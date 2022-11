TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phá đường dây bán 31 trẻ sơ sinh; nữ Hiệu trưởng tử vong trong tư thế treo cổ

Phá đường dây bán 31 trẻ sơ sinh, có đối tượng bán cả con ruột

Ngày 2/11, nguồn tin của Dân Việt cho biết, liên quan đến vụ triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh quy mô lớn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can có liên quan về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.



8 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Ngọc Như (SN 1993, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thị Mai (SN 1997, quê Tiền Giang), Chu Thị Cúc Phương (SN 1982, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2001, quê Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1989), Lê Thị Ngọc Thắm (SN 2000, quê Long An), Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1997, quê Bến Tre) và Châu Gia Hân (SN 2004, quê Đồng Tháp).

Một số đối tượng trong đường dây buôn bán trẻ em được công an triệt phá. Ảnh: CACC

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối với hơn 16 đối tượng có liên quan mua trẻ sơ sinh, sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc các bé.

Trước đó, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện 1 đường dây mua bán trẻ em tại Bệnh viện Phụ sản nhi Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một.

Đối tượng tên Trúc sử dụng tài khoản Zalo "Thiên Trúc" thường xuyên tiếp cận nhân viên, y tá, điều dưỡng bệnh viện phụ sản để lấy thông tin.

Đồng thời, Trúc chủ động tìm những phụ nữ đang mang thai đến khám hoặc những người phụ nữ mới sinh con tại bệnh viện nhưng không muốn nuôi con do hoàn cảnh khó khăn, lầm lỡ, hoặc lý do khác…

Sau khi tiếp cận, đối tượng này đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh hoặc chuẩn bị sinh và bồi dưỡng cho mẹ bé một khoản tiền.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trẻ em trên.

Khoảng 16h ngày 16/8, trên đường ĐT744, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT và Công an huyện Dầu Tiếng đã chặn ô tô biển số TP.HCM, bắt giữ đối tượng Như đang mang trẻ sơ sinh chuẩn bị đi bán.

Tang vật còn có 2 giấy phân tích, xác nhận ADN, 1 giấy chứng sinh được Như đặt làm giả. Từ lời khai của Như, công an đã bắt giữ lần lượt các đối tượng có liên quan đến vụ án.

Quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận: Như đã thực hiện 5 vụ mua, bán trẻ sơ sinh, trong đó có 1 lần Như tự bán con do mình sinh ra và làm nhiều giấy tờ giả theo nhu cầu của khách mua.

Chu Thị Cúc Phương thực hiện 24 vụ và Nguyễn Thị Thùy Dương thực hiện 2 vụ, trong đó 1 lần Dương bán chính con đẻ của mình.

Vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương điều tra mở rộng.

Nữ Hiệu trưởng tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/11, đại diện Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bà Võ Thị Thu Th. (49 tuổi) là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở thôn 1, xã Hòa Ninh (huyện Di Linh). Được biết, bà Võ Thị Thu Th. là hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tại thôn 1, xã Lộc An.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, nơi bà Th. đang làm việc. Ảnh: IT.

Trước đó, khoảng hơn 6 giờ sáng 20/10, gia đình phát hiện bà Võ Thị Thu Th. bị ngã chảy máu ở đầu nên nhờ 2 người hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc). Tại bệnh viện, bà Th. được xử lý vết thương phía trên chân mày trái khoảng 7cm, khâu 18 mũi.

Tuy nhiên, sau khi được về nhà, 9 giờ 30 phút ngày 31/10, chị Nguyễn Thụy Hồng V. (28 tuổi, con gái ruột bà Th) đã phát hiện bà Võ Thị Thu Th. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Ninh, Công an huyện Di Linh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Theo nguồn tin riêng, gần đây bà Th. có nợ nhiều người với một khoản tiền lớn, bị một số chủ nợ đe dọa.

Phát hiện người đàn ông chết bất thường dưới kênh nước

Ngày 2/11, xác nhận với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Hà - Chủ tịch UBND xã Gia Trấn cho biết: "Sáng 2/11, trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông chết dưới kênh nước, khoảng 40 tuổi, không phải người địa phương chúng tôi".

Hiện trường nơi phát hiện ra vụ việc người đàn ông chết bất thường dưới kênh nước. Ảnh: NDCC

"Hiện trường phát hiện vụ việc xảy ra tại gần đường 1A, thôn 6, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, người đàn ông chết chưa rõ nguyên nhân và chúng tôi đang chờ xác minh tên tuổi, địa chỉ" - ông Hà nói thêm.

Tại hiện trường, người đàn ông này mặc một áo ấm tối màu, quần jeans, tại phần bụng của nạn nhân có vết thương hở như bị đâm.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Gia Trấn đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên cấp trên.



Cùng ngày, sau khi nhận tin báo, Công an huyện Gia Viễn phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình vào cuộc xác minh, điều tra.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: HĐXX đề nghị y án 5 năm tù đối với bị cáo Lê Tùng Vân

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/11, TAND tỉnh Long An diễn ra phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Thiên Long

Tại phiên tòa chiều nay, VKSND tỉnh Long An đề nghị HĐXX tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù với bị cáo Lê Tùng Vân với lý do: Phiên tòa phúc thẩm các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai không đưa ra được bằng chứng mới để kháng cáo.

Đại diện VKSND tỉnh Long An nêu quan điểm, tại phiên tòa phúc thẩm và từ lời khai của các bị cáo cho thấy, các bị cáo có hành vi sử dụng các phương tiện điện tử để đăng tải lên mạng xã hội 5 clip sai sự thật, xúc phạm một số tổ chức, cá nhân.

VKSND xác nhận những clip được đăng tải do nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai thực hiện. Những clip này không bị cắt ghép, chỉnh sửa và các bị cáo đều thừa nhận trong lời khai tại hồ sơ vụ án.

VKSND xác định bị cáo Lê Tùng Vân là người cầm đầu, các bị cáo khác có vai trò đồng phạm, thực hiện phạm tội nhiều lần. Ngoài những tình tiết đã đưa ra tranh luận ở phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo không đưa ra được bằng chứng mới khi kháng cáo. Từ đó, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai.

Trong vụ án này, ông Lê Tùng Vân cùng 5 bị cáo còn lại gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995), ông Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998) và bà Cao Thị Cúc (SN 1960) trước đó đã bị tòa cấp đã bị tòa cấp sơ thẩm tuyên án về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015-2017.

Tại phiên xét xử sơ thẩm tại TAND huyện Đức Hòa vào ngày 20/7, ông Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù. Năm bị cáo còn lại nhận mức án từ 3-4 năm tù cùng tội danh nêu trên.

Khởi tố phụ huynh cầm dao xông vào trường tiểu học bắt Hiệu trưởng quỳ xin lỗi con mình

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 2/11, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) chính thức phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đối với đối tượng Võ Văn Điệp (SN 1982, trú tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội "Làm nhục người khác" theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Trường Tiểu học Sơn Lâm (Hương Sơn, Hà Tĩnh), nơi đối tượng Võ Văn Điệp (sinh năm 1982) manh động mang dao tới bắt Hiệu trưởng quỳ xin lỗi con mình.

Cụ thể, hành vi của đối tượng Võ Văn Điệp là: Võ Văn Điệp bức xúc khi biết việc 2 con của mình hiện đang học tại Trường Tiểu học Sơn Lâm bị thầy Phan Đình Thống - Hiệu trưởng nhắc nhở trên loa của nhà trường trong buổi lễ chào cờ vào sáng 31/10 về việc chưa đóng tiền bảo hiểm bắt buộc.

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, Điệp đã manh động mang theo 1 con dao đến trường đe dọa, yêu cầu thầy Hiệu trưởng quỳ xin lỗi 2 người con của Điệp trước sự chứng kiến của nhiều phụ huynh, học sinh và giáo viên nhà trường. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt để xử lý vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Võ Văn Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ cho thấy Võ Văn Điệp đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã khởi tố bị can Võ Văn Điệp về tội "Làm nhục người khác".

Và cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Võ Văn Điệp.

Bảo vệ khu công nghiệp đâm chết người, bị bắt khi lẩn trốn trên mái nhà

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 2/11, Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) cho biết đã bắt được nghi phạm Ngô Văn Tuấn (46 tuổi ngụ ấp 7, xã Nhị Thành, Thủ Thừa) đâm tử vong N.Q.V. (49 tuổi, ngụ ấp 6, cùng xã) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Hiện trường vụ Ngô Văn Tuấn (46 tuổi ngụ ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đâm tử vong ông V. Ảnh: Thiên Long

Theo Công an huyện, biết nạn nhân đã tử vong, Tuấn chạy xe máy đến đèn giao thông Cầu Voi cách hiện trường 600m. Sau đó núp vào một hiên nhà dân ngồi khá lâu. Tiếp tục, Tuấn chạy về nhà, đậu xe trước sân rồi trèo lên mái nhà cầm theo tang vật lẩn trốn.



Vài giờ sau, Công an xã Nhị Thành phối hợp Công an huyện Thủ Thừa phong tỏa căn nhà của Tuấn, đồng thời kiểm tra bắt giữ nghi phạm nằm sát trên nóc nhà tay ôm theo mấy bộ quần áo.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 19h40 ngày 1/11, ông V. ra tiệm sửa xe gắn máy ven Quốc lộ 1 ngồi chơi. Một lúc sau, Tuấn chạy xe máy ghé ngang nói chuyện với ông V., sau đó cự cãi nhau. Hai người được xác định đều có uống rượu.

Tuấn bước ra xe máy mở cốp, lấy kéo đi thẳng tới chỗ ông V. đâm liền nhiều nhát. Vết thương trúng hông, bụng làm nạn nhân gục xuống nền xi măng, tử vong tại chỗ.