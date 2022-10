Ngăn cãi nhau, người đàn ông bị đánh chết

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 31/10, Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Kiệt (30 tuổi, ngụ ở khu phố 7, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc) để điều tra hành vi đánh người gây tử vong.



Người thân của ông P đau buồn trước sự ra đi của ông P và vô cùng bức xúc vì hành vi của Trần Văn Kiệt. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 26/10, tại đường Nguyễn Trung Trực (trước Phòng GD&ĐT TP.Phú Quốc), thuộc khu phố 4, phường Dương Đông, Trần Văn Kiệt cùng vài người ghé vào mua đồ tại một quầy hàng rong, sau đó thì hai bên xảy ra cự cãi vì chuyện đi vệ sinh.

Ông H.V.P (56 tuổi) đang ngồi đối diện thấy hai bên cãi nhau thì đến can ngăn.

Trong lúc tức giận, Kiệt đã quay sang đánh ông P ngã xuống đường, dùng chân đánh tới tấp vào đầu, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngay sau đó, người nhà đã nhanh chóng đưa ông P vào Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc để cấp cứu, sau đó chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều trị. Nhưng do thương tích quá nặng, 2 ngày sau (28/10) nạn nhân đã không qua khỏi.

Hiện tại, Công an TP.Phú Quốc đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ siêu xe Ferrari 488 va chạm giao thông: Cảnh sát lấy mẫu vân tay trên vô lăng

Như Dân Việt đã đưa tin, rạng sáng nay (31/10), một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng đã xảy ra giữa chiếc siêu xe Ferrari 488 và 1 xe máy ở địa bàn quận Nam Từ Liêm (gần sân vận động Mỹ Đình).

Hậu quả của vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 chiếc xe ô tô và xe máy bị hư hỏng.

Do vụ tai nạn giao thông liên quan đến chiếc siêu xe kể trên có yếu tố biển số nước ngoài nên vụ việc đang được Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ vụ án.

Kết quả trích xuất camera gần hiện trường cho thấy 1 người đàn ông bước ra khỏi xe từ vị trí ghế lái sau vụ tai nạn. Ảnh: A.N

Mặt khác, thông tin từ lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội, để xác định tài xế điều khiển trực tiếp chiếc ô tô vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, lực lượng đã tiến hành lấy mẫu vân tay trên vô lăng siêu xe Ferrari 488.

Cùng với đó, việc trích xuất camera giao thông gần hiện trường vụ tai nạn cũng được thực hiện. Về hình ảnh và thông tin cho rằng cô gái xuất hiện ở ghế lái chiếc siêu xe chính là tài xế điều khiển vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, theo vị lãnh đạo, 1 bên cửa chiếc xe đã bị khóa chặt thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 1 người tử vong. Ảnh: N/A

Cô gái đi cùng xe có thể di chuyển sang ghế lái để bước ra ngoài nên bị hiểu lầm. Ở diễn biến mới nhất, kết quả trích xuất camera xác định, thời điểm sau khi vụ tai nạn xảy ra, 1 người đàn ông bước ra khỏi ô tô từ phía ghế lái và rời đi.

Trước đó, theo báo cáo của Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội, vào khoảng 3 giờ 45 phút cùng ngày, tại đường Lê Quang Đạo (đoạn ngang với Liên đoàn bóng đá Việt Nam) thuộc phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), siêu xe Ferrari 488 mang biển số 80-346.NG.74 do anh Hoàng Bằng V (SN 1997, Nam Từ Liêm) điều khiển đi theo chiều từ Mễ Trì – hướng Lê Đức Thọ đến địa chỉ nêu trên thì xảy ra va chạm với 1 xe mô tô mang biển kiểm soát 29T1 – 337.35, do ông Lê Đình H (SN 1964, Hà Đông, TP.Hà Nội) điều khiển.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến ông Lê Đình H tử vong tại chỗ, 2 xe liên quan bị hư hỏng.

Tại thời điểm vụ va chạm xảy ra, trên chiếc siêu xe Ferrari 488 còn có 1 người phụ nữ (chưa rõ danh tính). Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, anh V và người phụ nữ đã rời khỏi hiện trường.

Khống chế thanh niên mang xăng định đốt lớp mẫu giáo

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 31/10, Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đang làm việc với L.C.Q. (25 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) để làm rõ hành vi thanh niên này định châm lửa đốt lớp mẫu giáo trên địa bàn.



Thanh niên thời điểm bị khống chế. Ảnh: Mạng xã hội.

Theo đó, sáng cùng ngày, Q. chạy xe máy đến nhóm trẻ trên địa bàn. Khi đi, Q. mang theo 1 chai nhựa chứa xăng vào trong khu lớp học.

Tại đây, Q. được cho là mở nắp chai, tưới xăng định châm lửa thì bị các cô giáo phát hiện kịp thời, đẩy đối tượng ra ngoài.

Q. bị người dân khống chế, bắt giữ sau đó và bàn giao cho công an cùng tang vật.

Thời điểm trên, trong lớp có hàng chục trẻ em và bảo mẫu. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Vụ tai nạn làm 4 người trong gia đình tử vong: Tạm giữ tài xế xe đầu kéo

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/10, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy làm 4 người tử vong.



Liên quan đến vụ việc, trao đổi nhanh với Dân Việt, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ tài xế xe đầu kéo 3 ngày để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn làm 4 người tử vong.

4 nạn nhân được xác định là Phạm Văn Luốc (SN 1985, quê tỉnh Hậu Giang), Lương Thị Hà, Lương Thị Ngọc Nhi (8 tuổi) và Lương Thị Ngọc Nhiên (3 tuổi).

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 30/10, xe đầu kéo biển số 49C-087.21 do tài xế Nguyễn Trường Hận (SN 1982, quê tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chở quặng sắt đi trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng Đồng Nai.

Khi đến vòng xoay Khu du lịch Thuỷ Châu (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An) thì va chạm với xe máy biển số 81H8-4124 do anh Luốc cầm lái chở theo vợ và hai con nhỏ. Cú va chạm mạnh khiến cả 4 người trên xe máy ngã xuống và bị xe đầu kéo cán tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua test nhanh, tài xế xe đầu kéo không vi phạm nồng độ cồn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Xử phạt tài xế chặn đầu đoàn xe ưu tiên tại Đà Nẵng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/10, Trạm cảnh sát giao thông Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, đã lập biên bản đối với tài xế xe đầu kéo chặn đường đoàn xe ưu tiên trên QL14B.

Tài xế điều khiển xe chặn đầu đoàn xe ưu tiên. Clip: CACC

Trước đó, sáng 29/10, tài xế N.M.P (39 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe đầu kéo BS 43H - 006.61 kéo theo rơ moóc BS 43R - 029.76 đi trên đường Trường Sơn (QL14B, đoạn qua trung tâm TP.Đà Nẵng).

Lúc này, phía sau xe đầu kéo có đoàn xe ưu tiên, do Đội tuần tra dẫn đoàn - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ.

Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn đã ra hiệu, phát loa thông báo đề nghị xe đầu kéo nhường đường để đoàn xe di chuyển phục vụ nhiệm vụ, nhưng tài xế không chấp hành, chặn đầu đoàn xe ưu tiên suốt đoạn đường dài.

Đội tuần tra dẫn đoàn đã thông báo cho Trạm cảnh sát giao thông Hòa Nhơn phối hợp dừng xe đầu kéo, đưa về trụ sở lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế để xử phạt.