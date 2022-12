TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng; vào bệnh viện trộm xe cứu thương

Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng



Sáng 10/12, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi đề và cá độ bóng đá World Cup qua mang Internet quy mô cực lớn, có tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Nguyễn Trọng Long (32 tuổi, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar) cùng Nguyễn Ngọc Khoa (33 tuổi, trú tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) đứng ra tổ chức đường dây đánh bạc này.

Các đối tượng liên quan đến đường dây cá độ hơn 1.000 tỷ đồng được công an triệu tập. Ảnh: CACC

Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ, triệu tập làm việc 31 đối tượng liên quan tại các địa bàn các huyện: Ea Kar, M’Đrắk, Krông Pắk, Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) và các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu. Số tiền đánh bạc giao dịch trong ngày trên dưới 5 tỷ đồng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá từ đầu năm 2022 đến nay hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng đánh bạc sử dụng Zalo để giao dịch. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này rất kín đáo, tinh vi, không nhận ghi phơi đề trực tiếp mà đều sử dụng điện thoại di động nhắn tin nhận, chuyển số đề, cá cược bóng đá. Đồng thời, các đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại. Giao dịch chính trong việc tổ chức đánh bạc là sử dụng mạng xã hội như Zalo, Messenger, Viber, Telegram để trao đổi nhằm đối phó với cơ quan công an.

Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra World Cup 2022, Long và Khoa đã lấy 3 tài khoản tổng cá độ bóng đá trên mạng Internet để chia nhỏ thành nhiều tài khoản, giao cho các con bạc tại nhiều địa bàn tham gia các cược với lượng tiền giao dịch rất lớn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều, tra mở rộng.

Vào bệnh viện trộm... xe cứu thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/12, lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Viết Thành (42 tuổi, ngụ xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.



Nguyễn Viết Thành trộm xe cứu thương ở Lâm Đồng rồi lái qua tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VT. Nguồn: PLO

Theo điều tra của công an, tối 3/12, sau khi đi nhậu về, Thành đi vào văn phòng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận Thịnh nằm trong khuôn viên Bệnh viện II Lâm Đồng (bên cạnh khoa Cấp cứu).

Tại đây, Thành ngồi nói chuyện với anh Nguyễn Trường An là Giám đốc Công ty TNHH Vận Thịnh về việc các mối quan hệ xã hội.

Thấy Thành có thái độ thiếu lịch sự, gây ồn ào nên anh An đã yêu cầu Thành rời khỏi văn phòng.

Chiếc xe cứu thương bị Thành lấy trộm. Ảnh: VT. Nguồn: PLO

Đến khoảng 3 giờ sáng 4/12, Thành quay lại Bệnh viện II Lâm Đồng lấy trộm xe ô tô hiệu Toyota Hiace BKS: 49B-010.06 chạy qua tỉnh Đắk Lắk.

Trên đường đi, Thành đã tháo định vị gắn trên xe để tránh bị người của Công ty Vận Thịnh theo dõi và đuổi theo. Đồng thời, Thành tháo gỡ hết các tem dán, logo Vận Thịnh ở mặt ngoài của xe cứu thương nói trên.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Bảo Lộc đã bắt giữ Nguyễn Viết Thành, đồng thời thu hồi chiếc xe cứu thương trị giá hơn 240 triệu đồng nói trên.

Truy tìm phạm nhân trốn trại giam ở Thanh Hóa

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 9/12, trao đổi với phóng viên, đại tá Lê Văn Cứu - Giám thị Trại giam số 5, thuộc Cục C10 - Bộ Công an (đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa có thông báo truy tìm một phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

Thông báo về phạm nhân trốn trại giam Lầu A Tủa. (Ảnh: Mạng xã hội Facebook). Nguồn: Dân Trí

"Có sự việc phạm nhân trốn trại giam vào trưa 9/12, hiện chúng tôi đã ra lệnh truy nã và đã có báo cáo Bộ Công an về sự việc này", ông Cứu cho biết thêm.

Theo đó, khoảng hơn 11h ngày 9/12, phạm nhân Lầu A Tủa (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại bản Khua Họ, xã Huồi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) trong quá trình lao động tại Trại giam số 5 đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo thông báo từ Ban Giám thị Trại giam số 5, phạm nhân Lầu A Tủa cao 1,65cm, da ngăm đen, tóc ngắn, sống mũi thẳng, mắt một mí, khuôn mặt hình chữ nhật, sẹo chấm cách 0,5cm dưới mép phải.



Ban Giám thị trại giam số 5 thông báo với công an và người dân khi thấy đối tượng Lầu A Tủa có quyền bắt giữ hoặc báo ngay cho đơn vị theo số điện thoại: Đại tá Lê Văn Cứu (giám thị) 0975461555 hoặc ông Định Công Chiến (Phó Giám thị) 0914367997.

Trước đó, năm 2021, Lầu A Tủa phạm tội Cố ý gây thương tích và bị bắt giữ vào tháng 11/2021. Sau đó, Tủa bị tuyên phạt 7 năm tù và phải chấp hành án phạt tại Trại giam số 5.

Khởi tố 3 giám đốc và 2 nhân viên liên quan đến sai phạm trong tận thu 157ha rừng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm đối với Lê Hồng Khanh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn dịch vụ nông nghiệp Lâm Phát, Lê Hạ - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và thiết kế lâm nghiệp (trực thuộc Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên Huế) và Trương Ngọc Đức - nhân viên điều tra quy hoạch rừng của Trung tâm Quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp.

Lê Hồng Khanh- Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn dịch vụ nông nghiệp Lâm Phát (giữa) đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: H.T.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong hoạt động thiết kế, thẩm định phương án và dự toán khai thác tận thu gỗ thông do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy quản lý.

Công an lấy lời khai đối tượng Lê Hạ- Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp (trực thuộc Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên Huế). Ảnh: H.T.

Theo kết quả điều tra, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy hợp đồng với Công ty TNHH MTV Tư vấn dịch vụ nông nghiệp Lâm Phát và Trung tâm Quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp để thiết kế, thẩm định phương án thai khác, tận thu 157,87 ha gỗ rừng thông bị thiệt hại do cháy rừng năm 2021.

Trương Ngọc Đức- nhân viên điều tra quy hoạch rừng của Trung tâm Quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp tại cơ quan công an. Ảnh: H.T.

Trong quá trình thiết kế, thẩm định, các đối tượng đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy trình. Tình trạng này dẫn đến tổng doanh thu đã khai thác, bán ra là hơn 22 tỷ đồng trong khi tổng doanh thu theo phương án được phê duyệt là 6,3 tỷ đồng.

Kết quả giám định, định giá tài sản, hành vi của các đối tượng này gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Ngoài ra, hiện còn 10,9 ha rừng thông ở xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy chưa khai thác. Do công tác phát hiện, đấu tranh kịp thời của cơ quan công an nên đã giữ lại được 10,9 ha rừng thông đang phục hồi này.

Nguyễn Thị Hương- Giám đốc Công ty TNHH TH Bảo An bị khởi tố về hành vi trốn thuế. Ảnh: H.T.

Liên quan đến vụ án này, ngoài khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng nêu trên về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan công an cũng đã khởi tố 2 bị can là Nguyễn Đăng Sáu Tý - nhân viên Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Công ty TNHH TH Bảo An về hành vi trốn thuế.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà ở và nơi làm việc của 5 bị can, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Bốn công nhân bị khởi tố tội tham ô tài sản vì lấy số dây sạc Apple Watch trị giá 1,2 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa ra lệnh khởi tố và tạm giam 4 bị can về tội "Tham ô tài sản". Tất cả đều là công nhân trong Công ty N.W (Khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên).

Trước đó, ngày 26/11, phía điều tra nhận tin báo của Công ty N.W về việc hôm trước, họ phát hiện bị kẻ gian chiếm đoạt tài sản là 7.560 dây sạc Apple Watch thành phẩm, trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Nhóm công nhân bị bắt vì tham ô thiết bị Apple Watch. Ảnh: Công an Bắc Giang

Sau một ngày điều tra, công an huyện làm rõ 4 người liên quan gồm Nguyễn Văn Tiến (SN 1991, ở huyện Yên Dũng); Nguyễn Văn Trường (SN 1992, ở huyện Tân Yên); Hứa Văn Vũ (SN 1995, ở huyện Lục Ngạn) và Nguyễn Tiến Thuyên (SN 1992, ở huyện Yên Dũng).

Tất cả đều là công nhân thuộc N.W và đã thừa nhận bàn bạc với nhau, cùng chiếm đoạt số tài sản trên.

Nhà chức trách khuyến cáo các công ty, doanh nghiệp cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, công nhân, lao động thời vụ cũng như quy trình sản suất; không để tình trạng công nhân lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp, chiếm đoạt tài sản.