TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Quán “hẹn hò” dùng gương một chiều bất thường; tin mới vụ phát hiện chân người ở Đà Lạt

Quán cà phê "hẹn hò" dùng gương một chiều bất thường ở TP.HCM

Ngày 2/6, Công an phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra quán Mina Dating Cafe có hình thức kinh doanh không bình thường mà mấy ngày nay một số trang mạng đã lên tiếng "bóc phốt".

Quán Mina Dating Cafe nằm tại tầng 7 của một tòa nhà trên đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, hoạt động theo hình thức Blind date - cà phê hẹn hò, làm quen theo kiểu giấu mặt.

Theo một số bài đăng “bóc phốt”, khách hàng đến quán này sẽ được cung cấp thông tin sơ lược về đối tượng hẹn hò và được sắp xếp ngồi ở 2 dạng phòng khác nhau, gồm: Phòng đen dành cho nam và phòng trắng dành cho nữ. Hai bên không nhìn thấy nhau và trò chuyện, tìm hiểu nhau 5 phút để quyết định có “ghép đôi” hay không.

Các mẩu quảng bá về quán Mina Dating Cafe trên mạng xã hội. Nguồn: CAND

Một bài viết chỉ rõ sự bất thường của quán: “Quán sử dụng kính 1 chiều, bên nữ nhìn vào là đang soi gương nhưng bên nam hoàn toàn có thể nhìn thấy bên nữ. Đặc biệt, ghế bên nam được bố trí thấp hơn hẳn và tầm nhìn đặt đúng vào phần dưới các bạn nữ ngồi bên kia. Hãy nghĩ đến việc các bạn nữ thoải mái, tự nhiên hành động mà không biết rằng chỉ cần mình hớ hênh một chút là sẽ bị nhìn thấy hết vùng nhạy cảm”.

Đáng nói, khách hàng nữ vào quán sẽ được miễn phí vào cửa, miễn phí nước uống. Quán chủ yếu nhắm đến khách hàng nam là người thanh toán. Tại quán giới thiệu 4 gói theo thời gian gồm: 1 giờ, 3 giờ, 1 ngày, 3 ngày, tương ứng với giá dịch vụ 180 ngàn đồng, 300 ngàn đồng, 500 ngàn đồng và 1 triệu đồng.

Phía bên trong quán. Nguồn: CAND

Các bài viết “bóc phốt” về quán trên mạng xã hội tỏ ra quan ngại khi cho rằng, hoạt động này có dấu hiệu gây hại, xâm phạm đến nữ giới và nghi ngờ hình thức Blind date của quán là bình phong cho hoạt động môi giới mại dâm.

Theo tìm hiểu, quán Mina Dating Cafe có những bài quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để chào mời khách; trong đó chủ yếu lôi kéo những cô gái trẻ kiểu “biến thời gian của mình thành tiền”. Trong một status đăng tải ngày 12/5, người của quán này viết: “Bạn đang chán và muốn có bạn tâm sự? Bạn muốn có bồ? Bạn muốn tìm người chung sở thích? Thì tới đây còn chần chờ chi…”.

Quán bố trí kính một chiều để nam - nữ trò chuyện rồi có quyết định "ghép đôi" hay không. Nguồn: CAND

Vào ngày 13/5, admin của quán này trên một trang quảng bá quán đã gần như reo vui khi viết status “Mới mở quán có 3, 4 ngày thôi mà có 3 cặp thành công ghép đôi rồi”, kèm theo là hình ảnh chụp cảnh căn phòng ghép đôi.

Gần đây quán bắt đầu có các bài đăng giới thiệu, có dấu hiệu phát sinh các dịch vụ như: Tuyển khách nữ làm hướng dẫn viên dẫn khách nam người nước ngoài tham quan TP.HCM với chi phí 300-500 ngàn đồng/3 giờ, hay dịch vụ cho thuê người yêu với giá 1-3 triệu đồng/ngày… Trong đó, quán chỉ giới thiệu, giá cả thì 2 bên thương lượng.

Một số cặp đã đồng ý ghép đôi được quán chụp đưa lên mạng. Nguồn: CAND

Tại buổi kiểm tra chiều 2/6, thời điểm lực lượng chức năng có mặt, tại quán không có khách, chỉ có người đại diện là chị H.T.D.A (SN 2003, ngụ quận 12, TP.HCM), 3 nhân viên của quán và một người nước ngoài.

Ghi nhận thực tế, quán có 2 phòng lớn là phòng đen và phòng trắng, sử dụng gương 1 chiều và có cách bài trí đúng như các bài viết trên mạng xã hội phản ánh. Ngoài ra, trong quán còn có 4 phòng nhỏ, dạng 1,5m2/phòng dùng cho các cặp nam - nữ khi có quyết định ghép đôi...

Sau khi làm việc với đại diện quán, cơ quan chức năng đã lập biên bản, mời những người liên quan về trụ sở để tiếp tục làm rõ, xử lý.

Trong chiều cùng ngày, đại diện Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết đang đợi kết luận kiểm tra của cơ quan chức năng quận 1 và sẽ thông tin cho báo chí về vụ việc sau.

Vụ phát hiện chân người ở hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt: Đã tìm thấy phần thi thể còn lại cách 400m

Ngày 2/6, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, các cơ quan chức năng liên quan đã tìm thấy phần còn lại thi thể người trong vụ phát hiện chân người ở hồ Tuyền Lâm. Phần thi thể còn lại được xác định là nữ, đang phân hủy mạnh, được tìm thấy cách đường Hoa Hồng 10 mét, cách vị trí phát hiện phần chân 400 mét.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra vụ phát hiện chân người ở hồ Tuyền Lâm.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 1/6, người dân địa phương đi trên đường Hoa Hồng đã phát hiện một bộ phận giống chân người nên đã trình báo UBND và Công an phường 4.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng phường 4, TP.Đà Lạt đã có mặt tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông trên tuyến đường Hoa Hồng. Vụ việc cũng được báo cáo Công an TP.Đà Lạt và Công an tỉnh Lâm Đồng để tiến hành điều tra vụ việc.

Hai chú chó nghiệp vụ được đưa đến hỗ trợ tìm kiếm phần còn lại của thi thể.

Ghi nhận của phóng viên, sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động các phòng nghiệp vụ liên quan đến hiện trường tiến hành tìm kiếm, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Hai chú chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm của lực lượng công an.

Vị trí phát hiện chân người nằm ngay trên đường Hoa Hồng, nhiều du khách thường xuyên qua lại.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác định danh tính nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bộ đội biên phòng bắt đối tượng đi trên ô tô mang theo lượng lớn ma túy

Ngày 2/6, nguồn tin cho biết, Đồn biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố đối với Huỳnh Hữu Luân (23 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Trương Minh Luân (33 tuổi, ngụ thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt giữ và khai nhận hành vi lái ô tô chở ma túy của mình. Ảnh: QĐND

Trước đó, vào lúc gần 4 giờ sáng nay, lực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn huyện Ngọc Hiển.

Khi đến đoạn đường Hồ Chí Minh thuộc khóm 3, thị trấn Rạch Gốc thì phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 83E-000.21 có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi; đồng thời tiến hành kiểm tra phương tiện sau đó.

Qua kiểm tra, phát hiện trên người Huỳnh Hữu Luân có túi da, bên trong có 5 túi nylon (trong đó, 4 túi chứa tinh thể rắn màu trắng và 1 túi chứa 47 viên nén màu xám); riêng người lái xe là Trương Minh Luân khi kiểm tra lực lượng chức năng không phát hiện gì thêm.

Qua làm việc, Huỳnh Hữu Luân khai nhận số tinh thể rắn màu trắng trong các gói nylon là ma túy đá, các viên nén là thuốc lắc.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Làm giả quyết định của Chủ tịch tỉnh để lừa đảo

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Huỳnh Chí Linh (27 tuổi, trú huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Huỳnh Chí Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Gia Lai. Nguồn: SGGP

Trước đó, trên mạng xuất hiện quyết định số 1372, ban hành ngày 29/6/2023, có dấu đỏ của UBND tỉnh Gia Lai, kèm tên, chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc giao 392ha đất trống, đồi trọc tại tiểu khu 1393 và 1394 (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) cho Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai sử dụng để trồng, bảo vệ và phát triển rừng.

Tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định Linh là đối tượng làm giả văn bản trên.

Linh khai nhận đã huy động 5 cá nhân ở tỉnh Gia Lai và tại tỉnh Phú Yên để thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai, đồng thời góp vốn cho Linh để đi xin dự án với tổng số tiền là 740 triệu đồng. Sau đó, Linh làm giả 2 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai để chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Bắt giữ đối tượng có 2 tiền án vận chuyển số lượng lớn ma túy

Thông qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) phát hiện một người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác minh đối tượng là Lương Đức Nguyên (SN 1972, trú tại phường Tân Long, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), làm nghề đào đãi vàng tại huyện Quế Phong (Nghệ An). Nguyên nghiện ma túy, đã có 2 tiền án với các tội danh liên quan đến ma túy.



Đối tượng Lương Đức Nguyên và số ma túy bị thu giữ. Nguồn: CAND

Theo đó, Nguyên mua ma túy với số lượng lớn từ khu vực biên giới huyện Quế Phong ra các tỉnh, thành phố phía Bắc tiêu thụ. Trong quá trình vận chuyển ma túy, đối tượng tìm thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ để làm nơi trú ẩn; trong người luôn mang theo hung khí nhằm đối phó với lực lượng công an.

Đến khoảng 7h ngày 1/6, sau khi từ huyện Quế Phong về thị xã Thái Hòa thuê nhà nghỉ trú ẩn, khi vừa rời khỏi nhà nghỉ để chuẩn bị bắt xe khách đi ra các tỉnh phía Bắc, Lương Đức Nguyên bị Công an TX.Thái Hoà khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 6 bánh heroin (trọng lượng hơn 2kg), 6.000 viên ma túy tổng hợp và 1 con dao nhọn.

Bước đầu, Lương Đức Nguyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.