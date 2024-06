Khoảng 1 giờ ngày 2/6, tài xế xe ô tô khách giường nằm Quang Huy biển kiểm soát 67B-016.99 lưu thông trên quốc lộ N2 theo hướng huyện Củ Chi (TP.HCM) qua huyện Đức Hòa (Long An).

Khi đến địa phận ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 62K2-4875 do 2 người đàn ông đi chung chạy làn đường bên ngoài.

Tai nạn giao thông giữa xe giường nằm và xe máy làm 2 nạn nhân chết tại chỗ. Ảnh: Thiên Long

Do lưu thông tốc độ cao, lấn sang làn ô tô nên xe máy bị xe khách đâm trực diện ngay phần đầu.

Tai nạn làm hai người đàn ông ngã văng xuống đường hơn 8m, tử vong tại chỗ, xe máy lọt vào gầm xe khách kẹt bên trong và hư hỏng nặng. Sau khi xuống quan sát, biết nạn nhân đã chết, tài xế rời khỏi hiện trường, sau đó tới công an trình báo. Một số hành khách rời xe để đón phương tiện khác tiếp tục chuyến đi.

Công an huyện Đức Hòa nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, do 2 người đàn ông không đem giấy tờ tùy thân công an phải truy tìm biển số xe để thông báo cho gia đình.