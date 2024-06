TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người phụ nữ Hàn Quốc bị sát hại tại khách sạn; tin mới vụ án Phúc Sơn

Người phụ nữ Hàn Quốc 33 tuổi bị sát hại tại khách sạn Lotte, Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/6, Công an TP.Hà Nội đang tạm giữ một nghi can quốc tịch Hàn Quốc liên quan đến vụ một người phụ nữ bị sát hại ở khách sạn Lotte, quận Ba Đình, xảy ra trưa 30/5.

Theo nhà chức trách, khoảng 13h ngày 30/5, chị P.H. (SN 1991, quốc tịch Hàn Quốc) cùng bạn trai là Lee Chanju (SN 1980, quốc tịch Hàn Quốc) đến thuê phòng 6012, tại khách sạn Lotte ở số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị.

Tại đây, Lee Chanju đòi quan hệ tình dục nhưng chị P. không đồng ý. Đôi bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khoảng 10 phút sau, Lee Chanju dùng tay bóp cổ chị P. và dùng chiếc gối ở trên giường đè chặt lên mặt người phụ nữ này.

Lee Chanju sau đó bỏ chạy ra khỏi phòng, sử dụng thang máy để lên tầng 65 khách sạn với mục đích tự tử thì bị lực lượng an ninh của khách sạn giữ lại và báo Công an phường Cống Vị.

Tại hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân đã tử vong.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ án Phúc Sơn: Bộ Công an thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và 1.000 sổ đỏ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 1/6, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên – Phó Chánh văn phòng Bộ Công an đã cung cấp thông tin về tiến độ điều tra các vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên phát biểu tại Họp báo. Ảnh: BCA

Thiếu tướng Tuyên cho biết, do tính chất phức tạp của vụ án về phạm vi, địa phương, khối lượng công việc lớn nên tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng vừa qua, hai vụ án này đã được đưa vào danh sách thuộc Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo.

Về tiến độ từng vụ án, theo Thiếu tướng Tuyên, trong vụ án về vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm về quy định đấu thầu, nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi tại công ty CP Phúc Sơn, công ty CP đầu tư thương mại Thăng Long cùng các công ty liên quan. Đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 23 bị can.

Trong quá trình điều tra, các cơ quan điều tra Bộ Công an đã thu giữ số tài sản tương đối lớn, trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và 1.000 sổ đỏ khác nhau.

"Cơ quan điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi sai phạm của các bị can và đối tượng có liên quan, mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát cho Nhà nước", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho hay.

Về vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Thuận An và doanh nghiệp, đơn vị có liên quan, Thiếu tướng Tuyên cho biết, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Trong tháng vừa qua, Bộ Công an đã thu giữ gần 40 tỷ đồng, tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm về đấu thầu triển khai các dự án của tập đoàn Thuận An, tập trung nguồn lực để điều tra mở rộng vụ án, tịch thu tài sản cho nhà nước và đề xuất xử lý nghiêm những hành vi sai phạm.

Trước đó, ngày 30/5, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực từ đầu năm đến nay.

Theo thông cáo báo chí từ Ban Nội chính Trung ương, tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và và Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Xây trang trại rộng, nuôi chó dữ, dùng flycam để bán ma túy

Ngày 1/6, Bộ Công an cho biết Công an TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang đối tượng Đỗ Tá Vinh (43 tuổi) ở khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức sử dụng thiết bị Flycam.

Nhà chức trách cho biết đêm 30/5, tại cánh đồng khu phố Trung Hòa, phường Đình Bảng, Đỗ Tá Vinh bị cảnh sát bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 1,6g heroin cùng 2 đối tượng đang mua heroin là Nguyễn Bá Hùng (33 tuổi, ở Bắc Ninh) và Nguyễn Lương Bằng (24 tuổi, ở Hà Giang).

Đối tượng Đỗ Tá Vinh và vợ bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Bộ Công an

Để đối phó với lực lượng công an, Vinh cùng vợ là Nguyễn Thị Hằng xây dựng một khu trang trại rộng 700m2, bên cạnh có 1 mương nước rộng khoảng 5m thuộc khu phố Trung Hòa, phường Đình Bảng, xung quanh rào lưới sắt B40, bên trong nuôi nhiều chó trông giữ.

Khoảng 22h hàng ngày, đối tượng điều khiển ô tô di chuyển từ nhà ở khu phố Chùa Dận vào khu trang trại để bán ma túy cho các đối tượng nghiện từ 23h đến 4h hôm sau.

Tang vật của vụ án bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Bộ Công an

Khi các con nghiện gọi điện hỏi mua ma túy, Vinh thống nhất địa điểm nhận tiền và giao ma túy cách khu vực trang trại khoảng từ 400-500m, rồi điều khiển thiết bị flycam có buộc dây dài khoảng 15 mét vào một chai nhựa ra địa điểm đã hẹn. Các con nghiện đặt tiền vào chai nhựa, Vinh điều khiển flycam bay về nhận tiền, chia ma túy tương ứng với số tiền rồi đặt ma túy vào chai và bay ra giao hàng.

Tiến hành khám xét tại khu vực trang trại và nhà ở của Vinh, ccảnh sát thu giữ gần 190g heroin và ma túy tổng hợp,2 bộ flycam, 1 ô tô Kia morning BKS 30K–908.54, 1 khẩu súng khí nén bắn đạn chì, 01 dùi cui cùng nhiều tang vật liên quan...

Nhà chức trách cho biết đây là thủ đoạn hoạt động mới, rất tinh vi sử dụng công nghệ bay không người lái gây khó khăn trong quá trình điều tra, phát hiện, bắt giữ.

Nhiều cựu lãnh đạo Đà Nẵng bị công an trích lục hồ sơ điều tra liên quan đất đai

Như Dân Việt đã thông tin: Nhiều cựu lãnh đạo Đà Nẵng bị công an trích lục hồ sợ điều tra liên quan việc quản lý, cho thuê, chuyển quyền sử dụng 7 khu đất vàng cho Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng.

Theo đó, Cơ quan Công an TP.Đà Nẵng có công văn hỏa tốc đề nghị Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng phối hợp cung cấp toàn bộ các phiếu trình, đề xuất của Văn phòng UBND tham mưu cho lãnh đạo thành phố ban hành các quyết định, ý kiến, văn bản chỉ đạo trong việc quản lý, cho thuê, chuyển quyền sử dụng các thửa đất 294 đường Cách Mạng Tháng Tám; 60 Hùng Vương; 52 Nguyễn Chí Thanh; 751 Ngô Quyền; 16 Lý Thường Kiệt; 49 Lý Thường Kiệt; 62 Tôn Đức Thắng cho Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, cơ quan công an còn đề nghị phối hợp trích lục các tài liệu liên quan việc bổ nhiệm, phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong giai đoạn từ năm 2008-2012 của các cán bộ liên quan.

Sau khi có công văn hỏa tốc của cơ quan Công an TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản 18..., gửi các Sở, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, Trung tâm Lưu trữ lịch sử TP.Đà Nẵng cung cấp tài liệu phục vụ điều tra liên quan các tài liệu về việc bổ nhiệm, phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong giai đoạn 2008-2012 của cựu lãnh đạo Đà Nẵng gồm ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; ông Văn Hữu Chiến - Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Nhiều cựu lãnh đạo Đà Nẵng bị công an trích lục hồ sơ điều tra.

Đồng thời, cung cấp tài liệu về việc bổ nhiệm, phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong giai đoạn ông Võ Duy Khương làm Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Phan Xuân Ít - Trưởng phòng Quản lý đô thị, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng; ông Doãn Hảo - Trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Công Ánh - Phó chánh Thanh tra TP.Đà Nẵng.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã kết luận các vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn Đà Nẵng tại Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng và một số doanh nghiệp khác.

Sau khi có kết luận của Kiếm toán Nhà nước, UBND TP.Đà Nẵng đã giao Thanh tra TP.Đà Nẵng thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng đất đối với các thửa đất của Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng.

Qua quá trình thanh tra đột xuất, cơ quan thanh tra phát hiện có dấu hiệu sai phạm, có nguy cơ gây thất thoát tài sản của Nhà nước nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xác minh, làm rõ.

Phát hiện bộ phận giống chân người nằm trên đường Hoa Hồng tại TP.Đà Lạt

Ngày 1/6, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, cơ quan chức năng phường 4, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương tìm kiếm các khu vực xung quanh địa điểm phát hiện một bộ phận giống chân người bị cắt rời nằm trên đường Hoa Hồng - khu vực hồ Tuyền Lâm.

Người dân phát hiện bộ phận giống chân người trên đường Hoa Hồng, phường 4, TP.Đà Lạt.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân địa phương đi trên đường Hoa Hồng đã phát hiện một bộ phận giống chân người nên đã trình báo UBND và Công an phường 4.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường 4 đã báo cáo cấp trên cũng nhưng tổ chức lực lượng tìm kiếm quanh khu vực phát hiện bộ phận giống chân người trên.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm các khu vực xung quanh nơi phát hiện bộ phận giống chân người.

Ghi nhận, bộ phận giống chân người trên chỉ còn phần xương đùi và xương ống đồng cùng bàn chân.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm, xác minh vụ việc.