TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Sát hại cô gái trẻ rồi bỏ trốn; dùng tuýp sắt đánh chết người tình

Truy tìm nghi phạm sát hại cô gái trẻ rồi bỏ trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 5/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đang tập trung truy tìm nghi phạm giết người rồi bỏ trốn.



Theo đó, vụ án giết người đã xảy ra vào hồi 19 giờ 15 phút ngày 5/3, tại bản Phiêng Áng (Nậm Cần, Tân Uyên, Lai Châu). Nạn nhân là chị Lò Thị L (SN 2003), trú tại bản Phiêng Áng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, nghi phạm gây án là Lò Văn Xươm (SN 2001), trú tại bản Nậm Há (Noong Hẻo, Sìn Hồ, Lai Châu).

Hiện trường vụ án. (Ảnh: CACC)

Trước khi gây án, đối tượng mặc quần lửng đến ngang gối màu cam, áo kẻ màu đen, quần bò màu đen, đi dép màu đen.

Sau khi gây án, đối tượng cầm theo hung khí là dao nhọn, tẩu thoát khỏi hiện trường. Đối tượng Xươm bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ, nghi chạy sang huyện Sìn Hồ.

Hiện lực lượng Công an huyện Tân Uyên đang tập trung truy bắt đối tượng.

Nghi phạm giết người. (Ảnh: CACC)

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lai Châu) kêu gọi đối tượng gây án sớm ra đầu thú và đề nghị quần chúng nhân dân chia sẻ, lan toả để cộng đồng được biết, cung cấp thông tin về đối tượng có đặc điểm như trên, để phục vụ tiến trình điều tra, sớm bắt giữ đối tượng gây án.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, đối tượng dùng tuýp sắt đánh chết người tình

Thông tin từ UBND TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), vào hồi 10 giờ 12 phút ngày 5/3, cơ quan chức năng nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà Đồng Xuân Điệp (khu 9, phường Bắc Sơn, TP.Uông Bí) phát hiện 1 phụ nữ tử vong trong tư thế nằm trên giường, vùng đầu có nhiều vết thương, chảy nhiều máu.

Dùng tuýp sắt đánh chết người tình ở Uông Bí, Quảng Ninh. Trong ảnh là ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Uông Bí

Nạn nhân được xác định là chị B.T.D (SN 1979, trú tại khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, TP.Uông Bí), hiện nay ở tại khu 1, phường Quang Trung, TP.Uông Bí.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND TP.Uông Bí đã chỉ đạo lực lượng Công an TP.Uông Bí triển khai xác minh vụ việc. Qua thông tin thu thập, Công an TP.Uông Bí xác định nghi phạm là Đồng Xuân Điệp (SN 1974, trú tại khu 9, phường Bắc Sơn, TP.Uông Bí).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ được Đồng Xuân Điệp khi đối tượng đang lẩn trốn trong bụi cây tại đường liên khu vào chùa Phổ Am (phường Bắc Sơn, TP.Uông Bí). Thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ trên người đối tượng 1 con dao nhọn.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Điệp khai nhận, Điệp và chị B.T.D có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng.

Khoảng 2 giờ ngày 5/3, do mâu thuẫn sinh hoạt, Điệp đã dùng tuýp sắt đánh nhiều nhát vào đầu chị B.T.D. Thấy chị B.T.D nằm bất động, chảy nhiều máu, Điệp đã dùng xe máy bỏ trốn. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 16, khu 7, phường Bắc Sơn, đối tượng bị ngã xe nên lẩn trốn vào bụi cây.

Đối tượng Đồng Xuân Điệp có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV, là đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy của Công an TP.Uông Bí. Đối tượng có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Công an TP.Uông Bí đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế container vụ tai nạn 6 người chết ở Tuyên Quang

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 5/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Văn Tân (SN 1985, trú thôn Cậy Sơn 1, xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo nhà chức trách, khoảng 1h36 ngày 5/3, tại Km150 + 850 Quốc lộ 2, thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô đầu kéo biển số 15C-075.26, kéo theo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 15R-008.96 do Lê Văn Tân điều khiển với xe ô tô chở khách biển kiểm soát 23F-000.58 do anh Phan Văn Quý (SN 1983, trú xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) điều khiển.

Cảnh sát đọc quyết định khởi tố bị can với Lê Văn Tân. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Hậu quả làm 5 người đi trên xe ô tô khách tử vong tại chỗ; 1 người tử vong tại bệnh viện; 3 người bị thương đang điều trị tại cơ sở y tế.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường; khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông và tiến hành các hoạt động tố tụng khác theo quy định của pháp luật để làm rõ nội dung vụ việc và người vi phạm.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tài xế taxi nghi bị đánh tử vong ở hồ Tây, Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/3, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ, TP.Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân tử vong của một tài xế taxi.

Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, chiều 4/3, tại đường ven hồ đoạn cuối đường Tô Ngọc Vân (quận Tây Hồ), một tài xế taxi bị 2 đối tượng đi xe máy tấn công, hành hung.

Công an đang vào cuộc vụ tài xế taxi nghi bị đánh dẫn đến tử vong ở hồ Tây. Ảnh: Đ.X.

Vụ việc khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não. Chiều 5/3, người nhà của vị tài xế taxi cho biết nạn nhân đã tử vong.

Chỉ huy Công an quận Tây Hồ cũng cho biết, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra từ tối 4/3 và đang tiến hành xác minh theo quy định.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một cựu lãnh đạo ngân hàng SCB được đình chỉ xét xử

Như Dân Việt đã thông tin: Trong phần khai mạc phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát sáng 5/3, chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo đã đình chỉ xét xử với bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan, cựu thành viên HĐQT ngân hàng SCB vì bà này mắc bệnh.

Bà Loan (SN 1955) bị xác định có hành vi giúp sức Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch SCB, rút tiền của ngân hàng này, gây thiệt hại đặc biệt lớn. Cụ thể, bà Loan ký hợp thức 153 khoản vay sai quy định, gây thiệt hại hơn 59 tỷ đồng.

Chủ tọa thông báo đình chỉ xét xử với bị cáo Phương Loan vì người này mắc bệnh.

Ngoài bà Loan, trong vụ án có 5 bị cáo đang bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt gồm Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Chiêm Minh Dũng, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB; Trầm Thích Tồn, cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB.

Toàn cảnh vụ Vạn Thịnh Phát - đồ họa: Việt Anh.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng, do Trương Huệ Vân, cháu Trương Mỹ Lan làm đại diện pháp luật. Tập đoàn chỉ có 4 cổ đông là bà Lan cùng 2 con gái Chu Duyệt Hằng, Chu Duyệt Phấn và Công ty Emelanld (cũng do bà Lan làm Chủ tịch).



Hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát có tới hơn 1.000 doanh nghiệp khác nhau, do hàng trăm người được Vạn Thịnh Phát nhờ hoặc thuê đứng tên và được chia thành 4 nhóm khác nhau.

Bà Trương Mỹ Lan (áo trắng) và các bị cáo tại tòa.

Nhóm đầu tiên là các định chế tài chính tại Việt Nam gồm ngân hàng SCB, Công ty chứng khoán Tân Việt, Công ty Việt Vĩnh Phú. Trong đó, SCB có vai trò đặc biệt quan trọng, là nơi cấp vốn cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát.

Nhóm 2 là các công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, phần lớn trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bất động sản… Đây là những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn, như Công ty Peninsula có vốn 18.000 tỷ đồng, Công ty An Đông 9.000 tỷ đồng…

Các công ty ma tại Việt Nam được xếp vào nhóm thứ 3. Chúng được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác thi công…

Nhóm thứ 4 là mạng lưới các doanh nghiệp ở nước ngoài. Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan xây dựng mạng lưới các "công ty vỏ bọc" tại các lãnh thổ, quốc gia "thiên đường thuế" để phục vụ đầu tư. Chúng cũng được sử dụng với danh nghĩa "Nhà đầu tư nước ngoài" để đứng tên cổ phần hoặc quản lý tài sản của gia đình Trương Mỹ Lan.

Để lợi dụng 4 nhóm doanh nghiệp trên rút tiền từ ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan thâu tóm ngân hàng này, bố trí người thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt và thậm chí có người được bổ nhiệm chỉ vì "ít quậy phá, không mất lòng ai". Song song, một số tổ đơn vị chuyên trách về cho vay trong SCB được thành lập nhưng chỉ "giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan", cáo trạng thể hiện.

Bà ta sau đó dùng các công ty ma lập hồ sơ vay vốn, thông đồng với thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo khoản vay và qua đây rút tiền của SCB. Nếu nợ xấu của nhà băng gia tăng, Trương Mỹ Lan sẽ bán nợ xấu hoặc các khoản tín dụng trả chậm để giảm dự nợ, che giấu sai phạm. Các đoàn kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước vào cuộc, bà ta hối lộ để được "làm mờ sai phạm".

Viện kiểm sát xác định, Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút thành công hơn 1.066.608 tỷ đồng, trừ đi các tài sản đảm bảo thì việc này gây thiệt hại hơn 677.286 tỷ đồng cho nhà băng này.