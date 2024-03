Đại án Vạn Thịnh Phát: Nhân viên ngân hàng cay đắng "dính bẫy" trái phiếu SCB

Ngày 5/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa phiên xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan.

Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố các tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và " Tham ô tài sản". Ngoài 3 tội danh trên, bà Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Nhân viên ngân hàng có nghiệp vụ vẫn bị lừa 3 tỷ đồng mua trái phiếu

Theo ghi nhận của Dân Việt, trong ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, có khá nhiều người dân tìm đến cổng TAND TP.HCM để theo dõi phiên tòa. Dù không được vào bên trong, cũng không nghe được nội dung phiên xét xử, nhưng họ vẫn nán lại, để hy vọng có thể đón nhận tin tốt. Trong số này, đa phần là những người "dính" trái phiếu từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Hàng chục nạn nhân bị lừa mua trái phiếu SCB đến dõi theo phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: M.Q

Anh C., nhân viên một ngân hàng tại TP.HCM, cho biết anh cay đắng suốt thời gian dài vì bị lừa mua trái phiếu của SCB với số tiền lên đến 3 tỷ đồng.

Cay đắng là bởi vì anh C. làm việc trong ngân hàng, là người có nghiệp vụ, có hiểu biết, lại rất cẩn thận nên trước khi quyết định "xuống" 3 tỷ đồng để mua trái phiếu SCB, anh rất cân nhắc. Anh C. cho rằng, niềm tin chính là yếu tố then chốt khiến anh "sập bẫy" cổ phiếu ở SCB.

Khỏi phải nói, sau khi số tiền trên chưa biết đi đâu về đâu để lấy lại, cuộc sống anh C. đảo lộn, bế tắc. Anh cũng đã nộp đơn thư khắp nơi với hy vọng sớm lấy lại được số tiền mình đã mua trái phiếu tại SCB.

Người phụ nữ bật khóc khi nhắc đến hoàn cảnh của mình sau khi bị lừa mua trái phiếu SCB. Ảnh: Hoàng Giang

Chia sẻ về việc tới TAND TP.HCM để "nghe ngóng" phiên xét xử dù không được vào bên trong tham dự, anh C. cho biết để vơi bớt phần nào áp lực mà anh phải gánh chịu suốt thời gian qua. Tới đây, gặp nhiều người có cảnh ngộ; có người bị lừa vài trăm triệu đồng, cũng có người bị lừa đến vài chục tỷ... Anh C. càng mong cơ quan chức năng sẽ sớm tìm lại công bằng cho những người bị lừa như anh.

Cũng trong ngày xét xử hôm nay, một số nạn nhân mua trái phiếu của SCB từ Hà Nội cũng bay vào TP.HCM để dõi theo phiên tòa xét xử. Được biết, số người này đại diện cho vài nhóm những nạn nhân bị lừa mua trái phiếu của SCB ở TP.Hà Nội.

"Dù biết chỉ đứng bên ngoài dõi theo phiên tòa cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng chúng tôi vẫn muốn tận mắt nhìn thấy không khí của phiên xét xử; muốn nhìn thấy đoàn xe chở các bị cáo tới tòa. Chúng tôi rất tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật, xử đúng người đúng tội, trả lại công bằng cho người dân", một người từ Hà Nội vào TP.HCM chia sẻ.

Người phụ nữ này đang bị ung thư, phải chạy chật vật chữa từng ngày vì trắng tay sau khi bị lừa mua trái phiếu. Ảnh: M.Q

Theo cơ quan điều tra, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư thông qua việc phát hành trái phiếu.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 - 2020, các nghi phạm liên quan tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và một số công ty, tổ chức đã thực hiện các hành vi gian dối, vi phạm quy định pháp luật để tạo ra 25 gói trái phiếu. Các mã trái phiếu bao gồm ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã khác từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20.

Tuy nhiên, phiên tòa lần này chưa xét xử tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Điều tra, truy tố, xét xử các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp thuộc giai đoạn 2 của đại án Vạn Thịnh Phát.