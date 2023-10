Lời khai của thanh niên lấy mô tô đặc chủng CSGT tẩu thoát khỏi chốt đo cồn để "cứu" bạn Tạm giữ hình sự thanh niên lấy mô tô đặc chủng của CSGT bỏ chạy khỏi chốt kiểm tra nồng độ cồn

Tại cơ quan công an, Cồ Khắc Chọn khai nhận, do xe mới mua nhưng bị mất giấy tờ, trên xe còn có hung khí, nên thấy bạn bị cảnh sát giao thông kiểm tra thì đã lấy xe của cảnh sát giao thông, để thu hút sự chú ý của công an.