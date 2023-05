TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ xe máy vụ 2 nữ sinh vừa đi vừa "tắm"; hỗn chiến 1 người nghi trúng đạn

Tạm giữ xe máy vụ 2 nữ sinh vừa đi vừa "tắm"

Ngày 22/5, thông tin với phóng viên Dân Việt, đại diện Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết, ngày 20/5, trên mạng xã hội có đăng tải video clip về việc hai nữ sinh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 26C1- 217.42 không đội mũ bảo hiểm và có hành vi vừa điều khiển xe vừa dội nước lên người khi tham gia giao thông trên địa bàn huyện Sông Mã.

Công an huyện Sông Mã tạm giữ phương tiện của 2 nữ sinh Sơn La. Ảnh: Công an huyện Sông Mã

Đội CSGT trật tự huyện Sông Mã đã nhanh chóng xác minh làm rõ hành vi, vi phạm của hai nữ sinh trên. Hai nữ sinh điều khiển xe gây mất trật tự an toàn giao thông là L.T.H (SN 2009, trú tại bản Lưng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe chở theo Đ.T.N (SN 2008) cùng bản với H.

Hình ảnh hai nữ sinh Sơn La tham gia giao thông vừa không đội mũ bảo hiểm, vừa dội nước lên đầu. Ảnh: Công an huyện Sông Mã

Ngay sau khi triệu tập làm rõ nội dung vi phạm, Công an huyện Sông Mã đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hỗn chiến, 1 người nghi trúng đạn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/5, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, công an đang truy xét, làm rõ các đối tượng tham gia đánh nhau bằng hung khí xảy ra trên đường Hoàng Văn Thụ, TP.Quy Nhơn.

Hỗn chiến giữa Quy Nhơn, 1 người nghi trúng đạn. Clip: NDCC

Theo thông tin ban đầu, 23h ngày 21/5, nhóm của Lê Tiến L. (SN 1996, ở phường Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn) gồm 10 người đang nhậu tại vỉa hè ở đường Hoàng Văn Thụ. Lúc này, một nhóm gồm 30 đối tượng đi trên nhiều ôtô cầm dao xông tới đánh.

Bị đánh bất ngờ, nhóm của L. dùng bàn ghế chống trả và chạy vào nhà đóng cửa kính lại. Nhóm đối tượng bên ngoài hò hét, thách thức, đập cửa và chửi bới.

Thanh niên C. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: ND.

Một đối tượng dùng một vật có hình dạng giống súng bắn vào chân phải của L.H.C. (SN 2007, ở phường Lê Hồng Phong) khiến C. bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, vào khuya 21/5, L.H.C. đã nhập viện và được các bác sĩ điều trị. Lúc nhập viện, L.H.C. có một vết thương do đạn bắn vào đùi phải. Các bác sĩ đã phẫu thuật thành công, sức khỏe của C. đã ổn định.

Công an TP.Quy Nhơn đã thu giữ tại hiện trường 5 vỏ đạn, 1 đầu đạn và 2 cây đao tự chế.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Người vợ mang bầu tố bị chồng bạo hành ở Hải Dương đã gửi đơn xin ly hôn

Như Dân Việt đã thông tin: Chị Giao chia sẻ, chị và anh Trần Văn Luân (ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) kết hôn từ tháng 4/2021. Hai vợ chồng có 1 con trai tuổi rưỡi và bản thân chị Giao đang mang thai con thứ hai được 7 tháng.



Chị Giao đến làm việc tại Công an huyện Kim Thành theo giấy triệu tập để giải quyết vụ chị tố bị chồng bạo hành dã man.

Trong quá trình sinh sống với nhau đã có nhiều mâu thuẫn và thường xuyên xảy ra đánh cãi, xô xát. Đó là việc anh Luân bắt chị Giao gọi điện vay mượn tiền người thân, bạn bè. Khi không vay được tiền, Luân đã đánh chị Giao bằng nhiều cách khác nhau, khiến trên mình chị có nhiều vết thương.

Điều này đã được anh Trần Văn Luân khai tại cơ quan Công an huyện Kim Thành, nguyên nhân được xác định là do túng thiếu về tiền bạc và nghi ngờ vợ ngoại tình nên có ra tay đánh chị vợ.

Anh Trần Văn Luân, chồng chị Giao đến làm việc tại cơ quan Công an huyện Kim Thành.

Cụ thể, Luân khai 3 lần đánh chị Giao. Lần thứ nhất anh này dùng tay đánh; lần thứ 2 dùng lược chải tóc bằng nhựa dài khoảng 40cm đánh vào mông, lưng; lần thứ 3 dùng dây lưng da đánh vào lưng, vai, mông, chân, tay chị Giao.

Còn tại cơ quan công an, chị Giao khai, khoảng hơn 1 năm trở lại đây, chị thường xuyên bị chồng đánh, đỉnh điểm nhất là vào khoảng 1/5 - 10/5/2023. Ngày 1/5, anh Luân dùng dây cắm nồi cơm điện đánh vào người chị.

Sau đó, anh Luân tiếp tục đánh bằng móc phơi quần áo. Có lần anh Luân mang bếp gas mini hơ nóng móc phơi quần áo dí vào người chị này ở vùng mặt, chân và tay. Ngoài ra, anh Luân còn dùng quả nắm ở cầu thang bằng gỗ gõ vào mắt cá chân, bàn chân chị Giao.

Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích và đưa chị Giao đi giám định thương tích. Khi có kết quả giám định, cơ quan công an sẽ tiến hành các bước tiếp theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc bị chồng bạo hành và gửi đơn ly hôn của chị Giao đang tiếp tục được cơ quan chức năng giải quyết.

Điều tra vụ một thuyền viên bị đâm tử vong trên biển sau cuộc nhậu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/5, thông tin từ Đồn Biên phòng Sông Đốc cho biết đơn vị đã bàn giao Nguyễn Trọng Nhân (45 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) cho Công an huyện Trần Văn Thời để tiếp tục điều tra vụ việc một thuyền viên bị đâm tử vong trên biển.



Theo đó, khoảng 21h ngày 21/5, Đồn Biên phòng Sông Đốc nhận được tin báo của ông Lý Thanh Phong, thuyền trưởng tàu cá BT 53599 TS về việc một thuyền viên trên tàu bị đâm tử vong.

Công an điều tra vụ một thuyền viên bị đâm tử vong trên biển sau cuộc nhậu. Trong ảnh: Ông Nhân bị khống chế trên tàu. Ảnh: Lê Khoa

Đồn Biên phòng thông báo cho Công an huyện Trần Văn Thời và đơn vị liên quan cùng phối hợp xử lý vụ việc, đồng thời hướng dẫn ông Phong và các thuyền viên trên tàu khống chế, quản lý người gây án. Rạng sáng nay, khi tàu cá chạy vào gần đến cửa biển Sông Đốc thì lực lượng chức năng tiếp cận để bắt giữ ông Nhân và áp giải về đồn để điều tra.

Làm việc với cán bộ điều tra, ông Phong cho biết tàu xuất bến qua cửa biển Sông Đốc từ cuối năm ngoái, ra biển hoạt động nghề lưới kéo đôi cùng với tàu BT 97993 TS. Đi trên tàu BT 53599 TS có ông Phong và thuyền viên tên Thái, còn trên tàu BT 97993 TS có 8 thuyền viên.

Vào ngày 20/5, khi đang hoạt động trên biển thì anh Thái trượt chân ngã bị chấn thương, nên được đưa qua tàu BT 97993 TS để đi vào bờ điều trị. Trong khi đó, 5 thuyền viên khác từ tàu BT 97993 TS chuyển qua tàu BT 53599 TS để ở lại chờ ngoài biển, trong đó có Nhân (ngụ huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ), Danh Sen (23 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang).

Đến tối ngày 20/5, các thuyền viên ở lại trên tàu tổ chức nhậu, ông Nhân và Sen cãi nhau. Sau đó, anh Sen lên nóc cabin nằm nghỉ, các thuyền viên khác nghỉ nhậu, nhưng vẫn ngồi lại phía trước tàu.

Đến khoảng 2h ngày 21/5, một thuyền viên phát hiện ông Nhân đã dùng dao đâm chết Sen nên thông báo cho ông Phong. Kiểm tra, thuyền trưởng thấy trên người Sen có nhiều vết đâm, vì không biết cách cấp cứu nên dùng chăn đắp lên ngực nạn nhân và điện thoại vào báo cho Đồn Biên phòng Sông Đốc hỗ trợ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chuyển cuộc gọi đòi nợ đến Bộ Công an

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai người liên quan đến việc chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an là N.T.V (27 tuổi, ngụ xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và T.T.D (33 tuổi, ngụ xã Đại Thanh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Theo đó, thời gian gần đây, đường dây nóng Bộ Công an tiếp nhận nhiều cuộc gọi từ các công ty tài chính, ứng dụng vay tiền thúc ép trả nợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến an ninh quốc gia.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Nam làm việc với 2 đối tượng chuyển cuộc gọi đòi nợ đến Bộ Công an. Ảnh: CAQN

Xác định chủ nhân các sim chuyển cuộc gọi là công dân ở Quảng Nam, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc làm rõ 2 cá nhân là N.T.V (27 tuổi, ngụ xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và T.T.D (33 tuổi, ngụ xã Đại Thanh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) là người thực hiện chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an.

Qua làm việc, ông V và bà D khai nhận do vay nợ qua ứng dụng (app) vay tiền online trên điện thoại. Sau nhiều lần trả nợ, nhân viên phía ứng dụng cho vay liên tục gọi điện cho cá nhân và người thân trong gia đình để thúc ép trả nợ nên đã chuyển hướng cuộc gọi để tránh bị làm phiền.

Hành vi chuyển hướng cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an của hai người này đã vi phạm quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Căn cứ lời khai cùng chứng cứ thu thập, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.V và bà T.T.D mỗi người 5,5 triệu đồng.

Vụ bé trai 14 tuổi bị nhóm thanh niên lạ mặt hành hung đến gãy răng: Luật sư nói gì?

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/5, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) đã có chia sẻ với PV Dân Việt liên quan đến việc bé trái 14 tuổi bị nhóm thanh niên lạ mặt hành hung đến gãy răng tại bãi biển Đà Nẵng.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, tính mạng, sức khỏe của công dân được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Trong đó, trẻ dưới 16 tuổi là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân trái pháp luật đều được xử lý nghiêm minh.

"Trong vụ việc này, xét hành vi của các đối tượng là rất côn đồ, hung hãn, sử dụng vũ lực hành hung cháu bé và gây mất an ninh trật tự nơi công cộng đã có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích và tội Gây rối trật tự công cộng. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 134, 318 Bộ luật hình sự. Kết luận giám định tỷ lệ thương tích của cháu bé sẽ là căn cứ xử lý các đối tượng tương ứng theo định khung hình phạt quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự", luật sư Nguyễn Anh Thơm cho hay.

Em P.T bị nhóm thanh niên lạ mặt hành hung. Ảnh: Người nhà cung cấp.

Cũng theo vị luật sư này, các đối tượng gây thương tích cho cháu bé sẽ phải chịu nhiều tình tiết định khung tăng nặng như phạm tội đối với người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ.

Trường hợp cháu bé bị chấn thương sọ não nặng nguy hiểm đến tính mạng thì dù cháu không bị tử vong thì các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. Trong trường hợp này, hành vi phạm tội của các đối tượng thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt được quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự.

Hành vi của các đối tượng không những xâm phạm đến sức khỏe cháu bé mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phượng và gây phẫn nộ trong dư luận xã hội nên cần thiết phải xử lý bằng pháp luật hình sự mới có thể mang lại niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật.

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, chiều 21/5, trên MHX xuất hiện bài viết kêu cứu với nội dung em P.T (14 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) bất ngờ một nhóm thanh niên không quen biết hành hung khi đang đi tắm biển.

Bài viết đăng tải trên MXH. Ảnh: Chụp màn hình

Theo bài viết, em P.T bị nhóm thanh niên này đánh vào vùng mặt, lưng và bị nhận nước biển trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè và người dân. Đáng chú ý, nhóm thanh niên này còn hung hãn không cho mọi người chở P.T đi bệnh viện.

Theo người nhà em P.T, sau vụ hành hung, em phải nằm viện để theo dõi, kết luận ban đầu em P.T bị đánh gãy 4 răng hàm trên, bị chấn thương vùng đầu và thương tích phần mềm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.