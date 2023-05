Clip: Các đối tượng sử dụng hung khí tự chế đánh nhau trên phố được camera nhà dân ghi lai. Clip: CACC

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 21/5, thông tin từ Công an An Giang cho biết, sáng cùng ngày Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an TP.Long Xuyên (An Giang) củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan đến vụ sử dụng hung khí để đánh nhau vào chiều 20/5.





Hình ảnh các đối tượng sử dụng hung khí tự chế đánh nhau trên phố trích xuất từ camera. Ảnh: CACC



Trước đó, vào 13h ngày 20/5, trực ban 113 - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc đánh nhau có sử dụng vũ khí tự chế xảy ra tại ngã tư Lý Thái Tổ - Thoại Ngọc Hầu (phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên).





Hình ảnh các đối tượng sử dụng hung khí tự chế đánh nhau trên phố trích xuất từ camera. Ảnh: CACC

Tổ công tác 113 nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, truy bắt các đối tượng gây án.



Từ thu thập thông tin và trích xuất hình ảnh từ camera, Tổ công tác 113 truy bắt nhanh và yêu cầu 10 đối tượng có liên quan về làm việc.





Hiện các đối tượng đã được bàn giao Công an TP.Long Xuyên để tiếp tục điều tra, xử lý.