TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xét xử vụ cựu Bí thư Bình Dương; cô gái tử vong bất thường trong chung cư

Sáng nay (15/8), lực lượng chức năng đã dẫn giải hàng chục bị cáo gồm cựu Bí thư Bình Dương và loạt quan chức tỉnh này đến Tòa án nhân dân TP.Hà Nội từ sớm. Các bị cáo hầu tòa với 4 cáo buộc khác nhau (3 lần gây thất thoát tổng cộng hơn 5.700 tỷ đồng và một lần tham ô 815 tỷ đồng).

Cụ thể: Sáng 15/8, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty SX-XNK).

Thẩm phán Vũ Quang Huy, người từng xử nhiều "đại án" sẽ điều hành phiên tòa, dự kiến diễn ra trong 20 ngày. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam có 5 luật sư, còn "đại gia" Nguyễn Văn Minh được 8 luật sư bào chữa.





Trong số đó, có 3 người bị truy tố về cả 2 hành vi gây thất thoát và tham ô tài sản gồm Nguyễn Văn Minh và Trần Nguyên Vũ, lần lượt là cựu Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty SX - XNK; Huỳnh Thanh Hải, cựu Phó tổng giám đốc doanh nghiệp này.

Có 22 người bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" gồm Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đại Dương (con rể bị cáo Minh)...

Cuối cùng, 3 người bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" gồm Võ Hồng Cường, Chủ tịch Công ty Hưng Vượng; Nguyễn Thục Anh (con gái bị cáo Nguyễn Văn Minh); Trần Đình Như Ý, Chủ tịch Công ty TNHH Phát Triển.

Ngày 15/8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện 1 người tử vong trong căn hộ chung cư ở đường Ngọc Hồi (Hoàng Liệt).

Chung cư nơi phát hiện chị N tử vong bất thường. Ảnh: Phạm Hiệp

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 12/8, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc tại căn hộ ở tầng 23, tòa nhà DV02 tại một chung cư trên đường Ngọc Hồi phát hiện 1 nữ nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Bước đầu xác định nạn nhân là N.T.N.B (SN 1997, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội). B được biết đã thuê căn hộ nêu trên khoảng hơn 1 tuần.

Tại căn hộ này có mặt N.H.P (Đống Đa, TP.Hà Nội, bạn trai của B). Thời điểm Công an quận Hoàng Mai làm việc với P, người này không tỉnh táo, có biểu hiện phê ma túy.

Ở diễn biến mới nhất, Công an quận Hoàng Mai cũng đã tạm giữ hình sự N.H.P để làm rõ các thông tin liên quan.

Sáng 15/8, tin từ Ủy ban nhân dân xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát tại một quán bida khiến một người bị thương nặng.

Chỉ vì mâu thuẫn khi chơi bida, anh S. bị đối thủ chọc mù mắt, chết não. (Ảnh minh họa). Nguồn: Dân Trí

Khoảng 15h ngày 13/8, Ngô Văn Năm (SN 1987, trú xã Quảng Nham) và anh H.V.S. (SN 1982, trú cùng xã) cùng nhau chơi bida tại quán.

Khi chia bài để đánh bida tính điểm, do cầm nhầm bài của nhau nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, anh S. bị Năm cầm gậy bida chọc mù mắt, tổn thương não.

Anh S. sau đó được đưa ra Hà Nội cấp cứu nhưng đến chiều 14/8, nạn nhân đã bị bệnh viện trả về.

"Chiều qua, nạn nhân vừa được bệnh viện trả về, hiện đang thở oxy. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ", một lãnh đạo xã Quảng Nham cho biết thêm.

Nghi phạm Ngô Văn Năm đã bị Công an huyện Quảng Xương bắt giữ để điều tra.

Khoảng 21h20 ngày 14/8, tại cầu Tân An (phường 5, TP.Tân An, tỉnh Long An) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 chiến sĩ công an bị chấn thương nặng.

Hiện trường nơi đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi bị xe máy tông trực diện, chấn thương, nguy kịch. Ảnh: CACC

Thời điểm trên, đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi (34 tuổi), Công an phường 5, TP.Tân An cùng một số cán bộ, chiến sĩ, dân phòng đang tiến hành bảo vệ hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại cầu Tân An.



Lúc này, có một nam thanh niên điều khiển xe mô tô lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ huyện Bến Lức về trung tâm TP.Tân An chạy thẳng vào khu vực đang được khoanh vùng để bảo vệ hiện trường với tốc độ cao và đâm trúng vào người đại úy Hoàng Khôi đang làm nhiệm vụ tại đó.

Sau cú đâm mạnh, đại úy Khôi bị hất văng ra xa, bị đa chấn thương và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch. Nam thanh niên cũng bị té ngã và chấn thương nặng.

Sáng 15/8, theo Công an tỉnh Long An, đơn vị đã nhận được thông tin báo cáo ban đầu từ Công an TP.Tân An. Hiện đại úy Hoàng Khôi đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Ngày 14/8, tin từ Ủy ban nhân dân xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị đâm tử vong vì mâu thuẫn trong lúc chơi cờ tướng với hàng xóm.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông T.V.T. (53 tuổi, trú tại thôn Trường Cát, xã Trường Lâm).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CTV). Nguồn: Dân Trí

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 10/8, ông Trần Đức Phụng (72 tuổi, ở thôn Trường Cát) và một người khác đang đánh cờ tướng tại nhà của ông T. Lúc này, ông T. đứng ngoài xem.

Trong lúc đánh cờ, ông T. liên tục "quân sư" cho đối thủ của ông Phụng khiến ông này thua cờ. Hai bên đã lớn tiếng cãi nhau, sau đó, ông Phụng bỏ về nhà, một lát sau cầm dao quay lại nhà ông T.

Tại đây hai bên xảy ra xô xát, ông Phụng dùng dao đâm khiến ông T. xuống gục xuống sân nhà. Dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông T. đã tử vong sau đó.

Sau khi đâm chết người, ông Phụng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Nghi Sơn điều tra, làm rõ.