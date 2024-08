TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thiếu tá công an bị chém vào mặt; cô gái khỏa thân chụp ảnh trên đường

Thiếu tá công an bị chém vào mặt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/8, đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến Bệnh viện Bà Rịa thăm hỏi, động viên thiếu tá Nguyễn Minh Thái, cán bộ Công an phường Long Hương, TP.Bà Rịa, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tá Bùi Văn Thảo - Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thăm hỏi, động viên anh Thái. Ảnh: Thành Trung

Theo thông tin ban đầu, tối 19/8, Công an phường Long Hương, TP.Bà Rịa nhận tin báo của một người dân về việc đối tượng Lê Ngọc Long (SN 1980, trú phường Long Hương, TP.Bà Rịa) xảy ra mâu thuẫn nên đã dùng nón, đá ném vào bà T.T.C (SN 1969, trú phường Long Hương).

Ban Chỉ huy Công an phường Long Hương đã cử thiếu tá Nguyễn Minh Thái cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở xuống hiện trường để xử lý vụ việc.

Khi anh Thái cùng tổ công tác điều khiển xe máy rẽ vào đường hẻm nhỏ thì bất ngờ đối tượng Long xông ra từ góc khuất, cầm mã tấu tự chế, chém một nhát vào mặt anh Thái.

Mặc dù bị thương, thiếu tá Nguyễn Minh Thái vẫn cùng các đồng chí trong tổ công tác khống chế, bắt giữ đối tượng Long.

Thiếu tá Thái sau đó được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu, điều trị.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của thiếu tá Nguyễn Minh Thái trong khi thực hiện nhiệm vụ, động viên đồng chí an tâm điều trị, sớm phục hồi và trở lại công tác; đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của ngành đối với đồng chí Nguyễn Minh Thái.

Cô gái khỏa thân chụp ảnh trên đường

Ngày 20/8, các lực lượng chức năng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đang xác minh, làm rõ thông tin một nhóm người chụp ảnh cho cô gái không mặc quần áo gây xôn xao trong dư luận.

Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip, hình ảnh cô gái không mặc quần áo để 1 nhóm người chụp ảnh gây bức xúc.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua địa bàn huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Theo một số người chia sẻ clip cho biết, sáng cùng ngày, 1 nhóm người đi ô tô đến địa điểm trên để chụp ảnh. Trong đó, 2 người nam cầm máy ảnh chụp cho 1 cô gái đang khỏa thân.

Lực lượng chức năng huyện Bàu Bàng đã nắm được thông tin và đang tiến hành, xác minh, xử lý vụ việc.

Khởi tố đối tượng hành hạ bé 3 tuổi

Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Công Minh về tội Hành hạ người khác.

Đối tượng Trần Công Minh. Nguồn: CAND

Trước đó, Công an phường Phùng Chí Kiên (thị xã Mỹ Hào) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Trần Công Minh (SN 1999) có hành vi đánh đập cháu Vũ Quang H. (SN 2021) đang sinh sống cùng với Minh.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phùng Chí Kiên đã báo cáo vụ việc trên đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào để giải quyết.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp với Viện KSND thị xã Mỹ Hào tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác định: Trần Công Minh và chị Đặng Ngọc Huyền (SN 2001) thuê trọ chung sống với nhau (chưa đăng ký kết hôn), chị Huyền có con riêng là cháu H.

Trong khoảng thời gian từ 17/7 đến 17/8, Minh đã nhiều lần bực tức, trút giận đánh đập cháu H., lúc thì dùng tay vả vào mặt, đầu và cấu vào bộ phận sinh dục của cháu H., lúc thì dùng dây sạc điện thoại vụt vào người cháu H. làm cháu bị bất tỉnh được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cấp cứu.

Tại đây, cháu H. được chẩn đoán tụ máu thái dương phải, chấn thương bàng quang, chấn thương phần mềm nhiều vùng cơ thể do bị đánh.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Công Minh về tội Hành hạ người khác và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Công an xác minh vụ nam thanh niên lái ô tô, đốt pháo quăng xuống đường

Sáng 20/8, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã nắm thông tin vụ nam thanh niên chạy ô tô sau đó đốt pháo ném xuống đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

Hình ảnh nam thanh niên vừa đi ô tô vừa đốt pháo quăng xuống đường ở đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Clip: MXH

Đồng thời, CSGT Bến Thành cho hay vụ việc đang được Công an phường Bến Nghé xác minh, xử lý theo đúng thẩm quyền. Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra hôm 18/8.



Theo clip, trong lúc điều khiển ô tô trên đường Tôn Đức Thắng, nam thanh niên dùng bật lửa, đốt pháo rồi ném xuống đường. Chỉ khoảng vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên. Clip dài 15 giây, được tài khoản có tên N.Q.H. đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Sau khi đăng tải, đoạn clip nhanh chóng nhận về hàng trăm lượt tương tác, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động của nam thanh niên. Chủ tài khoản N.Q.H. đã gỡ bỏ clip trên trang cá nhân ngay sau đó.

Vạch trần thủ đoạn thuê người mua ngoại tệ “núp bóng” cá nhân đi du lịch nước ngoài (phóng sự 2)

Làm thế nào mà các đối tượng kéo nhóm 5-7 người được thuê có thể mua trót lọt hàng trăm nghìn đô la Mỹ mỗi ngày tại một số chi nhánh ngân hàng? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự dưới đây, mời quý vị cùng đón xem.

Vạch trần thủ đoạn thuê người mua ngoại tệ “núp bóng” cá nhân đi du lịch nước ngoài.

Qua điều tra, phóng viên Dân Việt đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong quá trình các đối tượng thuê người mua đô la Mỹ tại các chi nhánh của ngân hàng. Đó là người được thuê vừa đến đã được chuẩn bị hồ sơ ghi đầy đủ thông tin, chỉ cần ký là xong. Thậm chí, hồ sơ chưa điền đầy đủ thông tin cơ bản, nhân viên ngân hàng vẫn cho người được thuê mua ngoại tệ ký trước. Hay ưu tiên xử lý hồ sơ trong lúc ngân hàng đang có rất nhiều khách hàng phải chờ đợi từ trước. Liệu có dấu hiệu tiếp tay từ phía nhân viên ngân hàng cho các đối tượng thuê người thực hiện trót lọt hành vi mua cả trăm nghìn USD mỗi ngày.

Chúng tôi sẽ làm rõ những dấu hiệu này trong phóng sự 3: "Nhân viên ngân hàng liệu có tiếp tay cho các đối tượng thuê người mua ngoại tệ trót lọt?".