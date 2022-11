TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thiếu tá công an chết trong tư thế treo cổ; tạm giữ tài xế tông chết 3 mẹ con

Điều tra vụ thiếu tá công an chết trong tư thế treo cổ tại vườn tràm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nguyên nhân tử vong của thiếu tá T.Đ.T (SN 1984), là Phó trưởng Công an xã Tân Bình, thị xã La Gi.

Công an đang làm việc tại hiện trường. Ảnh: CTV

Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho thấy, trên thi thể thiếu tá T. không có dấu hiệu bởi ngoại lực. Một nguồn tin cho biết trước khi tử vong, vào sáng ngày 26/11, thiếu tá T có nhắn tin cho nhiều người thân trong gia đình.

Cơ quan công an đã ghi nhận nội dung các tin nhắn này để phục vụ quá trình điều tra. Nguồn tin cũng cho biết, thời gian vừa qua, thiếu tá T. gặp nhiều chuyện buồn trong gia đình.

Trước đó khoảng 10 giờ 30 phút sáng 26/11, người dân trong lúc đi vào vườn tràm thuộc thôn 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì phát hiện một người chết trong tư thế treo cổ trên cây tràm.

Người dân nhanh chóng báo cáo với ngành chức năng. Qua công tác khám nghiệm ban đầu, người chết được xác định là thiếu tá T.Đ.T (SN 1984), Phó trưởng Công an xã Tân Bình, thị xã La Gi. Gần chỗ thiếu T. treo cổ là mộ của mẹ ruột. Trên mộ của mẹ thiếu tá T. còn có hoa và trái cây còn tươi.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của thiếu tá T.

Tạm giữ hình sự tài xế xe tải tông chết 3 mẹ con ở Phú Yên

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/11, đại diện Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Dương (SN 1987, trú thôn Ia Kle, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC



Theo điều tra ban đầu, ông Trần Hữu Dương là tài xế điều khiển xe tải 76H-013.18 gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiệm trọng tại km 1249+170 trên Quốc lộ 1A qua địa phận thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) vào khoảng 15h15 ngày 26/11.

Bước đầu, ông Dương khai nhận, trong chặng Quảng Ngãi - TP.HCM, ông đã dừng xe tại quán B.D (cách hiện trường vụ tai nạn vài trăm mét về phía Bắc) để ăn cơm.

Sau khi ăn, ông Dương tiếp tục lái xe tải chạy về hướng Nam hơn 100m thì phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn nên phanh đột ngột, rồi lùi xe trở lại quán B.D. Do không nhìn thấy xe máy từ phía sau chạy tới nên việc lùi xe đã gây tai nạn, cuốn xe máy cùng 3 người vào phía sau gầm xe tải, làm tử vong cả 3 người.

Giấy phép lái xe hạng C của Trần Hữu Dương. Ảnh: CACC



3 nạn nhân là bà Nguyễn Thị Th (SN 1981) và hai con (Nguyễn Đăng Kh, SN 2005; Nguyễn Xuân Nh, SN 2006) cùng trú thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, bà Th chở hai con từ Khánh Hòa đi xe máy ra Bình Định thăm con trai đầu đang đi nghĩa vụ quân sự. Trên đường ba mẹ con trở về lại quê nhà thì xảy ra tai nạn.



Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định lái xe Trần Hữu Dương điều khiển xe tải chạy lùi không đúng quy định, không quan sát khả năng nguy hiểm ở phía sau và không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe.



Trong ngày 27/11, Ban ATGT tỉnh Phú Yên đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân và hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng.

Nghi phạm giết người ở Hà Nội, đầu thú tại Nghệ An

Như Dân Việt đã thông tin: Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Minh Vui (SN 1996, trú tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Minh Vui - nghi phạm giết người - tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 18/11, anh N.V.Q ở phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây cùng vợ con đang ngủ tại tầng 1 thì nghe thấy tiếng động phát ra từ tầng 2. Anh Q. đi lên kiểm tra, phát hiện một nam thanh niên chạy từ cầu thang ra lan can tầng 2 rồi nhảy xuống nền vỉa hè trước cửa nhà.

Hình ảnh đối tượng Vui trước và sau khi gây án. Nguồn: CAND

Sau đó, gia đình anh Q. lên tầng 2 kiểm tra thì phát hiện anh N.Đ.M là cháu ruột, ngủ tại tầng 2, bị chảy nhiều máu với nhiều vết đâm ở ngực, bụng, cổ.

Anh Q. cùng gia đình đưa anh M. đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời báo cho cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội và Công an thị xã Sơn Tây đã khẩn trương vào cuộc điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ con dao gọt hoa quả dài khoảng 20cm có dính máu.

Quá trình điều tra xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Minh Vui.

Ngày 22/11, Công an phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh, Nghệ An) phát hiện Nguyễn Minh Vui có đặc điểm nhận dạng giống thông báo truy tìm của Công an thành phố Hà Nội và vận động đối tượng đầu thú.

Được công an vận động, trưa cùng ngày, Nguyễn Minh Vui xin đầu thú. Đối tượng này sau đó được di lý ra Hà Nội để phục vụ điều tra.

"Nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Phương Thúy (35 tuổi, trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc quyết định khởi tố bị can đối với "nữ quái" Võ Thị Phương Thúy. Nguồn: SGGP

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của chị N.T.H (SN 1983, trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về việc bị Võ Thị Phương Thuý lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4,149 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chung tiền mua bất động sản và lừa đảo thông qua việc huy động nguồn tiền cho khách vay để đảo khế ngân hàng, vay trả tiền mua bất động sản để cùng chia lợi nhuận.

Kết quả điều tra xác định: Khoảng đầu tháng 9/2021, do Võ Thị Phương Thuý biết gia đình chị N.T.H có thửa đất diện tích 800m2 tại thôn Thái Phong, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đang có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã làm thủ tục nhiều lần nhưng chưa được cấp. Thuý đã chủ động gặp gỡ gia đình chị N.T.H và giới thiệu bản thân làm nghề môi giới bất động sản, chuyên "chạy bìa đỏ" cho các hộ dân trên địa bàn, Thuý đưa ra mức giá là 220 triệu đồng là chi phí để làm bìa đỏ, do tin tưởng nên chị N.T.H đã chuyển cho Thuý số tiền 180 triệu đồng.

Biết chị N.T.H đã tin tưởng mình, "nữ quái" Võ Thị Phương Thuý đưa ra thông tin gian dối rằng Thuý đang tự bỏ tiền ra để "chạy bìa đỏ" cho 3 hộ dân trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Sau khi hoàn tất thủ tục, có được bìa đỏ Thuý sẽ được trả công bằng việc cho một phần đất và rủ chị H cùng chi tiền, Thúy bỏ công "chạy bìa đỏ", khi có đất các hộ chia cho thì bán chia đôi.

Tin tưởng lời của Thúy, chị H đồng ý và đã chuyển cho Thúy tổng cộng số tiền 2,821 tỷ đồng để làm chi phí "chạy bìa đỏ". Tuy nhiên, sau khi chị H chuyển tiền Thúy không làm bất cứ hồ sơ, thủ tục nào để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chiếm đoạt, sử dụng để chơi cá cược trên mạng, trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Tiếp đó, ngày 20/12/2021, Võ Thị Phương Thúy đặt cọc 100 triệu đồng để mua thửa đất có diện tích 600m2 của ông Đ.B.Đ (SN 1947) trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với giá hơn 2,16 tỷ đồng. Đến hẹn hợp đồng Thúy không đủ tiền để thanh toán nên hai bên thống nhất hủy hợp đồng đặt cọc, ông Đ đã trả lại cho Thúy số tiền đã thanh toán. Tuy nhiên, Thuý vẫn đưa tin đang cùng với một người khác chung tiền mua thửa đất của ông Đ; đã đặt cọc 1 tỷ đồng nhưng người mua chung không mua nữa nên Thúy không đủ tiền trả; Thúy sẽ tách thửa đất thành 4 thửa, rủ chị N.T.H mua 1 thửa có diện tích 140m2 với giá 650 triệu đồng.

Tin tưởng Thúy nên chị H đồng ý và chuyển cho Thúy số tiền 240 triệu đồng để chung tiền mua thửa đất của ông Đ. Số tiền này Thúy không dùng để mua đất như đã hứa với chị H mà sử dụng cá cược đỏ đen và trả nợ.

Ngày 21/12/2021, Võ Thị Phương Thúy tiếp tục rủ chị H chung tiền đặt cọc mua thửa đất 200m2 của chị N.T.V ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh với giá 700 triệu đồng. Tin tưởng Thúy, chị N.T.H đã chuyển cho Thúy 150 triệu đồng. Sau đó, Thúy báo lại với chị H đã đặt cọc cho chị Vân 150 triệu đồng và đang chờ làm thủ tục sang tên cho bố mẹ chị Hằng, nhưng thực tế Thúy đã bán thửa đất này cho người khác và không trả lại số tiền 150 triệu đồng cho chị H.

Bên cạnh đó, Võ Thị Phương Thúy còn đưa ra thông tin là một số khách hàng của Thúy cần vay tiền để đảo khế ngân hàng, đề nghị chị N.T.H chuyển tiền để cho họ vay, lãi suất có thì chia nhau. Tin tưởng lời của Thúy, H đã chuyển cho Thúy tổng cộng 800 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được Thúy không dùng để cho người khác vay mà chiếm đoạt, sử dụng chơi cá cược đỏ đen trên mạng, trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 21/12/2021, Võ Thị Phương Thúy tiếp tục rủ chị H chung tiền đặt cọc mua thửa đất 200m2 của chị N.T.V ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh với giá 700 triệu đồng. Tin tưởng Thúy, chị N.T.H đã chuyển cho Thúy 150 triệu đồng. Sau đó, Thúy báo lại với chị H đã đặt cọc cho chị Vân 150 triệu đồng và đang chờ làm thủ tục sang tên cho bố mẹ chị Hằng, nhưng thực tế Thúy đã bán thửa đất này cho người khác và không trả lại số tiền 150 triệu đồng cho chị H.

Bên cạnh đó, Võ Thị Phương Thúy còn đưa ra thông tin là một số khách hàng của Thúy cần vay tiền để đảo khế ngân hàng, đề nghị chị N.T.H chuyển tiền để cho họ vay, lãi suất có thì chia nhau. Tin tưởng lời của Thúy, H đã chuyển cho Thúy tổng cộng 800 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được Thúy không dùng để cho người khác vay mà chiếm đoạt, sử dụng chơi cá cược đỏ đen trên mạng, trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Bị can Võ Thị Phương Thuý tại cơ quan công an. Nguồn: SGGP

Hiện VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Thúy. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên bị can Thúy được tại ngoại điều tra.

Vụ người phụ nữ bị đâm gục ở vỉa hè: Công an đã lập nhóm Zalo để làm gì?

Như Dân Việt đã đưa tin, liên quan vụ người phụ nữ bị đâm gục ở vỉa hè Hoàng Hoa Thám (Thụy Khuê, Tây Hồ) trưa ngày 25/11, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án "Giết người", tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, Ngọc Thụy, Long Biên, TP.Hà Nội) về hành vi "Giết người".

Chiến được xác định vì mâu thuẫn trước đó mà đã dùng dao hạ sát một người bán hàng nước.

Thông tin về diễn biến điều tra vụ án, Công an quận Tây Hồ cho biết, khoảng 12 giờ 5 phút ngày 25/11, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc chị Hồng T.H (SN 1971, 406 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ) bị một đối tượng nam giới dùng dao nhọn đâm dẫn đến tử vong tại vỉa hè trước số nhà 406 khi chị này đang ngồi bán nước tại đó.

Chiến là đối tượng đâm gục người bán hàng nước ở vỉa hè. Gia đình Chiến cho biết gã có tiền sử bệnh tâm thần. Ảnh: MXH

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã khẩn trương huy động cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ, Công an phường Thụy Khuê phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội, VKSND để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trưởng Công an quận Tây Hồ và các lãnh đạo trong Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra vụ án.

Công an phường Thụy Khuê được phân công bảo vệ hiện trường, phối hợp rà soát nhân chứng, camera; Đội Cảnh sát giao thông trật tự phân luồng tránh ùn tắc gia thông tại khu vực xảy ra vụ việc; Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, rà soát ghi lời khai nhân chứng; Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội rà soát camera hướng đến, hướng tẩu thoát của đối tượng, làm rõ các mối quan hệ, mâu thuẫn của bị hại, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy bắt đối tượng.

Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo lập ngay nhóm Zalo riêng với thành viên là Ban chỉ huy Công an quận và cán bộ, chiến sĩ tham gia điều tra để khi thi thập được thông tin kịp thời đưa lên nhóm, từ đó các lực lượng phối hợp Ban chỉ huy Công an quận căn cứ tình hình thực tế chỉ đạo lực lượng.

Qua rà soát trên diện rộng, lực lượng công an đã thu giữ được một số hình ảnh camera ghi lại được diễn biến nội dung sự việc, hình ảnh đối tượng, thu thập được thông tin người xe ôm mà đối tượng thuê chở đi sau khi gây án.

Thông tin này nhanh chóng được đưa lên nhóm Zalo của Công an quận để toàn thể cán bộ, chiến sĩ biết, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin về đối tượng.

Qua quan sát hình ảnh đối tượng trên Zalo, đại úy Phạm Anh Tuấn – cán bộ tổ hình sự Công an phường Thụy Khuê nhận ra đối tượng giống với Hoàng Ngọc Chiến.

Chiến trước đó sinh sống tại ngõ 29 Thụy Khuê, sau cùng gia đình chuyển đến sinh sống tại 604/19/21 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy (Long Biên, TP.Hà Nội).

Hoàng Ngọc Chiến nhanh chóng bị bắt giữ, đối tượng khai nghi ngờ nạn nhân trước đó cho người đập phá tài sản nhà mình. Ảnh: NH

Ngay lập tức tổ công tác gồm cán bộ đội Cảnh sát hình sự, Phòng Cánh sát hình sự, Công an phường Thụy Khuê được cử đến khu vực nhà Chiến ở Ngọc Thụy. Các lực lượng khác tiếp tục rà soát, xác minh theo các mũi được phân công.

Qua trinh sát xác định Chiến không có nhà, lực lượng tiến hành làm việc với gia đình Chiến, được gia đình Chiến cho biết đối tượng đi khỏi nhà từ sáng 25/11, gia đình không biết đi đâu, làm gì.

Qua quan sát hình ảnh camera thu được tại khu vực hiện trường do tổ công tác cung cấp, gia đình nhận ra nam thanh niên trong ảnh chính là Chiến. Gia đình Chiến lúc này cung cấp Chiến có tiền sử bệnh tâm thần, trước đây đã được điều trại tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

Tổ công tác đã vận động thuyết phục gia đình Chiến phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm, bắt giữ Chiến, tránh việc đối tượng tiếp tục gây ra vụ việc phạm tội.

Với sự hợp tác của gia đình Chiến kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, Công an quận Tây Hồ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội, Công an xã Liên Hà (Đan Phượng, TP.Hà Nội) bắt giữ được Chiến khi đối tượng đang ở nhà họ hàng ở thôn Quý.

Tại cư quan điều tra, Chiến thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiến khai nguyên nhân dùng dao đâm chị H là do Chiến nghi ngờ năm 2017 chị H chỉ đạo cháu chị H đập cửa kính nhà Chiến (khi đó nhà Chiến vẫn ở ngõ 29 Thụy Khuê).

Công an quận Tây Hồ ngay trong ngày 25/11 đã khởi tố vụ án hình sự "Giết người", tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Chiến về hành vi "Giết người".