TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xót xa vụ tai nạn khiến thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong; tin mới vụ AIC

Bắt giam tài xế xe tải gây tai nạn khiến thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 26/11, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã có báo cáo gửi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm một phụ nữ mang thai 7 tháng và 2 người con nhỏ tử vong.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.V

Theo đó, vào khoảng 8h50 ngày 26/11, tài xế Nguyễn Vũ (SN 1991, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế) điều khiển xe ô tô tải ben biển số 75H - 005. 21 lưu thông trên đường Văn Tiến Dũng vào vòng xuyến rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp hướng đến đường Hoàng Quốc Việt, TP.Huế.

Khi đến địa điểm trên thì xe tải va chạm vào xe máy biển số 75G1 - 304.19 do chị Ngô Thị Thanh H (SN 1990, trú tại 469 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thuỷ) điều khiển trên xe chở 2 con nhỏ đi trước cùng chiều.

Người thân nạn nhân đau xót trước cái chết của thai phụ và 2 người con nhỏ. Ảnh: N.V

Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con chị H ngã xuống đường và bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ. Thời điểm gặp nạn, chị H đang mang bầu đứa con trai 7 tháng tuổi.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt tạm giam tài xế Nguyễn Vũ để điều tra làm rõ.

Phiên tòa xét xử vắng mặt bà Nhàn AIC trong 20 ngày

Như Dân Việt đã thông tin: TAND TP.Hà Nội ngày 25/11 ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; "Nhận hối lộ"; "Đưa hối lộ" xảy ra tại Đồng Nai và Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Phiên tòa được mở vào ngày 21/12 và kéo dài 20 ngày kể cả thứ Bảy, Chủ nhật dưới sự điều hành của chủ tọa, thẩm phán Mai Văn Quang. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 5 kiểm sát viên chính thức và 1 người dự khuyết.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn và sẽ bị xét xử vắng mặt. Ảnh: AIC Group

Vụ án có 36 bị cáo, trong đó Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC đang bỏ trốn nhưng bị xét xử vắng mặt về các hành vi đưa hối lộ và gian lận đấu thầu.

Các ông Trần Đình Thành, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai; Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4 Điều 354 với khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Bào chữa cho 36 bị cáo là 33 luật sư, trong đó bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có 1 luật sư. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai có 2 luật sư bào chữa, còn cựu Chủ tịch UBND tỉnh này có 1 người.

Để phục vụ xét xử, tòa án triệu tập 12 đối tượng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm UBND tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai…

Ngoài ra, 69 người được triệu tập trong vai trò người tham gia tố tụng như Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai; Hội đồng định giá; ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai…

Cựu Bí thư, Chủ tịch Đồng Nai bị truy tố ở mức khung tới tử hình vì nhận hối lộ của AIC.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập và điều hành hoạt động Công ty AIC – doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực như y tế, môi trường, cung cấp thiết bị.

Từ năm 2003, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có quan hệ quen biết với Trần Đình Thành khi đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Đến năm 2007, trước khi UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai, bà Nhàn gặp Trần Đình Thành (đã lên chức Bí thư Tỉnh ủy) và nhờ mời lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành ăn trưa để "giới thiệu Công ty AIC" tham gia các dự án của tỉnh.

Năm 2010, Bệnh viện Đồng Nai chuẩn bị thực hiện thủ tục bổ sung vốn đầu tư nhưng gặp khó khăn nên Trần Đình Thành gọi điện thoại cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đề nghị "giúp tỉnh Đồng Nai xin vốn Trung ương".

Sau đó, ông Thành còn giới thiệu Phan Huy Anh Vũ với nhân viên của bà Nhàn, đề nghị tạo điều kiện để Công ty AIC trúng thầu các gói thầu thiết bị y tế do doanh nghiệp này có khả năng và "có công xin vốn cho tỉnh".

Do vậy, khi dự án Bệnh viện Đồng Nai đấu thầu, Công ty AIC đã trúng thầu dù dùng các báo giá nâng không lên từ 1,3 - 2 lần so với thực tế. Tổng cộng, nhóm doanh nghiệp của AIC trúng 16/19 gói thầu thiết bị y tế với tổng giá trị 665 tỷ đồng.

Theo Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, việc AIC nâng giá và trúng thầu đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 152 tỷ đồng.

Cũng theo cơ quan truy tố, để được tạo điều kiện trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Bệnh viện Đồng Nai, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chi tiền hối lộ cho Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ tổng số 43,8 tỷ đồng.

Nhóm côn đồ chặn đường chém tài xế, đập phá xe du lịch trên quốc lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 26/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam 5 bị can Lê Văn Hoài Phong, Lê Toàn Thắng, Nguyễn Phước Hùng, Huỳnh Quốc Huy và Lê Bảo Thuận, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Đặng Văn Anh Khoa để điều tra về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tài xế Lê Ngọc Tuấn (22 tuổi), ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành (Long An) bị chém nhiều thương tích nặng. Ảnh: Thiên Long

2 bị can cùng thực hiện hành vi phạm tội là Lê Văn Hoài Phong (cầm đầu) và Huỳnh Quốc Huy đã bỏ trốn, công an đang truy bắt.

Đây là nhóm côn đồ chặn đầu ô tô, sử dụng hung khí tự chế đánh, chém anh Lê Ngọc Tuấn (22 tuổi), ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành (Long An) quốc lộ đoạn qua ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, sau đó còn chặn ngang tuyến đường đập phá phương tiện trong giờ cao điểm gây ùn tắc giao thông.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 17 giờ 35 ngày 16/11, tài xế Lê Ngọc Tuấn (18 tuổi) điều khiển xe du lịch biển số 62A.185.06 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng TP.HCM về TP.Tân An.

Trong lúc dừng chờ đèn tín hiệu giao thông khu vực ngã ba Cầu Voi địa phận ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa cùng lúc xuất hiện nhóm côn đồ tay cầm mã tấu, dao tự chế chặn đầu xe.

Tài xế Tuấn cài chốt cửa xe nhưng bị nhóm người đập cửa, đồng thời đánh, chém gây nhiều vết thương trên cơ thể .

Dù bị thương tích nặng, anh Tuấn chạy xe về trung tâm TP.Tân An, sau đó được người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu.

Ngay trong đêm, Công an huyện Thủ Thừa đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An tập trung điều tra truy xét nhóm đối tượng gây án. Trong đó, phát hiện có 2 đối tượng liên quan vụ cố ý gây thương tích ở ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa tham gia gây án.

Đối với nạn nhân Tuấn, qua trưng cầu giám định thương tích xác định thương tật 11%, phương tiện hư hỏng nặng đang chờ định giá.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự kẻ đâm gục người phụ nữ ở vỉa hè Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/11, thông tin từ Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giết người" và tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985; trú tại: Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

Hoàng Ngọc Chiến được xác định là nghi phạm đã đâm gục một người phụ nữ trên địa bàn phường Thụy Khuê vào chiều qua.

Hoàng Ngọc Chiến bị bắt sau 4 giờ gây án. Ảnh: CACC

Về diễn biến vụ việc, cơ quan điều tra cho biết, sau 4 tiếng nhanh chóng, khẩn trương huy động các lực lượng, Công an TP.Hà Nội đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng gây ra vụ án mạng tại trước cửa nhà số 406 đường Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ.

Chiến bất ngờ dùng dao đâm tử vong người phụ nữ trước cửa nhà số 406 đường Hoàng Hoa Thám. Ảnh: MXH

Cụ thể, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 25/11, Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc bà H (SN 1971; trú tại Thụy Khuê, Tây Hồ) bị một nam thanh niên dùng dao đâm tử vong ngay trước cửa nhà số 406 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ.

Sau khi gây án, đối tượng đã rời bỏ khỏi hiện trường.

Với tinh thần kiên quyết tiến công tội phạm, đến 16 giờ cùng ngày, Công an quận Tây Hồ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm là Hoàng Ngọc Chiến khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Tại cơ quan điều tra, Chiến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Truy bắt nghi phạm sát hại chủ quán cà phê ven quốc lộ 50, cướp nhiều tiền, vàng

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 26/11, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, đang tập trung phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An tiến hành điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở khụ vực cầu Mồng Gà, thuộc ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc.

"Nạn nhân được xác định bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong, một số vòng vàng đeo trên người mất đi, không loại trừ khả năng đối tượng đã lấy đi khi giết chết chị này", Công an huyện Cần Giuộc nhận định.

Trước đó, khoảng 17h ngày 25/11, một số người dân ở gần quán cà phê do chị H.H.D (44 tuổi, ngụ Cà Mau) làm chủ thấy có dấu hiệu bất thường. Một thanh niên chạy xe máy, đeo khẩu trang kín mặt, nhanh chóng rời khỏi quán đầy bất thường. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, một số người buôn bán cạnh quán cà phê lên tiếng gọi chị H, nhưng bên trong yên lặng.

Hiên trường quán cà phê nơi chị H.H.D (44 tuổi, quê Cà Mau; kinh doanh ở khu vực ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) bị sát hại. Ảnh: Thiên Long



Một số người cho biết, khi vào bên trong quán, phát hiện cảnh tượng hãi hùng. Chị D nằm bất động trên nền gạch, xung quanh đầy máu.

Nhận tin báo, công an đến khám nghiệm ghi nhận, nạn nhân bị đâm khá nhiều nhát dao vào vùng ngực, bụng và trên đầu bị vật cứng đập chấn thương vùng não. Do mất nhiều máu và chậm phát hiện, chị D đã tử vong.

Theo chị Nguyễn Diễm Phúc (cháu chị D), thường ngày chị D đeo nhiều vòng vàng. Chị D cất trong tủ gần 20 cây vàng 18K và 24K, cùng số tiền mặt kinh doanh, nhưng những tài sản này không còn.

Hình ảnh trích xuất camera an ninh trước nhà cho thấy, khoảng 12h ngày 25/11, có một thanh niên chạy xe máy vào quán uống cà phê, gần 3 giờ sau rời đi.

Hiện, lực lượng cảnh sát hình sự đang tập trung truy tìm đối tượng này.