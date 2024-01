Nữ tiếp viên nhà hàng karaoke ở TP.HCM, mặc áo xuyên thấu, bán dâm 5 triệu đồng/lượt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thất Cầm (SN 1981, ngụ quận 5), Nguyễn Thanh Phong (SN 1975, ngụ quận 8), Nguyễn Thất Thuyết (SN 1979, anh ruột Cầm, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Dương Thị Thúy Hằng (SN 1988, ngụ quận Tân Phú) về hành vi môi giới mại dâm.

Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua điều tra, công an xác định, Cầm, Thuyết, Phong thống nhất giao cho Thuyết đứng tên giấy phép kinh doanh và thay mặt điều hành chịu mọi trách nhiệm khi Cầm, Phong không có mặt tại nhà hàng.

Để thu hút khách, tăng doanh thu, cả 3 tổ chức cho các nữ tiếp viên của nhà hàng bán dâm cho khách đến vui chơi có nhu cầu.

Khoảng 20h40 ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 5 kiểm tra nhà hàng karaoke 98 trên đường Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5.

Cảnh sát xác định, quản lý của nhà hàng là Hằng giúp sức cho 4 tiếp viên nữ đi bán dâm tại 2 khách sạn gồm khách sạn Bonita Grand và khách sạn Bonita Grand THD, quận 5 với giá bán dâm 5 triệu đồng/lượt.

Tại nhà hàng luôn có khoảng 40 nhân viên nữ, ăn mặc khiêu gợi, áo xuyên thấu và sẵn sàng đi "tới bến" với khách.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt kẻ giả danh công an lừa "chạy án" rồi chiếm đoạt tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 11, TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Chu Viết Thông (SN 1975, ngụ TP.Hà Nội) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra ban đầu, con của ông Q.Đ.C. (SN 1974, quê tỉnh Ninh Thuận) bị Công an quận 11 khởi tố, bắt giam. Cuối tháng 12/2023, Thông gọi điện cho ông C. xưng là cán bộ Công an TP.HCM, đang thụ lý vụ án của con ông này.

Chu Viết Thông tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau đó, Thông cho biết có thể lo cho con ông C. được tại ngoại, không bị tạm giam. Thông đã sử dụng giấy tờ tùy thân giả để tạo lòng tin với ông C.

Tin lời Thông, ông C. đã đồng ý gặp và nhiều lần chuyển khoản cho Thông (Thông sử dụng số tài khoản của một người khác để nhận tiền của ông C.) với số tiền hơn 70 triệu đồng.

Thông sau đó đã tắt điện thoại, cắt liên lạc với ông C. nên người này đến cơ quan công an trình báo.

Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cùng các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, xác minh, bắt đối tượng có hành vi giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận 11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Chu Viết Thông và di lý về TP.HCM để tiếp tục đấu tranh, khai thác.

Được biết, Chu Viết Thông có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nam thanh niên đi xe máy "thông chốt" kiểm tra nồng độ cồn, tông CSGT bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 21/1, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh, tối 20/1, tổ công tác Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TX.Đông Triều triển khai nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, ma túy và xử lý các hành vi vi phạm khác tại Km63+500 Quốc lộ 18 cũ (thuộc khu Vĩnh Tuy 1 phường Mạo Khê, TX.Đông Triều, Quảng Ninh).

Thanh niên thông chốt kiểm tra nồng độ cồn, tông CSGT bị thương ở Đông Triều, Quảng Ninh. Nguồn: Tôi yêu Đông Triều

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô mang BKS 19U1-4528 chở theo một người di chuyển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo quy định.



Tuy nhiên, nam thanh niên điều khiển xe mô tô trên không giảm tốc độ mà tiếp tục lao thẳng đến vị trí làn kiểm soát nồng độ cồn dành cho xe ô tô (làn ngoài, sát vạch tâm đường).

Đối tượng Cao Hà Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Cổng thông tin TX.Đông Triều

Lúc này tại vị trí cuối chốt, Thiếu tá Phạm Quang Trung, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn đối với các phương tiện xe ô tô. Xe mô tô trên đã lao thẳng tới, tông Thiếu tá Phạm Quang Trung ngã ra đường, xô đẩy hàng rào và cọc tiêu phân làn giao thông.

Sau khi đâm vào cán bộ CSGT, hai đối tượng trên xe máy cũng ngã ra đường. Ngay lập tức, hai đối tượng bị lực lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt và người dân hỗ trợ khống chế.

Sau đó, Thiếu tá Phạm Quang Trung được tổ công tác đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Đông Triều. Hiện Thiếu tá Phạm Quang Trung được xác định đa chấn thương phần mềm, phải nhập viện để theo dõi.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, người điều khiển xe mô tô là Cao Hà Đức (SN 1998, trú tại Thanh Viên, Thanh Vinh, TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), người ngồi sau là Nguyễn Minh Hiệp (SN 1979, trú tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội).

Qua kiểm tra không có nồng độ cồn trong hơi thở và chất ma túy trong cơ thể đối với Cao Hà Đức. Tổ công tác đã bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Triều để điều tra, xử lý theo quy định.

Phá đường dây sản xuất, mua bán sữa bột giả nhãn hiệu Ensure quy mô khủng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phát hiện và triệt xóa một chuyên án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Đường dây trên do đối tượng Vũ Thành Công (SN 1988, ngụ quận 12, TP.HCM) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Liên quan đến vụ án, cảnh sát đã tạm giữ 8 đối tượng để điều tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực sản xuất sữa bột giả. Ảnh: Hoàng Minh

Số vỏ lon được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Hoàng Minh

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM, Công an thành phố Dĩ An và Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tiến hành đồng loạt kiểm tra tại 4 điểm do Công thuê.

Tại đây, cảnh sát phát hiện nhiều loại phương tiện, máy móc, thiết bị để sản xuất, buôn bán hàng giả; 7.525 lon sữa bột thành phẩm các loại; 70 thùng giấy chứa nắp lon sữa bằng kim loại; 200 kiện hàng chứa vỏ lon sữa nhiều nhãn hiệu nổi tiếng (khoảng 150.000 vỏ lon); 7 bao tải chứa nắp nhựa hộp sữa… có giá trị ước tính khoảng 14,5 tỷ đồng.

Công thừa nhận đã thuê nhà xưởng tại địa chỉ 53B/7, đường Lồ Ồ, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An rồi thuê công nhân để sản xuất hàng giả là sữa bột mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng (loại sữa chỉ được sản xuất tại nước ngoài và chưa được phép sản xuất tại Việt Nam)

Sau khi làm thành phẩm sữa bột giả, Công đăng thông tin chào bán trên các trang mạng xã hội, các trang bán hàng thương mại điện tử và giao hàng qua hệ thống các công ty giao hàng tiết kiệm.

Được biết, Công hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa bột từ ngày 24/11/2023 đến nay và đã hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, khoảng 1 tháng, Công thay đổi địa điểm hoạt động sản xuất một lần.

Bị truy sát, người phụ nữ cầu cứu qua mạng xã hội

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 21/1, một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đang tập trung truy bắt đối tượng có hành vi truy sát một người phụ nữ trên địa bàn huyện.

Người phụ nữ trình báo 2 lần bị đối tượng xông vào nhà truy sát. (Ảnh: NVCC). Nguồn: Dân Trí

Trước đó, tối 20/1, chị N.T.B.H. (ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) đã đăng thông tin cầu cứu lên mạng xã hội về việc bản thân đã bị 1 đối tượng truy sát 2 lần.

Theo chị H. bản thân chị và đối tượng T. (35 tuổi, quê Nghệ An) không có thù oán với nhau. Khoảng 2 năm trước, đối tượng này có đến ở với hàng xóm chị H. Tại đây, đối tượng nghi chị H. báo công an việc đối tượng T. sử dụng ma túy nên đã có hành vi truy sát trả thù chị.

Cũng theo chị H.: Vào tháng 1/2023, khi chị đang ở nhà, đối tượng đã dùng dao xông vào chém vào người gây nên thương tích. Thời điểm này, em trai chị H. phát hiện chạy ra ngăn cản và cũng bị T. chém vào tay phải nhập viện. Sau đó, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã đối tượng T.

Chưa dừng lại, ngày 11/1, khi H. đang ngồi trước thềm nhà thì đối tượng đột nhiên xuất hiện dùng súng bắn vào chị. Chị H. nhanh chân bỏ chạy vào nhà nên viên đạn đã sượt qua vai.

Lo lắng cho tính mạng của bản thân và gia đình, ngoài việc báo công an, chị H. đã đăng tải thông tin đối tượng lên mạng xã hội để mọi người ai phát hiện, trình báo công an.

Theo lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin, đối tượng đang bị cơ quan công an truy nã. Riêng việc đối tượng có hành vi dùng súng truy sát chị H. hay không, công an đang xác minh để xử lý theo quy định.