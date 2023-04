Dùng hung khí truy sát 2 người thương vong do mâu thuẫn trên mạng

Ngày 13/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Hà Đăng Quang (18 tuổi, ngụ xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An), Mai Văn Sang (18 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An) và bị cáo Võ Thanh Phong (18 tuổi, ngụ xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An) cùng về tội Giết người.

Ba bị cáo trong vụ án giết người làm 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra tại phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An, tại tòa. Ảnh: Thiên Long

Theo cáo trạng, Hà Đăng Quang có mâu thuẫn với Nguyễn Trần Hoài Anh (17 tuổi, quê Khánh Hòa, ngụ TP.Tân An) do tranh cãi với nhau trên mạng xã hội. Hai đối tượng hẹn gặp nhau để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 22 giờ ngày 27/6/2022, nhậu xong, Quang rủ Sang và Phong chạy xe máy cầm hung khí tự chế để "thanh toán" Hoài Anh tại quán nhậu A. Tỷ phường 4, TP.Tân An. Thời điểm này, Hoài Anh đang đi bộ đến điểm hẹn, nhóm thanh niên do Quang cầm đầu dùng rựa, dao đuổi chém.

Chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 3 bị cáo giết người tại TP.Tân An, tỉnh Long An tuyên án. Ảnh: Thiên Long

Nạn nhân bỏ chạy vào trong hẻm trốn vào lùm cây, liên tục van xin nhưng nhóm côn đồ chém nạn nhân nằm gục với nhiều vết thương.

Lúc này, anh Trần Hoài Nam (22 tuổi, ngụ TP.Tân An), bạn của nạn nhân chạy tới chặn xe, rút chìa khóa, sau đó đánh trúng mặt Quang. Đang cầm hung khí trong tay, nhóm của Quang tiếp tục dùng dao, rựa chém anh Nam chết tại chỗ. Hoài Anh bị thương tích 23%.

Sau khi gây án, cả nhóm bắt taxi trốn đến tỉnh Bến Tre thuê nhà nghỉ. Gần một tuần sau, biết khó thoát khỏi truy bắt, 3 đối tượng về Long An đầu thú.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Hà Đăng Quang mức án 18 năm tù, Mai Văn Sang 16 năm tù và Lê Thanh Phong 14 năm tù, cùng về tội Giết người.