Đấm rách mặt CSGT vì bị dừng xe để đo nồng độ cồn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/8, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lộc Hữu Minh (39 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Lộc Hữu Minh tại cơ quan công an. Ảnh CA ĐN

Trước đó, vào khoảng 22h20 tối 2/8, tổ tuần tra Đội CSGT – TT Công an huyện Nhơn Trạch trong lúc làm nhiệm vụ tại giao lộ ngã tư đường Tôn Đức Thắng – Hùng Vương thì phát hiện xe máy mang BKS: 72H1-097.85 do Minh điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Lúc này, lực lượng chức năng yêu cầu Minh đo nòng độ cồn, nhưng Minh không những không chấp hành mà còn buông lời lăng mạ xúc phạm lực lượng công an.

Trước thái độ của Minh, thượng úy Trương Sỹ Hiếu cùng 2 bảo vệ dân phố đã đưa Minh về trụ sở Công an thị trấn Hiệp Phước để làm việc.

Tại trụ sở công an, Minh tiếp tục chống đối và dùng tay phải đấm thẳng vào mặt thượng úy Hiếu. Cú đấm của Minh đã khiến thượng úy Hiếu bị rách mặt, chảy nhiều máu.

Sau đó Minh đã bị khống chế, lập hồ sơ giao cho Công an huyện Nhơn Trạch để điều tra, xử lý.

Lời khai nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm hớt tóc, cướp tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 6/8, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang tiến hành lấy lời khai đối tượng Trần Hữu Sơn (38 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Bước đầu, làm việc với cơ quan công an, Sơn khai nhận vào khoảng 3 tháng trước có mối quan hệ tình cảm với chị C.T.N. (37 tuổi, quê Bến Tre), chủ tiệm hớt tóc nam trên đường Bùi Văn Hòa (phường Long Bình, TP.Biên Hòa).

Đối tượng Trần Hữu Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trong thời gian quen nhau, Sơn có cho chị N. mượn tiền. Đến sáng 5/8, Sơn đi bộ đến tiệm hớt tóc của chị N. để mượn tiền.

Khi đến nơi, Sơn hỏi mượn chị N. số tiền 5 triệu đồng để tiêu xài nên giữa đối tượng và nữ chủ tiệm xảy ra cãi vã. Lúc này, Sơn không kiềm chế được nên đã đập điện thoại của chị N.

Thời điểm này, chị N. nói với Sơn chỉ còn 2,2 triệu đồng có lấy thì lấy nên Sơn đã cầm tiền bỏ vào túi. Sau đó, đối tượng đi xuống bếp lấy dao rồi vòng lên hỏi chị N.: "Trong bóp có tiền sao không đưa, mày thấy tao sa cơ rồi quen người khác phải không?".

Lúc này, chị N. tiếp tục thách thức nên Sơn đã lao vào đâm liên tiếp khiến chị bỏ chạy vào trong phòng ngủ. Sơn tiếp tục đuổi theo và đâm chị N. thêm nhiều nhát, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi ra tay, Sơn lấy ví của chị N. và nhặt cái điện thoại vừa đập đi về phòng trọ. Toàn bộ số tiền gồm 2,3 triệu đồng trong ví và 2,2 triệu đồng mà chị N. đã đưa trước đó đã được Sơn dùng để nạp vào tài khoản đánh bạc.

Đến chiều cùng ngày, người quen không liên hệ được với chị N. nên đến tiệm hớt tóc tìm thì tá hỏa phát hiện chị N. đã tử vong, người này đã vội trình báo công an.

Sau khi vào cuộc điều tra và kiểm tra hình ảnh camera an ninh ghi lại, Công an TP.Biên Hòa xác định Sơn chính là hung thủ gây án.

Đến rạng sáng 6/8, Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang ở phòng trọ ở phường Long Bình, TP.Biên Hòa. Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng chức năng đã phát hiện hung khí gây án và tài sản của nạn nhân.

Nữ 8X dựng "kịch bản", thuê người giả cha mẹ tổ chức đám cưới, chiếm đoạt tiền tỷ của gia đình bạn trai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/8, Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Yến Ly (SN 1988, trú phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan điều tra: Vào khoảng tháng 4/2022, Đỗ Thị Yến Ly từ Gia Lai xuống Đà Nẵng và tình cờ quen biết qua chuyến xe Grab do anh V.N.K (SN 1994, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) làm tài xế. Sau đó, Ly và anh K tìm hiểu qua lại.

Đến tháng 7/2022, anh K đưa Ly về nhà ra mắt gia đình. Thấy gia đình anh K có điều kiện, Ly "nổ" rằng gia đình đang sở hữu một công ty xe khách. Anh trai Ly là người quản lý tuyến xe khách Gia Lai – Hải Dương.

Đối tượng Đỗ Thị Yến Ly. Ảnh: CACC

Đến tháng 9/2022, Ly nói đã có thai với anh K và cùng anh K tổ chức đám cưới. Ly thuê người đóng giả cha, mẹ và họ hàng nhà gái với số tiền 100 triệu đồng để tổ chức đám cưới tại Gia Lai. Bên cạnh đó, Ly mượn 1 sổ đỏ, 1 sổ hồng và 9 cây vàng giả đưa cho các "diễn viên" để nhóm này trao của hồi môn cho vợ chồng Ly tại đám cưới. Sau khi tổ chức đám cưới xong, Ly về nhà anh K sinh sống.

Trong thời gian sinh sống cùng với gia đình anh K, Ly nhiều lần lừa gia đình chồng, "nổ" rằng cha mẹ Ly đã mua cho vợ chồng Ly 2 xe khách 34 chỗ để chạy tuyến Gia Lai – Đà Nẵng và đang cần thêm tiền mua một xe trung chuyển 16 chỗ. Cùng với đó, Ly tiếp tục nói dối gia đình chồng rằng đã được bố mẹ mua cho căn nhà giá 9 tỷ đồng, nhưng thực tế nhà này do Ly thuê với giá 9 triệu đồng/tháng.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Ly nói dối những điều trên nhằm mượn tiền gia đình chồng mua thêm 1 xe trung chuyển 16 chỗ, cùng với đó là mua lô đất bên cạnh căn nhà đang thuê.

Tin tưởng, gia đình anh K đã nhiều lần cho Ly vay, mượn tiền với tổng số tiền lên đến 2 tỷ 400 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Hòa Vang đang tìm thêm các bị hại của Đỗ Thị Yến Ly, mọi thông tin liên lạc đến điều tra viên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, thiếu tá Lê Trần Bá Đức, SĐT 0905.353.194.

Cho vay sai gần 100 tỷ đồng, cựu Giám đốc ngân hàng nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả

Ngày 6/8, theo nguồn tin của Dân Việt, Viện KSND Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố các bị can Đặng Tiến Dũng, cựu Giám đốc một ngân hàng lớn chi nhánh Nam Hà Nội và các thuộc cấp Trần Trung Hiếu, Nguyễn Hải Long, Trần Việt Dũng, Phan Văn Ba, Ngô Hoàng Tuấn về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Cùng vụ án, nhóm Nguyễn Tường Anh, Giám đốc Công ty Hiếu Thảo; Nguyễn Tuấn Anh, cựu Giám đốc Công ty Getech Việt; Đỗ Hồng Quân, cổ đông Công ty Hiếu Thảo; Bùi Hồng Khanh, Giám đốc Công ty Nam Việt; Quan Văn Việt, Phó giám đốc Công ty Thái Dương; Vũ Việt Long, Giám đốc Công ty Thái Dương; Nguyễn Duy Tuân, Giám đốc Công ty Xuân Thủy; Phạm Thế Huynh, Giám đốc Công ty Bảo Châu và Hà Thị Thu Trang, kế toán Công ty Thái Dương bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai bị can Đỗ Minh Thu, Phó giám đốc Công ty Khánh An; Đỗ Toàn Thắng, cựu cán bộ Phòng cảnh sát Môi trường, Công an Hà Nội bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Nhóm lao động tự do gồm Phạm Minh Hải và Nguyễn Ngọc Duy bị truy tố về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức".

Cho vay sai quy định khiến ngân hàng thiệt hại hơn 94 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định nhóm bị cáo thuộc các doanh nghiệp Khánh An, Hiếu Thảo, Thái Dương có hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Để xảy ra vụ việc có sự vi phạm quy định của Giám đốc chi nhánh Đặng Tiến Dũng và các thuộc cấp.

Tại Công ty Khánh An, viện kiểm sát xác định Đỗ Minh Thu là người sở hữu doanh nghiệp nhưng cho em trai là bị can Thắng (cán bộ công an) đứng tên Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Giai đoạn 2016 – 2018, Thu chỉ đạo Thắng vay từ ngân hàng 15 khoản, tổng cộng hơn 54 tỷ đồng và 2,1 triệu USD để mua hàng hóa theo các hợp đồng kinh tế.

Trong 15 khoản vay, có 3 khoản không tài sản đảm bảo; 11 khoản được đảm bảo bằng 11 mảnh đất và 1 khoản vay 838.000 USD (hơn 19 tỷ đồng) để mua tôn mạ màu từ nước ngoài được đảm bảo bằng chính số hàng này.

Công ty Khánh An mua số tôn mạ màu trên từ một doanh nghiệp ở Hồng Kông bằng tiền vay của ngân hàng và nếu bán, phải được ngân hàng đồng ý. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã bán số tôn, không thông báo việc này tới ngân hàng và cũng không dùng tiền thu về để thanh toán khoản vay 838.000 USD, khiến nhà băng này thiệt hại.

Trong việc này, nhóm cán bộ ngân hàng, đứng đầu là bị can Đặng Tiến Dũng bị cáo buộc không kiểm soát, kiểm tra, để tài sản đảm bảo bị bán mà không biết.

Ngoài ra, bị can Đỗ Minh Thu còn dùng một sổ đỏ giả để thế chấp khoản vay tại ngân hàng Nam Hà Nội, hạn mức hơn 5,4 tỷ đồng. Các thửa đất khác được Thu mang đi thế chấp tại nhà băng này hiện tại cũng có tranh chấp, không thể phát mại để thu hồi nợ.

Tổng thiệt hại Khánh An gây ra cho ngân hàng đến nay là hơn 19 tỷ đồng, chưa tính một số hành vi liên quan được tách ra điều tra sau do hết thời hiệu.

Tại Công ty Hiếu Thảo do Nguyễn Tường Anh làm Giám đốc, viện kiểm sát cáo buộc nhóm bị can liên quan doanh nghiệp này dùng tài sản đảm bảo có tranh chấp hoặc không phải của mình để thế chấp, vậy ngân hàng 20 tỷ đồng.

Đến nay ngân hàng mới thu hồi hơn 5 tỷ đồng, còn hơn 14 tỷ đồng nợ gốc chưa được thanh toán.

Nhóm cán bộ ngân hàng nhận trong khoản vay của Công ty Hiếu Thảo, họ không thực hiện đầy đủ quy định; đề xuất giải ngân và giải ngân quá hạn mức… dẫn tới ngân hàng vướng nợ xấu.

Với Công ty Thái Dương, do Bùi Hồng Khanh làm cổ đông chính, bị can này đã chỉ đạo cấp dưới ký 6 hợp đồng tín dụng với ngân hàng trong năm 2017 để thanh toán tiền mua hàng hóa.

Tổng giá trị các khoản vay của Thái Dương lên tới 72,6 tỷ đồng nhưng không có tài sản đảm bảo. Đến khi ngân hàng đơn tố giác tội phạm, doanh nghiệp này mới trả hơn 6,7 tỷ, còn dư nợ xấu gần 66 tỷ đồng.

Trong việc này, bị can Đặng Tiến Dũng chịu cáo buộc biết Công ty Thái Dương không đủ điều kiện vay tín chấp nhưng vẫn phê duyệt vượt thẩm quyền với 6 khoản vay và sau đó còn không kiểm tra, giám sát quá trình doanh nghiệp sử dụng vốn vay.

Tính cả 3 doanh nghiệp, ông Dũng bị cáo buộc cho vay sai quy định hơn 98,1 tỷ đồng; hiện còn thiệt hại 94,6 tỷ đồng. Cựu Giám đốc chi nhánh tự nguyện nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Sơn La: Mưa lũ khiến 1 người tử vong, nhiều ngôi nhà bị thiệt hại

Như Dân Việt đã thông tin: Từ đêm 4/8 đến tối 5/8, trên địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La xảy ra nơi mưa lớn gây thiệt hại về người và tài sản.

Tuyến đường tại bản Tạng Khẻ, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ. Ảnh: Văn Trọng

Cụ thể, mưa lũ khiến 1 người mất tích và cuốn trôi 3 ngôi nhà tại bản Tạng Khẻ, xã Chiềng Lao; 1 nhà dân bị sập tại bản Tả, xã Chiềng Hoa; 13 nhà ở các xã Chiềng Muôn, Nặm Păm, Tạ Bú bị sạt lở taluy, phải di dời khẩn cấp; 5 nhà dân xã Tạ Bú bị đất đá sạt lở lăn vào nhà. Một số tuyến đường bị sạt nhẹ, nước tràn trên mặt đường.

Sáng nay (6/8), trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Đảng ủy xã Chiềng Lao cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Mưa lũ khiến nhiều ngôi nhà ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La bị thiệt hại. Ảnh: Văn Trọng

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, các xã, thị trấn chủ động kiểm tra, rà soát, sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét hoặc bị ngập sâu khi mưa lớn để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo trực ban 24/24 giờ, phân ca, kíp trực tại trụ sở, liên lạc và chỉ đạo các bản có nguy cơ sạt lở và ngập úng cao trực, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh.