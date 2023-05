Khởi tố đối tượng tấn công 2 chiến sĩ công an

Ngày 1/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quốc Việt (SN 1996, trú tại khu dân cư số 9, phường Phả Lại, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương) về tội "Chống người thi hành công vụ" - theo CAND.

Đối tượng Vũ Quốc Việt. Nguồn: Báo Hải Dương

Thông tin cụ thể vụ tấn công 2 chiến sĩ công an từ Báo Hải Dương: Khoảng 13 giờ 45 ngày 28/4, Công an phường Phả Lại nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng Vũ Quốc Việt cầm theo hung khí đến nhà một hộ dân trú trên địa bàn phường dọa đánh, chém nhằm giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng yêu cầu Việt giao nộp 2 con dao nhọn đang cầm trên tay và về trụ sở Công an phường làm việc. Tuy nhiên Việt không những không chấp hành mà còn có những hành động, lời nói xúc phạm danh dự tổ công tác.

Không dừng lại ở đó, khi được can ngăn, đối tượng còn lao vào tấn công 2 chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ. Trước thái độ hung hãn, bất chấp của đối tượng, Công an phường đã phối hợp khống chế, đưa đối tượng về trụ sở để xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác minh, xử lý theo thẩm quyền.