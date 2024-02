TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tìm 1 phạm nhân trốn khỏi trại giam; đã tìm thấy nữ sinh 16 tuổi "mất tích bí ẩn"

Công an đang truy tìm 1 phạm nhân trốn khỏi trại giam

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 26/2, Công an tỉnh Hà Giang vừa phát đi thông báo truy tìm phạm nhân Giàng Mí Sỳ, đã trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh.

Theo đó, phạm nhân Giàng Mí Sỳ, giới tính nam (SN 1993), trú thôn Phìn Tỷ C, xã Du Tiến, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Đặc điểm nhận dạng: Cao 1,70m; sống mũi thẳng; nếp tai dưới giô; dái tai vuông chúc; có nốt ruồi trên trước mép phải.

Phạm nhân Giàng Mí Sỳ. (Ảnh: CAHG)

Trưa 25/2, phạm nhân đã bỏ trốn khỏi cơ sở giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang.



Phạm nhân 25 tuổi trốn khỏi trại giam Mỹ Phước lúc lao động

Phạm nhân Giàng Mí Sỳ bị bắt về tội Trộm cắp tài sản, với mức án phạt 18 tháng tù giam, đang chấp hành án tại Trại giam Hồng Ca (Bộ Công an). Khi được trích xuất phục vụ điều tra vụ án khác, Sỳ đã bỏ trốn khỏi cơ sở giam giữ Trại tạm giam Công an tỉnh.

Theo Công an tỉnh Hà Giang, nếu phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng này, đề nghị báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang (số thường trực: 069.2429.148), hoặc thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (số điện thoại: 0903.289.878), hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Công an tạm giữ 1 nam thanh niên liên quan vụ nữ sinh 16 tuổi "mất tích bí ẩn"

Chiều 26/2, theo nguồn tin của PV Dân Việt, liên quan đến vụ việc em V.T.M.L (16 tuổi, trú tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) "mất tích bí ẩn", Công an huyện Ia Grai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với T.N.H (20 tuổi, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".



Qua điều tra ban đầu, Công an huyện Ia Grai xác định, em L và H có quan hệ tình cảm với nhau từ giữa tháng 1/2024. Cơ quan công an cũng xác định, không có chuyện em L bị bắt cóc.

Em V.T.M.L được tìm thấy vào trưa 26/2. Ảnh: Công an xã Ia Tô

Vụ việc đang được Công an huyện Ia Grai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như Dân Việt đã đưa tin, trưa 24/2, em L chạy xe máy đến Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) để học tập. Tuy nhiên, đến 16h cùng ngày, giáo viên chủ nhiệm thông báo với gia đình là em không đến lớp.

Sau đó, đến tối gia đình không thấy em L về nên đã tổ chức tìm kiếm đồng thời gọi điện, nhắn tin nhưng đều không tìm hay liên lạc được. Do vậy, gia đình đã đến Công an xã Ia Tô trình báo sự việc và Công an huyện Ia Grai cũng có đăng tải thông báo tìm người.

Trưa 26/2, ông V.V.N (bố em L) đã tìm thấy em tại phòng trọ của một bạn nữ ở thị trấn Ia Kha. Tại thời điểm này, tinh thần em L khá hoảng loạn.

Bắt kẻ đâm trọng thương 2 mẹ con bạn gái rồi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 26/2, thông tin từ UBND xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc đối tượng Bùi Hoài Nam đâm trọng thương 2 mẹ con người yêu rồi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Cơ quan chức năng hiện đang tạm giữ hình sự Bùi Hoài Nam (trú xã Trung Lộc, huyện Can Lộc), để điều tra các hành vi liên quan Giết người và Hủy hoại tài sản.

Nam phóng hỏa nhà của gia đình chị L. Ảnh: PV

Bùi Hoài Nam và chị Võ Thị L (26 tuổi) có quan hệ yêu đương. Sáng 24/2, Nam đến nhà bạn gái ở thôn Vĩnh Xuân, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc để nói chuyện tình cảm. Hai người sau đó đã mâu thuẫn, cãi vã.



Cả hai dẫn đến xô xát, Nam cầm kéo đâm chị L và bà T (mẹ chị L, 55 tuổi), khiến 2 nạn nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: PV

Trước khi rời đi, đối tượng Nam lấy can xăng chuẩn bị sẵn từ trước tưới xung quanh, châm lửa đốt căn nhà cấp bốn của gia đình bạn gái. Nhiều hàng xóm đã hỗ trợ dập lửa, sau vài chục phút, vụ hỏa hoạn được khống chế.

Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt được Bùi Hoài Nam khi đang lẩn trốn tại trang trại ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bắt Hậu "Pháo" - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 26/2, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Cùng tội danh trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố 5 người liên quan gồm: Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc), Đỗ Thị Mai (Kế toán trưởng), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn (lao động tự do) vì đã có hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Đây là kết quả mà Bộ Công an điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần đầu tư Thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.



Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên, Bộ Công an đã tống đạt, triển khai thực hiện đúng quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục khẩn trương điều tra xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật.

Tập đoàn Phúc Sơn có trụ sở chính ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng.

Khởi tố kẻ đổ xăng lên người "tình địch", châm lửa đốt giữa quán bia ở Hà Nội gây tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 26/2, Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, đã khởi tố Nguyễn Văn Hoan (SN 1959, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án là ông H (SN 1969) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng 98%. Sau một thời gian nhập viện, người này đã tử vong.

Trước đó, khoảng 14h ngày 22/2, Hoan phát hiện vợ là chị N (SN 1971) và ông H (SN 1969) đi từ hướng nhà nghỉ tại phố Linh Đường ra. Hoan gọi thì ông H bỏ chạy.

Bị can Nguyễn Văn Hoan. Ảnh: Công an Hà Nội

Do bức xúc, Hoan đi xe máy về nhà, lấy chai nhựa, loại 1,5 lít, đi mua xăng để đốt ông H. Sau khi mua 20 nghìn đồng xăng cho vào chai nhựa, Hoan đi tìm ông H thì phát hiện ông này đang ngồi uống bia với bạn tại quán bia trên đường Giải Phóng.

Hoan cầm chai xăng, đi vào vị trí ông H đang ngồi, rồi đổ thẳng xăng lên người ông H và châm lửa đốt. Ông H được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu, còn Hoan bỏ đi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương tiến hành điều tra và vận động đối tượng ra cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Hoan đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.