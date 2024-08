TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tuyên án Quân Idol và đồng phạm; mạo danh công an để đòi nợ thuê, chạy án

Tuyên án Quân Idol và đồng phạm: Lời nói sau cùng và mức án của các bị cáo

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 29/8, TAND tỉnh Quảng Trị tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Quốc Quân (sinh năm 1991, trú tại khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị - biệt danh Quân Idol) cùng đồng phạm.

Trong các lời khai tại toà, Nguyễn Quốc Quân vẫn tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý". Quân khai, những tin nhắn qua zalo cho Lê Văn Sơn chỉ nói đến việc buôn bán pháo nổ. Những tin nhắn qua Zalo chỉ đạo chia hàng với tỷ lệ 5 – 5 rồi sau đó là 7 – 3 chỉ là chia tỷ lệ lợi nhuận.

Nguyễn Quốc Quân - tức Quân Idol - bị tuyên án tử hình. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, Lê Văn Sơn khai tại toà rằng, lời khai của Quân không đúng sự thật. Những chỉ đạo và tin nhắn của Quân qua Zalo là ám chỉ việc vận chuyển ma tuý, chia nhỏ ma tuý để vận chuyển.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng cho rằng, lời khai của Quân là phi thực tế, không phù hợp với các chứng cứ, dữ liệu, lời khai và diễn biến vụ án.

Riêng với Lê Văn Sơn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị ghi nhận bị cáo đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra… Tuy nhiên, vì khối lượng ma tuý mà Sơn đã vận chuyển quá lớn, nên không thể có mức án nào khác ngoài án tử hình.

"Chúng tôi thực sự băn khoăn nhưng vì khối lượng ma tuý quá lớn, Viện Kiểm sát không có cách nào khác ngoài đề nghị mức án tử hình" – đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị nói tại toà.

Phiên toà xét xử, tuyên án Quân Idol cùng đồng phạm. Ảnh: P.V

Khi được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, Nguyễn Quốc Quân xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với Hoàng Thái Mạnh, Trần Hoài Thanh, Nguyễn Phi Cường, Đinh Văn Thái vì 4 bị cáo này thực hiện hành vi phạm tội theo lời sai bảo của Quân.

Các bị cáo khác tỏ thái độ ăn năn hối cải, xin được HĐXX giảm nhẹ hình phạt để được sống, được trở lại với gia đình, xã hội. Đáng nói, một số bị cáo có cha mẹ già đau yếu, con nhỏ, gia cảnh khó khăn.

Trong suốt phiên toà, Quân chỉ một lần dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của vợ mình, những lần khác Quân chỉ dám nhìn lén vợ. Khi người vợ nhìn lại, Quân quay mặt đi nơi khác.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án Nguyễn Quốc Quân phạm tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý", mức án tử hình; tội "Bắt, giữ người trái phép luật", mức án 4 năm tù; tội "Cưỡng đoạt tài sản" mức án 8 năm tù; tội "Đe doạ giết người", mức án 1 năm tù; tổng mức hình phạt tử hình. Ngoài ra, Quân còn bị tuyên phạt 700 triệu đồng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", đồng thời tịch thu toàn bộ số tiền cho vay là hơn 13 tỷ đồng.

Các bị cáo trong vụ án "Quân Idol và đồng phạm" nghe tuyên án. Ảnh: P.V

Bị cáo Lê Văn Sơn (SN 1990), Phạm Công Định (SN 1998), Trần Lê Duy Thịnh (SN 1997, cùng trú tại huyện Cam Lộ) bị HĐXX tuyên án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Nguyễn Phi Cường (SN 1990, trú xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá) bị tuyên án 2 năm tù về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật"; 7 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" và 6 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý". Tổng mức hình phạt Cường phải nhận là 15 năm tù.

Hoàng Thái Mạnh (SN 1992, trú thị trấn Khe Sanh, Hướng Hoá) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" và 7 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản"; tổng mức hình phạt 9 năm tù.

Các bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải trước hành vi phạm tội của mình. Ảnh: P.V

Trần Hoài Thanh (SN 1992, trú thị trấn Khe Sanh, Hướng Hoá) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Đinh Văn Thái (SN 1990, trú thị trấn Khe Sanh, Hướng Hoá) bị phạt 5 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Lê Thị Lệ (trú phường Đông Lương, TP.Đông Hà) bị xử phạt 200 triệu đồng tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Như Dân Việt đã đưa tin, trong 2 ngày 28 và 29/8, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Quân Idol và đồng phạm".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Quốc Quân có 4 lần bị kết án về tội "Trộm cắp tài sản" vào các năm 2009, 2010, 2013 và 2015.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Quân nhiều lần thực hiện các hành vi phạm tội.

Cụ thể, ngày 17/8/2021, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phi Cường và Hoàng Thái Mạnh có các hành vi giả danh các bộ công an, đe dọa, ép buộc các anh Võ Viết Linh, Cao Xuân Thành và Nguyễn Ngọc Chiến đưa lên xe ô tô 74A-120.32 do Quân điều khiển để đưa về nhà Quân để làm rõ hành ném đá vào nhà mình.

Sau đó, Quân, Mạnh, Cường có hành vi chửi, đe dọa, đánh làm cho các bị hại không dám phản kháng. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đến và mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc.

Ngày 13/2/2023, Nguyễn Quốc Quân, Lê Văn Sơn, Phạm Công Định và Trần Lê Duy Thịnh đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 10kg ma túy loại Ketamine thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngày 8/6/2023, do nghi ngờ anh Nguyễn Văn Trung (là cán bộ công an) dò hỏi thông tin về các hành vi phạm tội của mình nên Nguyễn Quốc Quân đã thực hiện hành vi đe dọa giết làm anh Trung lo sợ phải thay đổi lối sống, sinh hoạt của bản thân và gia đình.

Tháng 8/2023, Nguyễn Quốc Quân được bà Liên thuê đòi nợ số tiền 300 triệu đồng. Sau đó, Quân rủ Thái, Mạnh và Trần Hoài Thanh thực hiện các hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần nhằm mục đích đòi nợ bà Thúy số tiền trên, làm cho bà Thúy và gia đình lo sợ.

Từ tháng 4 đến tháng 8/2023, với mục đích hưởng lợi, Nguyễn Quốc Quân nhiều lần cho 6 người vay tiền, với tổng số tiền cho vay gần 14 tỷ đồng, lãi suất cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, tổng tiền gốc đã nhận hơn 10 tỷ đồng, tiền lãi đã nhận hơn 1 tỷ đồng. Quân đã thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 865 triệu đồng. Lê Thị Lệ nhiều lần giúp sức cho Quân thực hiện việc cho vợ chồng chị Tuyết, ông Minh, anh Nam, Hiệp, chị Thanh vay và được hưởng lợi 95,9 triệu đồng.

Mạo danh Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an để đòi nợ thuê, chạy án

Ngày 29/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Do (SN 1984, ngụ quận 10, TP.HCM) về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.

Trần Quốc Do thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Qua quá trình điều tra, công an xác định, Do không phải là cán bộ công an nhưng thường xuyên sử dụng tên là Trần Thiên Lượng, mạo danh là Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an phụ trách phía Nam.

Do tạo danh nghĩa trên để nhận đòi nợ thuê, chạy án, chạy xin việc làm, chạy dự án và xin giấy phép kinh doanh... thực hiện hành vi trái pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Bộ Công an kêu gọi ai là nạn nhân của đối tượng Trần Quốc Do hãy đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, số 254 Nguyễn Trãi, quận 1 hoặc liên hệ điều tra Trần Hoàng Sơn, số điện thoại 0918.515.018 để trình báo, giải quyết theo quy định.

Lại xảy ra vụ nổ tiếp theo ngay tại hiện trường vụ nổ trước đó làm 2 vợ chồng tử vong ở Nghệ An

Khoảng 16h05' ngày 29/8, người dân tại xóm Chợ Bãi, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An tiếp tục nghe một tiếng nổ lớn. Vị trí vụ nổ xảy ra ngay tại căn nhà là hiện trường vụ nổ kinh hoàng trước đó khiến 2 vợ chồng tử vong.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng trước đó khiến 2 vợ chồng ông Q tử vong. Ảnh: N.T

Theo người dân địa phương, thời điểm này một người đàn ông điều khiển chiếc máy xúc đến dọn dẹp hiện trường đổ nát thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên.

Tại hiện trường, người điều khiển chiếc máy múc bị thương nặng. Hai người khác cũng bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Nhiều vật dụng trong nhà bị hư hại, văng khắp nơi. Nhiều ngôi nhà bên cạnh cũng bị hư hại do áp lực từ vụ nổ.

Chiều 29/8, tiếp tục xảy ra vụ nổ lớn ngay tại hiện trường vụ nổ kinh hoàng trước đó khiến 2 vợ chồng ông Q tử vong.



Trước đó, vào khoảng 17h30' chiều 27/8, một vụ nổ lớn xảy ra tại xóm Chợ Bãi, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Sau vụ nổ, thi thể hai vợ chồng gia chủ là Hoàng Văn Q (SN 1964) và vợ là Hoàng Thị H (SN 1971, trú tại xóm Chợ Bãi, xã Tam Hợp) được tìm thấy trong đống đổ nát.

Người dân xung quanh căn nhà xảy ra vụ việc đang lo lắng sau 2 vụ nổ liên tiếp.

Sau hai vụ nổ liên tiếp, người dân ở xóm Chợ Bãi, xã Tam Hợp tỏ ra hoang mang, lo lắng.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tạm giữ hình sự "yêu râu xanh" hiếp dâm cháu vợ dưới 16 tuổi

Ngày 29/8, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Công an TP.Phan Thiết đã tạm giữ hình sự 1 đối tượng có hành vi đồi bại với cháu ruột của vợ tại phường Thanh Hải, TP.Phan Thiết để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đối tượng bị Công an TP.Phan Thiết tạm giữ là N.V.P (44 tuổi, trú tại phường Lạc Đạo).

Đối tượng N.V.P tại cơ quan công an. Ảnh: CABT

Trước đó, vào ngày 25/8, cơ quan công an tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh N.V.C (37 tuổi, trú tại phường Thanh Hải, TP.Phan Thiết) về việc con gái anh là cháu N.T.H.T (SN 2012) bị ông N.V.P (là em rể anh C) nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm tại nhà anh C.

Theo đơn trình báo, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2023 đến nay, lợi dụng sự vắng mặt của gia đình, đối tượng P thường xuyên qua nhà anh C ép buộc cháu T quan hệ tình dục nhiều lần từ đầu năm 2023 đến ngày 16/8/2024. Mỗi lần quan hệ tình dục xong, P đều cho tiền để cháu T không nói với gia đình.

Bước đầu công an xác định, tại thời điểm quan hệ tình dục thì cháu T là người dưới 13 tuổi (12 tuổi 5 tháng) nên thực hiện tạm giữ hình sự đối tượng P.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều tra vụ nam thanh niên nhiều lần giao cấu với bé gái 13 tuổi

Ngày 29/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết đã làm việc với đối tượng L.V.S (25 tuổi, trú tại phường Mũi Né) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công an TP.Phan Thiết nhận được tin báo về việc cháu L.T.B.G (13 tuổi, trú tại phường Mũi Né) bị đối tượng L.V.S thực hiện hành vi giao cấu nên đã tiến hành xác minh.

Đối tượng L.V.S tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết. Ảnh: CABT

Công an TP.Phan Thiết đã mời đối tượng này lên làm việc và tại cơ quan công an, đối tượng L.V.S khai nhận đã quen biết em G. qua mạng xã hội và 2 bên phát sinh tình cảm.

Mặc dù biết G. là người chưa thành niên, nhưng L.V.S vẫn nhiều lần rủ G qua nhà mình tại khu phố 15, phường Mũi Né, TP.Phan Thiết để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Lần gần đây nhất là vào ngày 4/8.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết đang điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.