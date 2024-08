TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô "khủng"; bị sát hại khi đi đòi nợ

Triệt xóa đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn, bắt giữ 16 đối tượng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã thông tin liên quan đến vụ triệt phá đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn trên địa bàn. Đây là chuyên án do Phòng PC02 Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Tân Bình, các đơn vị liên quan triệt phá.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 16 đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo công an, đây là đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn "núp bóng" dưới hình thức cho - nhận con nuôi do Nguyễn Thị Ánh Đào (42 tuổi, quê Nghệ An), Hoàng Thị Nhung (30 tuổi, quê Đồng Nai), Đỗ Thị Thuý Ngân (30 tuổi, quê Hà Nội) và Cao Thị Thu Phương (41 tuổi, quê Hải Dương) cầm đầu.

Bước đầu xác định, các đối tượng mua trẻ sơ sinh giá từ 10 - 23 triệu đồng/bé, rồi bán lại với giá từ 35 - 75 triệu đồng/bé.

Quá trình mua bán trót lọt, nhóm đối tượng đã làm giả giấy tờ liên quan đến nhân thân các đứa trẻ.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bị sát hại khi đi đòi nợ

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhân (SN 2002, ngụ ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An) để xử lý về hành vi giết người.

Lực lượng chức năng tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường vụ án. Nguồn: CAND

5 tháng trước, ông Nh. cho bà N. (mẹ của Nhân) mượn số tiền 14 triệu đồng nhưng đòi nhiều lần không trả. Chiều 25/8, ông Nh. Tìm đến nhà bà N. đòi tiền thì xảy ra mâu thuẫn.

Thấy mẹ bị ông Nh. chửi, Nhân chạy xuống bếp lấy con dao đuổi chém nên ông Nh. bỏ chạy. Bực tức vì cho mượn tiền còn bị đuổi chém, ông Nh. cầm hung khí quay lại nhà bà N. tìm Nhân để… hỏi tội.

Lúc này Nhân đang thủ con dao trong người, thấy ông Nh. xông vào, Nhân rút dao tấn công ông Nh. Khi con dao bị gãy, Nhân tiếp tục lao vào đánh ông Nh. khiến cả 2 ngã xuống kênh. Mọi người can ngăn và đưa ông Nh. vào bệnh viện cấp cứu nhưng đến ngày 26/8, ông Nh. tử vong.

Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ.

Xe tải cán 2 lần qua người đi xe máy sau va chạm giao thông

Chiều 28/8, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 40 cùng ngày, xe tải mang biển số 71H-012.25 do tài xế Đỗ Minh Tân (SN 1996, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển trên quốc lộ 51 hướng từ huyện Long Thành đi TP.Biên Hòa.

Khi đến cây xăng trên quốc lộ 51 thuộc phường Phước Tân, tài xế Tân đang cho xe rẽ phải vào cây xăng thì va chạm với xe máy biển số 83P2-936.91 do ông Tô Hoàng D (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương). Cú va chạm khiến xe máy cùng ông D lọt vào gầm xe và bánh trước của xe tải cán qua nạn nhân.

Sau khi cán qua nạn nhân, tài xế cho xe tải dừng lại vài giây rồi sau đó xe tải lại tiếp tục di chuyển lên phía trước và bánh xe sau lại tiếp tục cán lần nữa qua người nạn nhân là ông D. Nạn nhân sau đó được xác nhận tử vong.

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, trưa nay, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ tai nạn thương tâm trên. Trong đoạn clip, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời đang có mưa lớn.

Sau khi va chạm khiến ông D ngã vào gầm, tài xế xe tải dừng lại vài giây rồi tiếp tục tăng ga, nghi cố tình cán qua người khiến nạn nhân tử vong. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xét xử vụ Quân Idol ở Quảng Trị

Chiều 28/8, TAND tỉnh Quảng Trị tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Quốc Quân (tên gọi khác là Đệc, sinh năm 1991, trú tại khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) cùng đồng phạm. Nguyễn Quốc Quân có biệt danh Quân Idol.

Phiên toà xét xử Quân Idol và đồng phạm. Từ trái sang phải lần lượt là Hoàng Thái Mạnh, Nguyễn Quốc Quân (tức Quân Idol), Đinh Văn Thái và Trần Hoài Thanh. Ảnh: Ngọc Vũ

Đồng phạm của Quân Idol gồm: Lê Văn Sơn (sinh năm 1990), Phạm Công Định (tên gọi khác là Mọ, sinh năm 1998, cùng trú thôn Tân Phú, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Trần Lê Duy Thịnh (sinh năm 1997, trú thôn Phổ Lại, xã Thanh An, huyện Cam Lộ), Nguyễn Phi Cường (sinh năm 1990, trú thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá), Hoàng Thái Mạnh (sinh năm 1992, trú khối 1, thị trấn Khe sanh, huyện Hướng Hoá), Đinh Văn Thái (sinh năm 1990) và Trần Hoài Thanh (sinh năm 1992, cùng trú khối 2, thị trấn Khe Sanh), Lê Thị Lệ (sinh năm 1991, trú khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Quốc Quân có 4 lần bị kết án về tội "Trộm cắp tài sản" vào các năm 2009, 2010, 2013 và 2015.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Quân nhiều lần thực hiện các hành vi phạm tội.

Nguyễn Quốc Quân (Quân Idol) và đồng phạm tại phiên toà. Clip: Ngọc Vũ



Cụ thể, ngày 17/8/2021, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phi Cường và Hoàng Thái Mạnh có các hành vi giả danh cán bộ công an, đe dọa, ép buộc các anh Võ Viết Linh, Cao Xuân Thành và Nguyễn Ngọc Chiến đưa lên xe ô tô 74A-120.32 do Quân điều khiển, đưa về nhà Quân để làm rõ hành ném đá vào nhà mình.

Sau đó, Quân, Mạnh, Cường có hành vi chửi, đe dọa, đánh làm cho các bị hại không dám phản kháng. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đến và mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc.

Bị cáo Lê Văn Sơn tại phiên toà đã thừa nhận hành vi phạm tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý". Sơn khai hành vi của mình dựa theo chỉ đạo của Nguyễn Quốc Quân - tức Quân Idol. Ảnh: Ngọc Vũ

Ngày 13/2/2023, Nguyễn Quốc Quân, Lê Văn Sơn, Phạm Công Định và Trần Lê Duy Thịnh đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 10kg ma túy loại Ketamine thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngày 8/6/2023, do nghi ngờ anh Nguyễn Văn Trung (là cán bộ công an) dò hỏi thông tin về các hành vi phạm tội của mình nên Nguyễn Quốc Quân đã thực hiện hành vi đe dọa giết làm anh Trung lo sợ phải thay đổi lối sống, sinh hoạt của bản thân và gia đình.

Tháng 8/2023, Nguyễn Quốc Quân được bà Liên thuê đòi nợ số tiền 300 triệu đồng. Sau đó, Quân rủ Thái, Mạnh và Trần Hoài Thanh thực hiện các hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần nhằm mục đích đòi nợ bà Thúy số tiền trên, làm cho bà Thúy và gia đình lo sợ.

Từ tháng 4 đến tháng 8/2023, với mục đích hưởng lợi, Nguyễn Quốc Quân nhiều lần cho 6 người vay tiền, với tổng số tiền cho vay gần 14 tỷ đồng, lãi suất cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, tổng tiền gốc đã nhận hơn 10 tỷ đồng, tiền lãi đã nhận hơn 1 tỷ đồng. Quân đã thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 865 triệu đồng. Lê Thị Lệ nhiều lần giúp sức cho Quân thực hiện việc cho vợ chồng chị Tuyết, ông Minh, anh Nam, Hiệp, chị Thanh vay và hưởng lợi 95,9 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Công Định tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Vũ

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhận định, hành vi nêu trên của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy, quyền tự do thân thể của con người, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền sở hữu về tài sản người khác và trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về tín dụng, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an, gây ảnh hưởng và dư luận xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tại phiên toà, Quân khai, khi bắt, giữ, doạ nạt, đánh đập Linh, Chiến, Thành đã quay clip và đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích đe doạ, để những người khác nhìn vào biết sợ, không dám ném đá vào nhà mình.

Trong khi khai báo, Quân trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và các luật sư một cách ngắn gọn.

Bị cáo Trần Lê Duy Thịnh tại toà. Ảnh: Ngọc Vũ

Tại phiên toà, Quân được HĐXX cho nghe lại đoạn clip do Quân tự quay khi gọi điện đe doạ cán bộ công an. Quân thừa nhận hành vi trên.

Quân khai, khi được bà Liên thuê đòi nợ 300 triệu đồng với hình thức ăn chia 4 – 6 (đòi được tiền Quân sẽ hưởng 40%), Quân đã tự nghĩ ra cách thức đòi nợ.

3 bị cáo Thái, Mạnh, Thanh khai không biết việc đi đến nhà bà Thuý để đòi nợ, chỉ nghĩ rằng Quân rủ đi chơi. Tuy nhiên, lời khai của 3 bị cáo lại thừa nhận chỉ đứng cách nơi thực hiện việc dán giấy đe dọa để đòi nợ lên cổng nhà bà Thuý và khi Quân quay clip chửi rủa bà Thuý phải trả nợ thì 3 bị cáo này chỉ đứng ở khoảng cách từ 1 mét đến 7 mét.

Bị cáo Lê Thị Lệ (bên phải) khai đã giới thiệu người có nhu cầu vay tiền cho Quân, sau đó Quân cho Lệ tiền với nội dung: "Tau cho con mi tiền uống sữa". Ảnh: Ngọc Vũ

Lê Thị Lê khai báo trước toà rằng, khi có bạn bè hỏi vay tiền, Lệ đã giới thiệu cho Quân. Sau khi cho vay, Quân cho Lệ tiền, tổng số tiền Lệ hưởng lợi là 95,9 triệu đồng. Số tiền này Lệ sử dụng tiêu dùng cá nhân và gia đình, có nộp lại cho cơ quan điều tra 15 triệu đồng khi bị phát giác hành vi phạm tội.

"Quân nói tau cho con mi tiền uống sữa" – Lệ khai.

Quân khai, đã nói với Lệ cho vay với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, cắt lãi ngay khi cho vay. Khi nào thấy hợp lý thì cho Lệ tiền.

Trước khi xét hỏi vụ "Vận chuyển trái phép ma túy", HĐXX đã tách các bị cáo ra khỏi phòng xử án và tiến hành xét hỏi từng người. Lê Văn Sơn là người được xét hỏi đầu tiên.

Sơn khai đã 5 lần vận chuyển ma túy cho Quân, mỗi vụ vận chuyển thành công sẽ nhận tiền công từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Có những lần Sơn nhận vận chuyển 1kg, có lần nhiều lên tới 10kg. Vì vậy, khi đọc tin nhắn từ zalo Quân gửi, Sơn hiểu ngay việc vận chuyển ma túy, mỗi cục tương ứng 1kg. Tổng cộng, Sơn nhận vận chuyển 10kg cho Quân.

Bị cáo Nguyễn Phi Cường, đồng phạm với Quân Idol trong vụ án. Ảnh: Ngọc Vũ

Sơn khai, khi vận chuyển ma tuý thành công, Quân thông qua người khác đưa tiền công cho Sơn. Sơn sẽ chi trả cho Định.

Sơn khai, Quân chỉ đạo cho Sơn vận chuyển ma túy. Sơn liên hệ với Định và chỉ đạo Định. Định rủ Thịnh tham gia trực tiếp lái xe chở 10kg ma túy vào TP.HCM thì bị bắt quả tang.

Tại toà, Định và Thịnh thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu.

Kết thúc buổi chiều, HĐXX vẫn chưa hoàn thành việc xét hỏi các bị cáo.

Phiên toà xét xử Quân Idol cùng đồng phạm sẽ được tiếp tục vào sáng 29/8 và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối giờ làm việc cùng ngày.

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu bị bắt

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Nguyễn Trọng Thức về hành vi nhận hối lộ.



Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Nguyễn Trọng Thức. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Đây là diễn biến mới nhất khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu mở rộng điều tra vụ án "đưa, nhận hối lộ" xảy ra tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu.

Trước đó, ngày 20/8/2024, trong quá trình điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ, sử dụng trái phép vật liệu nổ" xảy ra ngày 9/8/2024 tại thủy điện Nậm Cấu (xã Bum Tở, huyện Mường Tè), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án "đưa, nhận hối lộ"; ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Hinh, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương tỉnh Lai Châu); Nguyễn Thanh Nghị, chuyên viên Phòng Quản lý công nghiệp Sở Công Thương về hành vi "nhận hối lộ"; tạm giữ hình sự Trần Văn Huy, kỹ sư thuộc Công ty Cổ phần xây dựng Thành Phát về hành vi "Đưa hối lộ" để điều tra.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã phê chuẩn các văn bản tố tụng nói trên. Các điều tra viên phối hợp kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Trọng Thức.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.