Tài xế siêu xe Ferrari 488 vụ va chạm chết người ở Hà Nội ra đầu thú

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/11, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, nam tài xế siêu xe Ferrari 488 trong vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết ngày 31/10 đã ra đầu thú.

Theo Công an TP.Hà Nội, vào 5 giờ ngày 31/10, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô nhãn hiệu Ferrari, BKS: 80-346-NG-74 với xe mô tô BKS: 29T1-337.35, tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) làm người điều khiển xe mô tô tử vong ngay tại chỗ, người điều khiển xe ô tô và người phụ nữ cùng đi trên xe đã rời khỏi hiện trường.

Nam tài xế lái siêu xe Ferrari 488 trong vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết gần sân vận động Mỹ Đình đã ra đầu thú. Ảnh: MXH

Đến 22 giờ ngày 1/11, anh Hoàng Bằng Việt (SN 1997, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đầu thú.

Nam tài xế khai nhận là người lái chiếc siêu xe gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng vào sáng 31/10. Ảnh: MXH

Tại cơ quan điều tra, anh Hoàng Bằng Việt khai nhận là người điều khiển xe ôtô Ferrari BKS: 80-346-NG-74, gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại đường Lê Quang Đạo (trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam), phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm vào lúc 5h ngày 31/10.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô có chị N.T.N.A (SN 1988, quận 8, TP.HCM). Sau khi gây tai nạn, do hoảng sợ, anh Việt và chị N.A đã rời khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định trưng cầu Trung tâm Pháp y Hà Nội lấy máu, mẫu nước tiểu giám định cồn, chất gây nghiện đối với anh Hoàng Bằng Việt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ tai nạn giao thông trên và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuyên án vụ Tịnh thất Bồng Lai

Các bị cáo trong vụ Tịnh thất Bồng Lai không cung cấp được bằng chứng mới, HĐXX tuyên phạt người được xem là chủ mưu vụ án - bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù như phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Thiên Long

Chiều tối 2/11, TAND tỉnh Long An tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Phiên tòa bước qua phần tuyên án đối với các bị cáo.

Bị cáo Lê Tùng Vân (giữa) vắng mặt trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay. Ảnh: V.P

VKS nhận định, qua nghiên cứu hồ sơ và thực tế diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy các bị cáo kêu oan nhưng không đưa ra được tình tiết mới, các bị cáo chỉ xoay quanh những nội dung đã làm rõ trong phiên tòa sơ thẩm. Do đó cần thiết giữ nguyên y án sơ thẩm để đảm bảo tính răn đe.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Lê Tùng Vân 5 năm tù; Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương bị phạt cùng mức án 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên nhận mức án 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù về cùng tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, trong phần xét hỏi diễn ra nhiều tiếng đồng hồ tại phiên tòa, đại diện VKS chỉ hỏi các bị cáo để khẳng định lại các nội dung trong đơn kháng cáo và hỏi các bị cáo có đưa ra thêm bằng chứng, tình tiết mới để chứng minh việc kháng cáo hay không. Các bị cáo đều nói không có bằng chứng mới.

Ở một diễn biến khác, các luật sư tập trung hỏi các bị hại, giám định viên, điều tra viên về các nội dung liên quan đến vụ án và đa số câu trả lời của những người được hỏi đều là nội dung bản án đã nêu rõ nên không được trả lời thêm.

Tương tự, khi các luật sư bảo vệ bị hại xét hỏi các bị cáo thì các bị cáo đều từ chối trả lời và cho rằng các nội dung cần trả lời đều đã ghi trong các đơn kháng cáo.

Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ cháy nhà dân khiến 2 mẹ con chết thương tâm tại TP.Châu Đốc, tối 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Nam (SN 1983, trú tại khóm 3, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h30 ngày 2/11, người dân phát hiện căn nhà số 103, đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 1, khóm 4, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc, An Giang bốc cháy nên điện báo công an.



Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Lúc này, trong nhà có ông Lâm Tuyền Dân (SN 1958), sinh sống cùng 2 người cháu tên Thái Cẩm Ch (SN 1984) và Thái Bảo Tr (SN 2015, con ruột của chị Ch).

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP.Châu Đốc phối hợp Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Châu Đốc điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy.

Sau gần 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt, không cháy lan sang các nhà kế bên. Lực lượng chữa cháy đã phá cửa kịp thời cứu được ông Dân, còn chị Ch và cháu Tr phát hiện đã tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng công an nhanh chóng xác định Trần Văn Nam là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở Công an phường làm việc. Ảnh: Tiến Tầm

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, nghi vấn đây là một vụ án giết người nên Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP.Châu Đốc tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng công an nhanh chóng xác định Trần Văn Nam là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở Công an phường làm việc.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận: Từ đầu năm 2022, Nam quen biết và chung sống như vợ chồng với chị Ch. Hai người chung sống được thời gian thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Ch không chung sống với Nam nữa.

Sau khi uống hết 1,5 lít rượu, trên đường về nhà, Nam nhớ lại việc gần đây Ch có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định rồi ra tay phóng hỏa giết chết 2 mẹ con chị Ch.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ, định giá tài sản để xử lý theo pháp luật.

Khởi tố hàng loạt cán bộ từng tham gia thẩm định các gói thầu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Cuối chiều 3/11, theo nguồn tin của Dân Việt, quá trình mở rộng điều tra các sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bộ Công an tiếp tục khởi tố thêm 5 người.

Bệnh viện Đồng Nai khiến nhiều người rơi vào vòng lao lý. Ảnh: Tuệ Mẫn

Những người bị khởi tố gồm Phan Thành An, cựu Trưởng phòng Thẩm định thuộc Sở Xây dựng Đồng Nai; Nguyễn Thành Thái và Lê Lâm Đồng, cựu cán bộ Trung tâm Tư vấn quy hoạch thẩm định xây dựng, Sở Xây dựng Đồng Nai; Chu Văn Tiến, cựu Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn công nghiệp, hiện là Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Nhung, cựu Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai.

Cả 5 người này cùng bị điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” do trước đó đều tham gia thẩm định các gói thầu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Cũng theo nguồn tin của Dân Việt, các đối tượng trên đều bị cấm đi khỏi nơi cư trú, riêng bà Nhung bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Trước đó, hai cựu lãnh đạo Đồng Nai cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ngoài 5 người nêu trên, trước đó liên quan đến sai phạm Bệnh viện Đồng Nai đã có nhiều cán bộ, lãnh đạo bị khởi tố gồm: ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai; ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; bà Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở KHĐT Đồng Nai; ông Trịnh Huy Cường, Trưởng phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Đồng Nai).

Như tin đã đưa vào ngày 29/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra xác định dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, các cán bộ thuộc: Chủ đầu tư, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC; đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu; đơn vị thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu để Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỷ đồng.

Bắt thêm 6 đối tượng trong vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Phú Quốc

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 3/11, đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng của Công an tỉnh và TP.Phú Quốc vừa bắt thêm 6 người trong vụ nổ súng tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương khiến 2 người chết, 4 người bị thương nặng vào sáng ngày 27/10. Đồng thời, tạm giữ thêm một ô tô của nghi can.



Đối tượng Đoàn Thiên Long được xác là đối tượng trực tiếp nổ súng vào nhóm người khiến 2 người chết, 4 người bị thương nặng tại Phú Quốc trưa ngày 27/10. Ảnh: CACC

Tính đến sáng nay (3/11), Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt được 44 đối tượng liên quan, thu giữ 3 khẩu súng, 2 ô tô và một con dấu ấp.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 11h20 ngày 27/10, tại tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, do mâu thuẫn giữa nhóm Võ Văn Lương (SN 1987 tức Hai Lượng, ngụ tỉnh Cà Mau), Bùi Minh Trung (SN 1976, tức Trung Cà Mau, ngụ tỉnh Cà Mau) với nhóm của Khúc Văn Đoài (SN 1983, ngụ xã Cửa Dương) liên quan đến tranh chấp đất đai.

Đối tượng cầm đầu Vũ Văn Lương (Hai Lượng) vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Phú Quốc. Ảnh: CACC

Nhóm của Hai Lượng có khoảng hơn 50 đối tượng đi trên 8 xe ô tô (loại 7 chỗ và 16 chỗ ngồi) đến thửa đất của Khúc Văn Đoài để giải quyết mâu thuẫn. Trong nhóm của Hai Lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài.

Từ trái sang, các đối tượng: Bùi Đức Ngọc, Nguyễn Quốc Vinh và Nguyễn Văn Thái. Ảnh: CACC

Hậu quả làm 2 người tử vong gồm: Phan Trọng Hải (SN 1998, ngụ tỉnh Nghệ An), và Nguyễn Anh Thư (SN 1996, ngụ Cửa Dương); 4 người bị thương gồm: Lê Hữu Nghĩa (SN 1996, ngụ Phú Quốc), Huỳnh Văn Linh (SN 1993, ngụ huyện Kiên Lương), Lý Quốc Tiên (SN 1987) và Dương Việt Hòa (SN 1986) cùng ngụ xã Cửa Dương.

Đến ngày 31/10, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt và ra quyết định khởi tố 38 bị can, trong đó 35 đối tượng bị khởi tố 2 tội "giết người và gây rối trật tự công cộng", 3 đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội "gây rối trật tự công cộng".

Clip diễn biến vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong trưa 27/10, do camera an ninh nhà dân ghi lại. Clip do bạn đọc cung cấp. Trong đó bắt giữ 4 đối tượng chủ mưu, cầm đầu gồm: Võ Văn Lương, Bùi Minh Trung (tức Trung Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (SN 1988, tức Thái Bus) và Bùi Đức Ngọc (SN 1992, Hải Phòng) và đã bắt được đối tượng trực tiếp dùng súng bắn các nạn nhân là Đoàn Thiên Long (SN 2001, TP.HCM) thu giữ nhiều chứng cứ, tang vật liên quan đến vụ án...





Công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa sân bay, bến cảng, kiểm soát người, phương tiện; tổ chức truy bắt số đối tượng liên quan đến vụ án.