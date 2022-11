Xác minh hình ảnh nữ nhân viên khỏa thân với khách ở quán karaoke

Chiều 18/11, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm hình ảnh tố cáo một số hành vi trái thuần phong mỹ tục, gây phản cảm, xảy ra tại một quán karaoke.

Bài đăng tố cáo sự việc. (Ảnh: Chụp màn hình). Nguồn: Dân Trí

Theo người đăng bài, tại một quán hát ở tỉnh Lạng Sơn, xuất hiện tình trạng nhiều nữ nhân viên - được gọi là "tay vịn" - khỏa thân để phục vụ khách nam. Hình ảnh và clip đăng kèm bài đăng còn tố cáo những hành động nhạy cảm ngay tại phòng hát.

Bài đăng thu hút lượng lớn lượt chia sẻ, tương tác, gây xôn xao dư luận.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an tỉnh Lạng Sơn đã nắm bắt được thông tin trên mạng xã hội và lập tức vào cuộc xác minh, làm rõ.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cũng xác nhận đơn vị đang cho xác minh; nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Các ông trùm xăng lậu bị đề nghị mức án từ 13 - 17 năm tù

Ngày 18/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục đưa đại án xăng lậu ra xét xử với phần đại diện VKSND đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án.

Phan Thanh Hữu bị đề nghị 16-17 năm tù. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong đó, các ông trùm Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM); Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng bị đề nghị mức án 16-17 năm tù; Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) bị đề nghị mức án 13-14 năm tù; Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Chủ công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt, TP.Hải Phòng) bị đề nghị 9-10 năm tù cùng về tội "Buôn lậu".

Còn bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ TP.HCM, Đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục hải quan) bị đề nghị mức án 15-16 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định, bị cáo Đào Ngọc Viễn và 72 bị cáo khác bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội buôn lậu. Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ TP HCM), nguyên Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) bị truy tố tội "Nhận hối lộ".

VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị mức án cho các bị cáo trong đại án xăng lậu. Ảnh: Tuệ Mẫn

Số tiền bị cáo Thụy nhận hối lộ là hơn 830 triệu đồng. Theo đó, Viễn, Hữu và Phùng Danh Thoại (nguyên đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền vốn 53,4 tỷ đồng.

Viễn có trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Sau đó, Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này đến khu vực nhà nuôi yến của Tứ (trên sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương).

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ. Ảnh: Tuệ Mẫn

Với số xăng dầu này, Tứ đã cung cấp cho 7 đầu mối khác nhau tại nhiều tỉnh, thành: An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long…

Từ 7 đầu mối này, xăng dầu lậu tiếp tục được phân phối cho các cơ sở bán lẻ xăng dầu khác ở nhiều địa phương, trong đó có Đồng Nai. Riêng Vân với sự giúp sức của 4 bị cáo khác đã bán lẻ xăng cho rất nhiều người tại các cơ sở mua bán xăng dầu trên địa bàn Bình Dương và TPHCM Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng (trị giá hơn 2.000 tỷ đồng).

Các bị cáo nghe VKSND đề nghị mức án. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong đó, bị cáo Viễn thu lợi bất chính gần 47 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156 tỷ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỷ đồng (Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 7 năm tù về tội buôn lậu); Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng; Vân thu lợi bất chính 18 tỷ đồng. Viễn còn cùng Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Chủ Công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt, TP Hải Phòng) góp vốn tổng cộng hơn 49 tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng.

Bị cáo Thuỵ bị đề nghị mức án 15-16 năm tù. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cũng theo bản cáo trạng, khi khám xét chỗ ở của Phan Thanh Hữu, cơ quan điều tra thu giữ số tiền hơn 100 tỷ đồng và 123.000 USD của Hữu.

Khởi tố, bắt giam Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương chiều 18/11 cho biết, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch để điều tra về vi phạm trong quy định đấu thầu.

Theo đó, ngày 12/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương đã thi hành quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để điều tra đối với ông Lê Thành Long, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Nhà máy xi măng Hoàng Thạch tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ảnh: CTV

Các quyết định và lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phê chuẩn. Tại thời điểm bị khởi tố, ông Lê Thành Long, 59 tuổi, trú tại Hải Dương cũng đang là thành viên HĐQT của Công ty CP bao bì Hoàng Thạch. Ông Long có hàng chục năm công tác tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem). Từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2014, ông Long đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch kiêm thành viên HĐQT Công ty CP bao bì Hoàng Thạch.

Giai đoạn tháng 11/2015 đến tháng 12/2019, ông Long làm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch, đồng thời là thành viên HĐQT bao bì Hoàng Thạch. Ông Long bắt đầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch, thành viên HĐQT bao bì Hoàng Thạch từ tháng 1/2020 đến nay.



Cùng vụ việc với ông Long, Công an tỉnh Hải Dương cũng bắt tạm giam thêm một số cán bộ nữa của đơn vị này nhằm điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Trong các đối tượng bị bắt có thêm ông Nguyễn Văn Chảng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn kiêm thành viên HĐQT Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vụ án trên vẫn đang trong quá trình điều tra, mở rộng.

Cảnh sát đu dây xuống hang, tiếp cận thi thể chưa xác định danh tính

Sự việc bắt đầu vào chiều tối 16/11, khi một số người dân đi tìm kiếm bò đã phát hiện một bộ xương người bên trong hang đá tại khu vực đồi núi Gòi Hẩu thuộc xóm Phai Khắt (Nguyên Bình, Cao Bằng).

Cảnh sát trang bị mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí trước khi xuống hang. Ảnh: CACC

Công an sở tại có mặt nhưng hiện trường là một hang núi sâu, hiểm trở nên không thể tiếp cận. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cao Bằng sau đó huy động lực lượng và phương tiện chuyên dụng tới xử lý.

Quá trình lực lượng chức năng xuống hang, tiếp cận thi thể. Ảnh: CACC

Xuống dưới hang, lực lượng chức năng phát hiện một hộp sọ cùng nhiều phần xương người khác lẫn vào xương động vật chứa trong các bao tải. Bộ hài cốt đang trong quá trình phân hủy, một số bộ phận đã bị mục nát hoàn toàn.

Đưa ra ngoài, cảnh sát giữ một phần răng của bộ xương để phục vụ công tác giám định và hoàn tất các thủ tục có liên quan. Các bộ phận khác của thi thể được bàn giao cho chính quyền địa phương mai táng theo phong tục.

Bên trong hang đá rất sâu, hiểm trở. Ảnh: CACC

Nhà chức trách sẽ điều tra danh tính, nguyên nhân cái chết của thi thể. Ảnh: CACC

Bắt nguyên Kế toán trưởng cùng 2 cán bộ CDC Bình Phước

Ngày 18/11, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyên Kế toán trưởng và 2 cán bộ khoa Dược và khoa Xét nghiệm, thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Phước.

Ba bị can bị bắt tạm giam gồm: Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng (45 tuổi, ngụ khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, TP.Đồng Xoài), nguyên Kế toán trưởng CDC Bình Phước; Nguyễn Minh Quang (42 tuổi, ngụ phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài), chuyên viên khoa Dược và Đinh Thị Vân (40 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Tiến Thành, TP.Đồng Xoài), chuyên viên khoa Xét nghiệm (CDC Bình Phước).



Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Phước (PC03) và các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước.

Các bị can bị bắt tạm giam vì liên quan đến việc lập hồ sơ hợp thức việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.

Cơ quan điều tra thực hiện bắt tạm giam một bị can, Ảnh: Thành Nguyên

Cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam, lực lượng chức năng cũng tống đạt quyết định và thực hiện lệnh khám xét nơi việc và nơi ở của nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Hồng và 2 nhân viên khoa Dược, khoa Xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Minh Quang và Đinh Thị Vân.

Trước đó, ngày 30/6, cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định bắt tạm giam nguyên Giám đốc CDC Bình Phước Nguyễn Văn Sáu và nhân viên khoa Dược Lê Thành Bắc.

Hai bị can bị khởi tố, bắt tam giam vì trong năm 2021 đã tham gia lập hồ sơ hợp thức việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thuận Giang không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước 5 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.