Trưởng nhóm "hỗ trợ người dân về đêm" bị bắt vì cưỡng đoạt 5 triệu đồng của người mua bán ma túy

Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Bảo (SN 1999, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về tội cưỡng đoạt tài sản.



Qua điều tra ban đầu, Bảo là trưởng nhóm xã hội tự phát "hỗ trợ người dân về đêm". Khoảng 23h ngày 30/8, Bảo cùng với 7 người trong nhóm điều khiển xe máy trên quốc lộ 51 hướng Bà Rịa – Vũng Tàu về Đồng Nai.

Đinh Quang Bảo tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Khi đến khu vực tổ 8, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, nhóm của Bảo phát hiện 3 người tên là Nhung, Nam và Duy có hành vi mua bán chất ma tuý.

Bảo dùng lời nói đe dọa Nhung "sẽ trình báo cơ quan công an". Do Nhung hứa sẽ cho Bảo tiền, nên Bảo ra giá 5 triệu đồng, đồng ý không trình báo vụ việc với cơ quan công an và thả cho nhóm Nhung, Nam và Duy đi.

Bằng việc uy hiếp sẽ trình báo cơ quan công an về việc Nhung mua bán, sử dụng ma tuý, Bảo đã nhiều lần gọi điện đe dọa và đến tận nhà Nhung và Thịnh (chồng của Nhung) để chiếm đoạt số tiền 5 triệu đồng.

Hiện Công an thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.