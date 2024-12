TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 1 phụ nữ bị chém dã man ngay tại nhà; phát hiện thi thể bị bỏ lại tại nghĩa trang

1 phụ nữ bị chém dã man ngay tại nhà, nghi liên quan chuyện tình cảm

Sáng 7/12, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (37 tuổi, ngụ ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh T ( 43 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), bị chém dã man ngay cổng nhà.

Chị Nguyễn Thị Thanh T. (43 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) bị chém dã man ngay cổng nhà. Ảnh: Thiên Long

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 1/12, đối tượng Quý chạy xe máy từ nhà ở Hiệp Hòa xuống ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để tìm chị T.

Tới nơi, đối tượng này đậu xe bên ngoài cánh cổng rồi bước vào bên trong, đứng nói chuyện một lúc bất ngờ đối tượng xông vào đẩy chị T té ngã xuống cạnh cánh cửa.

Ngay sau đó, Quý cầm con dao chém liên tục vào đầu, mặt nạn nhân, miệng la lớn: "Mầy bỏ tao phải không, tại sao mầy bỏ tao?". Nạn nhân bị thương rất nặng ở mặt, đầu chảy đầy máu van xin tha mạng…

Khi thấy chị T bất tỉnh, đối tượng đứng dậy bước ra xe máy, nhưng bị bắt giữ đưa về Công an xã Hòa Khánh Tây. Công an xã đã lập hồ sơ bàn giao Công an huyện Đức Hòa.

Nạn nhân được đưa Bệnh viện Xuyên Á Củ Chi (TP.HCM) cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Quý và chị T trước đây có quen biết nhau. Sau đó, đối tượng có vợ ở Hiệp Hòa. Không rõ lý do thế nào, đối tượng tìm tới nhà nạn nhân để gây án.

Phát hiện thi thể người đàn ông trên xe lôi bị bỏ lại tại nghĩa trang

Ngày 7/12, lãnh đạo huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ án mạng, thi thể nạn nhân được quấn vào trong chăn bông và để trên một chiếc xe lôi tại nghĩa trang.

Hiện trường vụ án sát hại bạn nhậu, bỏ lên xe lôi chở ra nghĩa trang ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 6/12, trong một cuộc nhậu tại địa bàn xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Nguyễn Xuân Nhật (SN 1989, trú xã Cư Ni) ngồi nhậu cùng nạn nhân là Y Chương Byă (SN 1989, trú cùng xã).

Trong khi ăn nhậu, giữa đối tượng Nhật và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tiếp đó, đối tượng Nhật đã ra tay sát hại nạn nhân Y Chương Byă.

Sau khi gây án, đối tượng Nhật đã quấn thi thể nạn nhân trong chiếc chăn bông, đưa lên xe lôi và chở thẳng ra nghĩa trang ở khối 4, thị trấn Ea Kar.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 6 giờ ngày 7/12, một số người dân sinh sống tại khối 4, thị trấn Ea Kar, khi đi ngang qua khu vực nghĩa trang đã phát hiện một chiếc xe lôi. Trên xe, có một chiếc chăn bông phủ kín.

Khi tiến lại gần, họ tá hỏa phát hiện bên trong chăn là thi thể của một người đàn ông. Ngay sau đó, người dân đã trình báo đến cơ quan chức năng về vụ việc trên.

Sáng cùng ngày, đối tượng Nguyễn Xuân Nhật cũng đã đến cơ quan công an để đầu thú về việc ra tay sát hại nạn nhân. Tuy nhiên, đối tượng Nhật chưa khai báo về hung khí gây án.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng trên để xử lý theo quy định.

Truy tố chủ nhà và 6 cựu cán bộ vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội làm 56 người tử vong

VKSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội), làm 56 người tử vong và 44 người bị thương. Chủ nhà Nghiêm Quang Minh bị truy tố về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, 6 cựu cán bộ nhà nước bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Phạm Tần Anh, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình (2018 đến khi bị khởi tố); Chu Xuân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường (2015-2020), sau là Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam; Nguyễn Thị Kim Trang, nguyên cán bộ địa chính - xây dựng phường Khương Đình (2010-2018), sau là cán bộ địa chính phường Thanh Xuân Bắc; Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó trưởng Công an phường Khương Đình; Nguyễn Đình Quân, nguyên Tổ trưởng Tổ thanh tra xây dựng phường Khương Đình (2014-2016) và Trần Trọng Khang, nguyên Đội trưởng Đội thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân (2013-2016).

Hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội làm 56 người tử vong. Ảnh: D.V

Theo cáo trạng, Nghiêm Quang Minh là chủ sở hữu thửa đất có diện tích 240m2 tại số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ. Ngày 11/3/2015, Minh được UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ với mật độ xây dựng 70%, tổng diện tích sàn hơn 1.100m2, gồm 6 tầng, tầng lửng và tum thang, tổng cộng 33 phòng. Tuy nhiên, từ tháng 5/2015 đến cuối năm 2015, Minh tự ý thay đổi thiết kế, xây dựng lên 9 tầng và 1 tum, nâng tổng số phòng lên 45 mà không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, hay quản lý về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Ngày 28/7/2015, khi công trình đang xây tới tầng 7, Tổ thanh tra xây dựng phường Khương Đình phát hiện vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu dừng thi công, đồng thời báo cáo UBND phường và Đội thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân.

Ngày 29/7/2015, UBND phường Khương Đình ra quyết định đình chỉ thi công và đến ngày 3/8/2015, UBND quận Thanh Xuân xử phạt Minh 15 triệu đồng, yêu cầu phá dỡ phần xây dựng sai phép. Tiếp đó, ngày 26/8/2015, UBND quận ra quyết định cưỡng chế thi hành xử phạt. Tuy nhiên, sau khi nhận quyết định cưỡng chế, Minh không thực hiện mà tiếp tục xây dựng, trong khi các cán bộ có trách nhiệm như Chu Xuân Sơn, Nguyễn Đình Quân, Nguyễn Thị Kim Trang và Phạm Thanh Tùng lại thiếu giám sát, không báo cáo về tiến độ thực hiện, dẫn đến việc công trình hoàn thiện toàn bộ 9 tầng.

Cáo trạng cũng nêu sau khi bán toàn bộ 45 căn hộ, Minh không cư trú tại tòa nhà, xác định quyền quản lý, sử dụng là của toàn bộ cư dân và không có trách nhiệm đối với việc cư dân sinh sống và sự vận hành của tòa nhà.

Nạn nhân trong vụ cháy được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Ảnh: X.H

Toàn bộ xe máy, xe máy điện, xe đạp điện của cư dân đều để ở dưới tầng 1 tòa nhà, trung bình có khoảng 70-80 phương tiện.

Theo phân cấp quản lý, từ ngày 10/3/2021, chung cư mini này thuộc quản lý của UBND phường Khương Đình. Chủ tịch UBND phường đã giao cho Công an phường chịu trách nhiệm, chủ trì thực hiện các công tác liên quan đến an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Người đứng đầu UBND phường Khương Đình cũng phân công Phó Chủ tịch Phạm Tần Anh phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Trưởng Công an phường Khương Đình phân công cấp phó là Nguyễn Tuấn Anh phụ trách công tác PCCC.

Qua công tác kiểm tra PCCC trên địa bàn, từ ngày 31/8/2018 đến ngày 12/6/2020, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện nhiều vi phạm về PCCC tại tòa nhà trên và xác định đây là cơ sở vi phạm quy định về PCCC, nếu không được ngăn chặn kịp thời thì có thể dẫn đến nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ, có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 24/6/2020, UBND quận Thanh Xuân ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với tầng 1 của tòa nhà, bắt đầu từ 8h cùng ngày, giao Nghiêm Quang Minh và các hộ dân sinh sống, quản lý tại tòa nhà có trách nhiệm thi hành, thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC; giao cho UBND phường Khương Đình và Công an phường phối hợp, giám sát đôn đốc thực hiện.

Dù vậy, Minh và các cư dân không chấp hành nên ngày 29/6/2020, Công an quận Thanh Xuân có công văn gửi Minh và các cư dân yêu cầu thực hiện, đồng thời gửi công văn tới UBND phường Khương Đình và Công an phường để đôn đốc, giám sát. Tuy nhiên, Minh và các cư dân vẫn không chấp hành.

Trong khi đó, Tần Anh và Tuấn Anh dù đã tiếp nhận công văn nhưng không đôn đốc, đưa ra các giải pháp để cư dân thực hiện; không báo cáo, tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ với Trưởng Công an phường và Chủ tịch UBND phường Khương Đình; không báo cáo khó khăn vướng mắc để gửi UBND quận Thanh Xuân và Công an quận Thanh Xuân tìm phương án thực hiện.

Đến khoảng 23h20 ngày 12/9/2023, từ một mạch điện bị chập, tầng 1 tòa nhà xảy ra hỏa hoạn. Hậu quả vụ cháy khiến 56 người tử vong, 44 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 3,2 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai bị bắt

Ngày 7/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, về tội Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. Ông Phạm Minh Quân (chuyên viên Sở) bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an và VKSND Tối cao đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Đông và thuộc cấp.

Đây là động thái của cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án ở Trung tâm lái xe Sài Gòn.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai Dương Văn Đông bị bắt. Ảnh: Đ.X.

Trước đó tháng 4/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Hồ Đình Thái Hòa, giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, để điều tra hành vi giả mạo trong công tác và hành vi đưa hối lộ.

Cùng bị điều tra về tội "đưa hối lộ", ông Bùi Đình Thỏa (nguyên Phó giám đốc, phụ trách Phòng Đào tạo Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn) cũng bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Hai người bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ gồm Nguyễn Thị Mỹ Nhân (Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và sát hạch lái xe), Nguyễn Nhân Cường (chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai).

Ông Đặng Thái Hân (nguyên Phó giám đốc phát triển thị trường Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư giáo dục nghề nghiệp K27) bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác".

Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi đưa, nhận tiền để bỏ qua sai phạm trong quá trình đào tạo, sát hạch lái xe xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho người học lái xe.

Chuẩn bị xét xử vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

TAND TP.Hà Nội ra quyết định ngày 24/12 sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 về các tội "Đưa/Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Che giấu tội phạm".

Phiên tòa diễn ra dưới sự điều hành của thẩm phán Nguyễn Xuân Văn và dự kiến kéo dài 8 ngày, gồm cả ngày nghỉ. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 3 người thuộc Viện KSND TP.Hà Nội gồm các ông Đỗ Mạnh Quang, Đỗ Minh Tuấn và bà Nguyễn Thị Lan Anh.

Công dân về nước trên các chuyến bay giải cứu thời điểm Covid-19 bùng phát. Ảnh: TTX.

Cáo trạng vụ án thể hiện, khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch. Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của một số bộ, ngành và địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly.

Lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước và chức vụ quyền hạn được giao, một số cá nhân tại UBND các tỉnh, thành phố đã thỏa thuận đưa/nhận hối lộ, làm trái công vụ để tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp đưa công dân về nước cách ly y tế tại các địa phương; trực tiếp hoặc qua trung gian móc nối, thỏa thuận với cán bộ thuộc Bộ Y tế đưa hối lộ/nhận hối lộ với số tiền lớn để có văn bản chấp thuận, xét duyệt cho công dân (khách lẻ) về trên các chuyến bay đơn lẻ.

Trong vụ án, có bị can lợi dụng vị trí công tác hướng dẫn, xúi giục người liên quan khai báo gian dối, che giấu tội phạm, gây cản trở việc điều tra, làm rõ tội phạm của cơ quan chức năng.

Cụ thể, Viện kiểm sát cho rằng bị cáo Trần Tùng, cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên, có hành vi nhận hối lộ 4,4 tỷ đồng để tham mưu, đề đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly y tế đối với 3 chuyến bay. Bị can này còn lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái công vụ, hưởng lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly y tế với 5 chuyến bay khác.

Bị cáo Lê Thị Phượng, cựu chuyên viên Phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương bị cáo buộc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận hối lộ 650 triệu đồng để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Hải Dương ban hành 2 công văn chấp thuận cách ly y tế cho Công ty Sora và Công ty Biển Bạc.

Tại Quảng Nam, các bị cáo Nguyễn Văn Văn, cựu Phó Giám đốc Sở Y tế và Lê Ngọc Tường, cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng bị cáo buộc trục lợi rồi thực hiện theo đề nghị của Nguyễn Thị Thanh Hằng trong việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam ban hành chủ trương chấp thuận tiếp nhận công dân về cách ly y tế tại Quảng Nam cho Công ty Blue Sky của Hằng.

Các bị cáo khác trong vụ có hành vi đưa/nhận hối lộ để được cấp phép các chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo…

Đáng chú ý, Viện kiểm sát còn truy tố Nguyễn Xuân Thông, cựu cán bộ công an về tội "Che giấu tội phạm". Cụ thể, Thông quen biết Trần Minh Tuấn (đã bị phạt tù trong giai đoạn 1 vụ án) và từ năm 2021, hai người thường trao đổi với nhau về việc Tuấn thực hiện các chuyến bay giải cứu.

Từ tháng 6/2022, Tuấn bắt đầu bị điều tra nên nhờ Nguyễn Xuân Thông "giúp đỡ". Do vậy, khi cơ quan an ninh điều tra triệu tập Tuấn, Thông gọi điện tới điều tra viên, giới thiệu bản thân công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, đề nghị cho Tuấn được lùi thời gian làm việc.

Trong tháng 7/2022, Nguyễn Xuân Thông còn gặp Tuấn tại một quán ăn gần trụ sở Bộ Công an. Khi đó, Tuấn cho biết đã nhận hơn 10 tỷ đồng của Phạm Bích Hằng, Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế để đi đưa hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền và chi phí trong việc xin thủ tục tổ chức chuyến bay cho một số doanh nghiệp của Hằng.

Bị cáo Thông đã trao đổi, thảo luận và thống nhất hướng dẫn Tuấn không được khai với cơ quan điều tra về số tiền Tuấn đã nhận của Hằng để đi đưa hối lộ, cần khai gian đối rằng số tiền này Tuấn đã trả lại hết cho Hằng bằng tiền mặt; những nội dung khác thì "cứ khai không biết để về suy nghĩ, trả lời sau".

Do có hướng dẫn của Nguyễn Minh Thông, Trần Minh Tuấn khai báo gian dối, gây khó khăn có công tác điều tra, cản trở việc làm rõ bản chất vụ án. Dù Tuấn bỏ trốn, anh ta vẫn bị bắt và đưa ra tòa với cáo buộc "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do vậy, Nguyễn Xuân Thông bị cho đã che giấu hành vi phạm tội của Trần Minh Tuấn, cần bị xử lý nghiêm.