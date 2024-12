TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể trong nhà trọ; ông Trần Đình Triển bị truy tố

Phát hiện thi thể trong nhà trọ ở Hà Nội

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Hồng Hải - Chủ tịch UBND phường Láng Thượng (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể trong nhà trọ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: MXH. Nguồn: SKĐS

Theo đó, tối 11/12 người dân phát hiện một người tử vong tại một nhà trọ ở ngõ 898 đường Láng.

Theo bà Hải, trước khi xảy ra sự việc nạn nhân bị cảm nên xin nghỉ làm ở nhà, đến tối 11/12 khi người dân phát hiện thì người này đã tử vong.

Theo một số người dân, nạn nhân là nam, sinh năm 2001, quê ở Thanh Hoá.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ông Trần Đình Triển bị truy tố

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Đình Triển (sinh năm 1959, hành nghề luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội).

Ông Trần Đình Triển bị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát đã chuyển hồ sơ vụ án tới Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu, xem xét đưa ra xét xử sơ thẩm.

Ông Trần Đình Triển bị truy tố. Ảnh Bộ Công an

Theo cáo trạng, ngày 3/2/2013, bị can Trần Đình Triển đã tạo lập tài khoản trên trang mạng xã hội Facebook mang tên "Trần Đình Triển", đăng ký với thông tin là luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân. Tài khoản Facebook này chỉ do cá nhân bị can Trần Đình Triển quản lý, sử dụng, không chia sẻ quyền quản trị với người nào khác.

Trong quá trình hành nghề luật sư, bị can Trần Đình Triển nảy sinh bức xúc cá nhân, cho rằng ngành Tòa án và việc điều hành của lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao có những vấn đề chưa hợp lý. Do đó, trong thời gian từ ngày 23/4/2024 đến ngày 9/5/2024, bị can Trần Đình Triển đã soạn thảo và sử dụng ứng dụng Facebook cài đặt trên điện thoại di động cá nhân của bị can để đăng tải 3 bài viết trên trang Facebook "Trần Đình Triển".

Kết luận giám định xác định: Thông tin đăng tải có nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống Tòa án nhân dân và cá nhân lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao. Việc này đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tại cơ quan điều tra, bị can Trần Đình Triển khai: Các thông tin, nội dung nêu trong các bài viết trên do bị can tự thu thập, nhận xét, đánh giá theo ý kiến chủ quan về ngành Tòa án và cá nhân lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao mà không có thông tin, tài liệu, chứng cứ xác thực để kiểm chứng.

Quá trình điều tra vụ án, bà Mai Thị H (sinh năm 1961, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) có đơn tố cáo bị can Trần Đình Triển về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trong việc thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa Văn phòng Luật sư Vì Dân do bị can Trần Đình Triển làm Trưởng Văn phòng với bà H. Quá trình làm việc với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, bà H nhận thức được việc thỏa thuận và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa bà và Văn phòng Luật sư Vì Dân của bị can Trần Đình Triển là quan hệ dân sự, nên đã có đơn xin rút nội dung tố cáo đối với bị can Triển.

Triệt phá đường dây lừa thiếu nữ sang nước ngoài, ép bán dâm

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát Lào triển khai phá án, giải cứu thành công nhiều nạn nhân nữ đang bị các đối tượng khai thác, bóc lột.

Qua vụ việc, cảnh sát tạm giam 2 người về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" gồm Phan Thị Nguyệt Mai (SN 1991, quê Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) là đối tượng cầm đầu và Lương Văn Dũng (SN 1989, ở Tiên Lữ, Hưng Yên).

Điều tra xác định, cuối năm 2021, Phan Thị Nguyệt Mai quen biết Lương Văn Dũng và thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng tại Hưng Yên. Thời gian này, Dũng quản lý 5 - 6 nhân viên phục vụ các quán karaoke và Mai hỗ trợ bằng cách tuyển mộ các nhân viên về làm.

Các bị can Mai và Dũng bị khởi tố về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Đầu năm 2023, Mai nói với Dũng sang Lào tìm đường đưa phụ nữ Việt Nam sang bán dâm để kiếm được nhiều tiền hơn. Sau khi sang Lào một thời gian, cô ta quay về Việt Nam tuyển mộ phụ nữ làm nhân viên cho Dũng và cũng là nơi tập kết để sau đó lựa chọn đưa sang Lào làm gái mại dâm.

Đầu tháng 3/2024, qua mạng xã hội, cháu Tr (SN 2009, ở Tuy Hòa, Phú Yên) đang làm quán karaoke ở Thanh Oai (Hà Nội) thì thấy bài đăng tuyển nhân viên của Mai nên kết bạn rồi được rủ về Hưng Yên với mức lương cao hơn. Vợ chồng Mai, Dũng sau đó xuất tiền, chuộc cháu Tr từ chủ cũ rồi đưa tới quán của mình.

Mai đã yêu cầu cháu Tr viết giấy vay nợ số tiền 15 triệu đồng và phải làm nhân viên phục vụ cho các quán karaoke ở Hưng Yên theo sự điều hành, sắp xếp của Mai và Dũng.

Được khoảng một tuần, Mai rủ cháu Tr sang Lào làm tiếp viên karaoke để được nhiều tiền hơn so với làm ở Việt Nam và Tr đồng ý. Ngày 25/3/2024, Mai đưa Tr cùng tiếp viên khác tên K (SN 2006, ở Nghệ An) bắt xe khách đi lên Điện Biên, làm thủ tục xuất cảnh sang Lào.

Tại Lào, Mai giao Tr và K cho một đối tượng nữ tên thường gọi là Trang "Tầu". Mai thông báo tổng số tiền Tr còn nợ Mai là 68 triệu đồng và yêu cầu Tr làm cho Trang "Tầu" để trả nợ dần cho Mai. Hàng ngày, cháu Tr phải bán dâm cho khách Trung Quốc từ khoảng 18h đến sáng hôm sau.

Do bị Trang "Tầu" đe dọa sẽ bán đi nơi khác nếu không chấp hành nên cháu Tr phải bán dâm theo sắp đặt của cô ta. Làm ở Boten (Lào) được khoảng 2 tuần, lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng, cháu Tr đã bỏ trốn về được Việt Nam.

Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 11/9/2024, cảnh sát tổ chức khám xét, triệu tập các đối tượng, giải cứu thành công 5 nạn nhân nữ đang bị các đối tượng khai thác, bóc lột tại quán karaoke.

Vợ chồng Trang "Tầu", Chen QinBo bị cảnh sát Lào bắt giữ.

Mở rộng chuyên án, xác định Phan Thị Nguyệt Mai, Lương Văn Dũng đã tuyển mộ nhiều phụ nữ dụ dỗ đưa sang Boten (Lào) bàn giao cho đối tượng Trang "Tầu" để tổ chức bán dâm cho người Trung Quốc. Cục Cảnh sát hình sự đã cử tổ công tác sang làm việc, phối hợp với Cảnh sát Lào điều tra xác minh, truy bắt đối tượng, giải cứu nạn nhân; trục xuất bàn giao các đối tượng người Việt có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cảnh sát cũng đồng loạt tiến hành triệu tập, khám xét tại địa chỉ số 76,77 tòa nhà trong khu kinh tế Boten, bắt giữ đối tượng, giải cứu nạn nhân tại nhiều địa điểm trong đặc khu Boten, tỉnh LuangNamTha, Lào do các đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc cầm đầu.

Quá trình phối hợp thực hiện đấu tranh triệt phá, Cảnh sát Lào đã triệu tập, khám xét, tạm giữ 2 đối tượng người Trung Quốc, 2 đối tượng người Việt Nam quản lý của cơ sở môi giới mại dâm tại Boten, Lào (nơi nạn nhân Tr bị bóc lột tình dục).

Số này gồm Hu Ping (SN 1991), Chen QinBo (SN 1979, chồng Trang "Tầu"); Đinh Thị Ngọc Linh (SN 1998, quê Phú Thọ); Hoàng Thị Ành (SN 1998, quê Lai Châu). Các đối tượng trên đã bị Cảnh sát Lào đưa về Viêng Chăn để điều tra, xử lý về các hành vi mua bán người và môi giới mại dâm.

Ngày 10/11/2024, Cảnh sát Lào trục xuất, bàn giao cho Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đối tượng Hà Thị Thu Trang (tức Trang "Tầu") và 13 nạn nhân có liên quan đến cơ sở mại dâm vừa bị Cảnh sát Lào triệt phá, đưa về Việt Nam để đấu tranh, khai thác phục vụ công tác điều tra vụ án.

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Ngày 12/12, TAND TP.HCM thông báo về kháng cáo đối với bản án sơ thẩm của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 liên quan đến các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Vụ án này, bà bị cáo buộc chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng của trái chủ.

Theo thông tin, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Ngoài ra, 29 đồng phạm của bà cũng gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt, cùng với đó, 6 người liên quan và 36 bị hại kháng cáo liên quan đến phần dân sự trong vụ án. Trong đó, Trương Huệ Vân (cháu bà Lan, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor); Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB và nhiều người xin xem xét lại một số nội dung và giảm nhẹ hình phạt.

Nội dung kháng cáo của bà Lan chưa được công bố. Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan chấp nhận mức án 2 năm tù về tội Rửa tiền, không kháng cáo.

Trong 6 đơn vị và người có quyền, nghĩa vụ liên quan kháng cáo, SCB đề nghị tòa phúc thẩm xử lý các vật chứng liên quan đến ngân hàng; Công ty chứng khoán Tân Việt và một số người khác đề nghị xem xét việc kê biên tài sản, thu hồi cổ phần và giải tỏa ngăn chặn giao dịch.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển cho TAND Cấp cao tại TP.HCM thụ lý theo thủ tục phúc thẩm.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Xuân Huy.

Trước đó, vào tháng 10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tù chung thân với ba tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Các bị cáo khác, bao gồm ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), nhận mức án 2 năm tù vì tội Rửa tiền; bà Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) chịu 5 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 23 năm tù. Riêng ông Cơ chấp nhận bản án sơ thẩm và không kháng cáo.

Theo kết luận từ bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan, với vai trò nắm giữ phần lớn cổ phần tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, đã thông qua đề xuất của Nguyễn Phương Hồng (nay đã mất) về việc phát hành trái phiếu nhằm giải quyết khó khăn tài chính. Bà Lan và các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB đã lên kế hoạch phát hành trái phiếu thông qua bốn công ty thành viên, đồng thời hợp tác với các công ty khác trong hệ sinh thái để tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức hóa tư cách trái chủ sơ cấp. Các giao dịch khống được thực hiện nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng để mua gần 309 triệu trái phiếu, sau đó bán lại cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp.

Trong tội Rửa tiền, từ năm 2018 đến 2022, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp sử dụng nhiều thủ đoạn để chuyển hơn 415.000 tỷ đồng ra khỏi hệ thống SCB, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền tham ô. Tổng cộng, số tiền liên quan đến hành vi Rửa tiền lên tới 445.747 tỷ đồng, bao gồm số tiền chiếm đoạt từ các trái chủ.

Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu ruột bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Xuân Huy.

Đối với tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong vòng 10 năm (từ năm 2012 đến 2022), 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển ra nước ngoài trái quy định, tổng cộng hơn 1,5 tỷ USD. Đồng thời, các công ty này nhận lại hơn 3 tỷ USD qua 152 giao dịch không đúng quy định. Tổng cộng, bà Lan và các đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.000 tỷ đồng).

Liên quan đến các sai phạm ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ngày 3/12, bà Trương Mỹ Lan bị TAND Cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình về tội Tham ô tài sản; 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; chấp nhận giảm nhẹ hình phạt từ 20 năm xuống 16 năm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt, bà Lan phải chịu án tử hình.

Đề nghị truy tố bác sĩ giết người tình, phân xác phi tang

Ngày 12/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố đối với bị can Danh Sơn (sinh năm 1988, bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai) về các tội: "Giết người", "Cướp tài sản" và "Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng".

Bị can Danh Sơn tại cơ quan điều tra. Nguồn: SGGPO

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2022, chị T.T.B.N. (sinh năm 1989, ngụ TP.Biên Hoà, Đồng Nai) và Sơn quen biết nhau rồi nảy sinh tình cảm yêu đương dù hai người đã có gia đình. Đến tháng 3/2024, chị N. nói với Sơn là đang mang thai, yêu cầu phải chịu trách nhiệm.

Đến ngày 9/4, chị N. đưa người thân đến phòng khám riêng của Sơn để khám bệnh thì Sơn yêu cầu đưa chị N. đi khám thai nhưng chị này không đồng ý. Chị N. nói sẽ kể chuyện tình cảm của hai người cho gia đình và cơ quan Sơn biết. Lo sợ bị ảnh hưởng, Sơn nảy sinh ý định giết người tình, phân xác phi tang.

Ngày 13/4, Danh Sơn gọi điện cho chị N. đến phòng trực của mình để nói chuyện. Sơn nói chị N. truyền nước cho khoẻ. Sau đó, Sơn lén bơm thuốc ngủ vào nước biển, khoảng gần một giờ sau thì chị N. bất tỉnh. Sơn dùng dao sát hại chị N. rồi thực hiện phân xác thành nhiều phần, cho vào các túi nylon. Đến 17 giờ cùng ngày, Sơn mang những bịch nylon chứa thi thể của nạn nhân đi phi tang ở nhiều nơi tại TP.Biên Hoà và huyện Vĩnh Cửu.

Sau đó, Sơn quay lại phòng trực tại bệnh viện lục ba lô của chị N. lấy 2,8 triệu đồng, lắc vàng, chiếc nhẫn, sợi dây chuyền, đôi bông tai, điện thoại di động. Để che giấu hành vi của mình, Danh Sơn lấy quần áo, chăn dính máu bỏ vào thùng rác bệnh viện, công cụ gây án thì mang đến khu vực rẫy thuộc phường Long Bình (TP.Biên Hòa) để phi tang. Sơn tìm chiếc xe máy của nạn nhân trong bãi đậu xe của bệnh viện rồi tháo biển số xe, mang ra vứt tại cầu Suối Linh (TP.Biên Hòa).

Đến ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Danh Sơn để điều tra. Khám xét nơi ở của hung thủ tại phường Tân Hiệp (TP.Biên Hoà), công an thu giữ 3 chỉ vàng, 1 khẩu súng Rulo và 5 viên đạn.