Bắt giữ nhóm đóng giả cảnh sát hình sự để bắt người trái pháp luật và cướp tài sản

Ngày 9/12, Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ nhóm đóng giả cảnh sát hình sự để bắt người trái pháp luật và cướp tài sản tại địa bàn phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Đối tượng Nguyễn Bá Tuấn. Ảnh: CACC

Trước đó, lúc 9h ngày 7/12, anh Nguyễn Minh T. (27 tuổi, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, lái xe Grab) đến Công an quận Cẩm Lệ trình báo, khoảng 14h ngày 6/12, khi đang ở Duy Xuyên thì anh nhận được điện thoại của một phụ nữ đặt xe từ Đà Nẵng về huyện Duy Xuyên.

15h cùng ngày, anh T. chạy xe Fortuner BKS 92A-342.xx đến đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) để đón khách như đã hẹn.

Tuy nhiên, khi đang chờ khách thì bất ngờ có 2 đàn ông người đeo khẩu trang đến mở cửa xe, sau đó rút thẻ màu đỏ tự xưng là công an rồi vòng tay, lấy áo khoác trùm kín đầu, đưa anh T. qua một xe ô tô khác chở đi.

Đi được khoảng 15 phút, nhóm này cho xe dừng lại và đưa anh T. vào căn phòng kín. Tại đây, nhóm này còng anh T. vào ghế, lấy điện thoại, 3 thẻ ngân hàng và yêu cầu anh cung cấp mật khẩu điện thoại, mật khẩu tài khoản ngân hàng, sau đó rút tiền chiếm đoạt 96 triệu đồng.

Đến 21h cùng ngày, nhóm này chở anh T. quay lại xe ô tô của anh trên đường 29/3. Vì nghi ngờ nhóm này mạo danh công an, anh T. tri hô cướp thì bị chúng rút dao đe dọa rồi lên xe ô tô bỏ đi.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Cẩm Lệ báo cáo và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cùng Ban Giám đốc trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an điều tra, truy xét.

Từ thông tin bị hại cung cấp và áp dụng nhiều biện pháp truy xét, cơ quan công an xác định danh tính 4 đối tượng gây án gồm Lê Kim Khánh (40 tuổi, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên), Nguyễn Thị Thanh Toán (49 tuổi, trú phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Bá Tuấn (58 tuổi, trú xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Hoàng Phong Phú (29 tuổi, trú phường Phúc Hữu, quận 9, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Toán. Ảnh: CACC

Đến 14h ngày 8/12, các tổ công tác Công an TP.Đà Nẵng và Công an quận Cẩm Lệ lần lượt bắt giữ các nghi phạm khi đang lẩn trốn tại các tỉnh Quảng Nam, Bình Dương, Đà Nẵng và TP.HCM, di lý về Công an TP Đà Nẵng.

Bước đầu, nhóm này khai nhận do nợ nần, Lê Kim Khánh và Nguyễn Thị Thanh Toán bàn bạc đóng giả làm công an, tìm người để bắt giữ, đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản. Toán rủ thêm Nguyễn Bá Tuấn và Hoàng Phong Phú cùng tham gia.

Khánh lên mạng Facebook đặt mua 3 giấy chứng minh CAND giả (trong giấy sử dụng hình ảnh thật của các đối tượng và tên giả), 2 còng số 8 rồi thuê căn nhà trên đường Lý Nhân Tông, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ để làm địa điểm giữ người, thuê xe ô tô BKS 92A-069.xx để làm phương tiện gây án.

Hoàng Phong Phú tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Do biết anh Nguyễn Minh T. là lái xe Grab (Khánh từng đi xe của anh T. và có số điện thoại) nên Toán giả làm khách gọi điện đặt xe đi từ Đà Nẵng về Duy Xuyên. Khi anh T. đến điểm hẹn, các nghi phạm thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản. Sau khi cướp được 96 triệu đồng của anh T., nhóm này chia nhau tiêu xài và trả nợ. Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an TP.Đà Nẵng cũng thông báo, ai là bị hại của nhóm này thì liên hệ Phòng Cảnh sát bình sự, số 47 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng, điện thoại 0694.260.111 để trình báo.

Phát hiện bộ xương người dưới gầm đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Ngày 9/12, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện bộ xương người dưới gầm đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đoạn khu vực phát hiện bộ xương người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/12, người dân đi tìm mật ong tại khu vực gầm đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua nút giao Phú Hữu, TP.Thủ Đức. Tại đây, họ phát hiện một vật thể lạ nên chạy đến kiểm tra thì tá hỏa đây là bộ xương người nên gọi điện báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP.Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường là khu vực cây cối rậm rạp, sình lầy và vắng người qua lại, chỉ có ô tô lưu thông ngoài đường. Thi thể nạn nhân đã phân hủy chỉ còn xương, cùng với bộ quần áo của nam giới, đôi dép, 1 thẻ ATM cùng CCCD mang tên B.T.Q (29 tuổi, quê Cần Thơ).

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Thủ Đức tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tuyên án tử hình kẻ đâm tử vong thượng úy cảnh sát hình sự

Chiều 9/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đoan (SN 1986, ngụ tỉnh Bình Dương) mức án tử hình về tội “Giết người". Ngoài ra HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 486 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Văn Đoan tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tối 6/1/2023, Đoan cùng bạn đi nhậu tại một quán trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh). Trước khi đi, Đoan mang theo 2 con dao bỏ trong người. Sau đó, Đoan rủ bạn về quận Bình Thạnh để nhậu tiếp.

Tới 0h ngày 7/1/2023, khi Đoan cùng bạn di chuyển tới vòng xoay, giao lộ Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định, hai người này bị Thượng úy Phan Thanh Duy (công tác tại Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 10) nhắc nhở.

Sau đó hai bên xuống xe. Anh Duy giới thiệu là Cảnh sát hình sự, yêu cầu Đoan về công an phường gần nhất để làm việc nhưng đối tượng không đồng ý, dẫn đến cự cãi. Trong lúc giằng co anh Duy bị ngã, Đoan rút dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người anh Duy. Anh Duy dùng cây gậy 3 khúc đánh trả nhưng bị Đoan rút con dao khác đâm nhiều nhát vào ngực. Nạn nhân gục tại chỗ, tử vong sau đó.

Đoan định lên xe bỏ đi thì bị một người đàn ông đi đường ngăn lại. Đoan tiếp tục đâm nhiều nhát vào bụng người đàn ông trên. Nạn nhân may mắn chống đỡ được, chỉ bị thương nhẹ. Nhiều người dân sau đó đã vây bắt Đoan giao cho cơ quan công an.

Tại tòa, Đoan thừa nhận mình dùng dao đâm anh Duy và người đàn ông can ngăn. Theo HĐXX, hành vi của Đoan có tính chất côn đồ, có nhân thân xấu nên quyết định áp dụng hình phạt cao nhất mới đủ sức răn đe, giáo dục.

Đánh đập nam thanh niên sau va chạm giao thông

Liên quan đến vụ một người đàn ông đánh đập nam thanh niên trên đường Khánh Hội (quận 4, TP.HCM), chiều 9/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã nhanh chóng xác định người liên quan và đưa về trụ sở để làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, người có hành vi hành hung là Bùi Thanh Khoa (40 tuổi, trú tại huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Camera ghi cảnh người đàn ông hành hung nam thanh niên trên đường Khánh Hội, TP.HCM. Clip: Đ.X.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ va chạm giao thông dẫn đến hành vi bạo lực của Khoa, Công an quận 4 đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét. Đồng thời, công an cũng mời nạn nhân lên làm việc, ghi nhận lời khai phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Bùi Thanh Khoa đang có mặt tại một căn nhà trên đường Dương Cát Lợi, thị trấn Nhà Bè và đã đưa người này về trụ sở để làm việc.

Người đàn ông hành hung nam thanh niên trên đường Khánh Hội. Ảnh chụp từ clip

Hiện, Công an quận 4 đang lập hồ sơ vụ việc, tiến hành lấy lời khai và giám định thương tật đối với nạn nhân để làm cơ sở xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nam thanh niên đánh người sau khi va quẹt giao thông.

Vụ việc xảy ra vào hơn 7h cùng ngày trên đường Khánh Hội (quận 4).

Theo clip, trong lúc nhiều phương tiện đang di chuyển trên đường Khánh Hội từ cầu Kênh Tẻ theo hướng quận 7 qua quận 4.

Dù va chạm nhẹ nhưng nam thanh niên đi trước đã dừng lại, tiến tới to tiếng rồi đấm thẳng vào mặt người vừa va chạm với mình. Bị đấm, nạn nhân ngã xuống đường thì tiếp tục bị nam thanh niên chạy xe 59N1-547… đấm, đạp thẳng vào mặt.

Sắp xử cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, cựu Chủ tịch Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng

Ngày 9/12, thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa ban hành thông báo bổ sung lịch xét xử phiên tòa hình sự tháng 12/2024 đối với vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại dự án Hạc Thành Tower liên quan tới cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cùng 9 bị can khác.

Dự án Hạc Thành Tower có địa chỉ số 3, Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo lịch xét xử vụ án sơ thẩm này sẽ diễn ra vào sáng 26/12, tại trụ sở TAND tỉnh Thanh Hóa (đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa).

Hội đồng xét xử gồm có: Chủ tọa Ngô Thị Hà, Phó Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa; thẩm phán Lê Ngọc Lâm; hội thẩm nhân dân gồm: Nguyễn Thị Hương, Lê Như Hạnh, Lê Quang Vinh; thư ký tòa Nguyễn Phạm Tri Đôn. Đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa có 5 người đại diện giữ quyền công tố.

Đây là vụ án được sự quan tâm rất lớn của dư luận, khi các bị can liên quan hầu hết từng giữ các vị trí chủ chốt tại tỉnh Thanh Hóa như: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa Đinh Cẩm Vân...

Ngày 29/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Theo cáo trạng truy tố, Công ty TNHH MTV Sông Mã, tiền thân là Công ty kinh doanh nhà Thanh Hóa, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa. Công ty này được giao quản lý 1.733,8m2 (khu tập thể cũ) số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa.

Thực hiện cổ phần hóa, ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa xác định giá trị doanh nghiệp; Sở Tài chính có tờ trình ngày 23/2/2012 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tổng giá trị tài sản công ty đến thời điểm ngày 30/9/2011 là hơn 474 tỷ đồng; nợ thực tế phải trả hơn 439 tỷ đồng; giá trị phần vốn Nhà nước là hơn 34 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, ngày 5/4/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp; quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển Công ty Sông Mã thành công ty cổ phần, số lượng cổ phần phát hành lần đầu là 3,5 triệu cổ phần.

Dù đang trong quá trình cổ phần hóa, chưa có quyết định giao đất, cấp thẩm quyền chưa phê duyệt đầu tư dự án, nhưng Nguyễn Mạnh Sơn vẫn thống nhất để Đinh Xuân Hướng ký văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị giao làm chủ đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng dịch vụ tổng hợp. Hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Ngày 16/8/2012, ông Trịnh Văn Chiến, thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký văn bản đồng ý cho phép Công ty TNHH MTV Sông Mã được chuyển nhượng 1.227,4m2 tại số 3 Phan Chu Trinh cho Công ty TNHH Huy Hoàng với giá 21 triệu đồng/m2. Phần diện tích còn lại tiếp tục được chuyển cho 3 cá nhân khác.

Ngày 21/10/2023, cơ quan công an đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Đình Xứng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa liên quan dự án Hạc Thành Tower.

Theo cáo trạng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã đồng ý cho Công ty Sông Mã chuyển nhượng đất, đồng ý áp dụng giá giao đất tại thời điểm tháng 1/2013 theo đơn giá đất năm 2009 là trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định phê duyệt (thời điểm là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước của Công ty Sông Mã là 21 triệu đồng/m2 trái pháp luật, ký quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần, xác định giá trị thực tế doanh nghiệp không bao gồm giá trị khu đất, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước.

Các bị can này được xác định gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 55 tỷ đồng, bị truy tố theo khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự trong khung hình phạt từ 10-20 năm tù.

11 bị can bị truy tố gồm: Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Mạnh Sơn và Đinh Xuân Hướng, cựu Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã; Đinh Cẩm Vân, Nguyễn Bá Hùng, cựu Giám đốc và Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa; Văn Xuân Hùng, cựu Trưởng phòng Giá (Sở Tài chính); Cù Đình Hiền, cựu Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Nam, cựu Phó phòng Kế hoạch, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Ngô Đình Chén, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính; Trần Công Tỏ, cựu Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính Thanh Hóa).