Lời khai nghi phạm giết "cô gái mất tích bí ẩn ở Thủ Đức, TP.HCM"

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 13/2, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai nghi phạm, liên quan đến vụ việc cô gái 25 tuổi quê Đồng Nai, làm việc tại TP.Thủ Đức, mất liên lạc với gia đình những ngày giáp Tết. Trong ngày 13/2, nhiều phần thi thể nạn nhân được tìm thấy trong Khu Công nghệ cao, TP.Thủ Đức.

Nạn nhân được xác định là chị Vi Thị T (SN 1999, quê Đồng Nai). Nghi phạm bước đầu được xác định là K., sống gần phòng trọ của nạn nhân.

Camera ghi lại thời điểm chị T vào nhà trọ sau đó không ra ngoài.

Bước đầu K. khai nhận, thấy chị T. chuẩn bị đồ đạc để về quê ăn Tết nên nhờ người này qua phòng trọ của mình để phụ khiêng đồ đạc.

Khi chị T. qua phòng của K. thì người này có ý định thực hiện hành vi đồi bại, nên bị T. chống cự. Do vậy, K. đã ra tay sát hại chị T., rồi hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân.

K. sau đó đã đem thi thể của chị T. đi phi tang tại khu vực vắng vẻ ở Khu Công nghệ cao, TP.Thủ Đức. Ngoài ra, người này còn lấy một số tài sản của nạn nhân rồi đón xe khách về một tỉnh ở miền Trung lẩn trốn.

Khu vực nơi phát hiện nhiều phần thi thể chị T. là đoạn đường vắng trong Khu Công nghệ cao. Ảnh: A.X.

Công an có mặt tại khu vực nhà trọ nơi chị T. thuê trọ. Ảnh: A.X.

Sau khi T. mất liên lạc với gia đình, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành xác minh, xác định K. là đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ việc cô gái mất liên lạc.

Tổ công tác đã di chuyển về một tỉnh miền Trung, làm việc với K.. Đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 8/2, sau giờ làm tại một công ty trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, chị T. nhắn tin với người thân rằng mình chuẩn bị về quê để ăn Tết.

Tuy nhiên, gia đình không thấy chị T. về nhà, sau đó mất liên lạc. Đến sáng 9/2, người thân đã đến phòng trọ tại đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, nơi chị T thuê ở.

Tại đây, gia đình phát hiện xe và đồ đạc của chị T. còn ở trong phòng, phóng bị khóa cửa, chiếc ba lô mà chị T. thường dùng, điện thoại, chìa khóa xe thì không có trong căn phòng.

Qua hình ảnh từ camera nhà hàng xóm ghi lại, chị T về nhà trọ lúc sáng, từ sáng đến thời điểm bị mất liên lạc, không thấy người này ra ngoài.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP.Thủ Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kẻ nghi "ngáo đá" ném bé trai 3 tuổi xuống kênh

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 13/2, thông tin từ Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, đơn vị đang điều tra vụ một nam thanh niên nghi "ngáo đá" ném một bé trai 3 tuổi xuống kênh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 11/2, Lê Huỳnh Hải (25 tuổi, ngụ Tiền Giang) sau khi sử dụng ma túy đã đi bộ đến khu vực chợ Cái Nứa thuộc xã Hậu Thành, huyện Cái Bè.

Lê Huỳnh Hải tại cơ quan công an. (Ảnh: CTV). Nguồn: Dân Trí

Đến 18h cùng ngày, Hải đứng cạnh một cây xăng dầu trong xã. Tại đây, nam thanh niên trông thấy bé trai tên L.N.K.T. (3 tuổi) đang ngồi trên ghế đá trước sân nhà thuộc tỉnh lộ 869.

Hải tiến đến ôm bé T. đi đến kênh Mã Vôi cách nhà bé T. khoảng 80m rồi ném xuống kênh, sau đó bỏ đi.

Lúc này, anh Phan Quốc H. (30 tuổi, ngụ xã Hậu Thành) thấy vậy đã chạy đến cứu được bé T. và đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, rất may bé trai không sao.

Nhận tin báo, Công an huyện Cái Bè huy động các lực lượng truy tìm nghi phạm. Đến ngày 12/2, cảnh sát đã bắt giữ được Hải tại xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè.

Công an đang tạm giữ đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mùng 4 Tết là ngày phạt nồng độ cồn nhiều nhất từ đầu kỳ nghỉ Tết

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, trong ngày 13/2 (mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024), số vụ tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng vọt với 6.168 trường hợp, cao nhất từ đầu kỳ nghỉ Tết.

Cụ thể: Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cả nước xảy ra 95 vụ tai nạn trong ngày 13/2 (mùng 4 Tết), làm chết 34 người, bị thương 87 người.

So với ngày 12/2, tai nạn tăng ở cả 3 tiêu chí: Tăng 35 vụ, tăng 7 người chết, tăng 20 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 93 vụ, làm chết 31 người, bị thương 87 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 2 người; đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn tăng dần sau ngày 30 Tết. Nguồn: Dân Trí

CSGT và công an các địa phương đã xử lý 13.246 vi phạm trên đường bộ; phạt tiền 33,3 tỷ đồng; tạm giữ 225 ô tô, 6.891 xe máy; tước 3.266 giấy phép lái xe các loại.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn tăng lên 6.178 trường hợp, cao nhất từ đầu kỳ nghỉ Tết. Vi phạm tốc độ 3.240 trường hợp, ma túy 17 trường hợp.

Lĩnh vực đường thủy cũng ghi nhận 1 trường hợp vi phạm, phạt tiền 8 triệu đồng.

Trong ngày nghỉ thứ 6 của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được 5 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Sau 5 ngày nghỉ Tết có 583 ca khám, cấp cứu do pháo

Tối 13/2, Bộ Y tế có báo cáo về tình hình công tác y tế Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tính từ sáng 8/2 đến sáng 13/2 (từ sáng 29 Tết đến sáng mùng 4 Tết).

Theo đó, tính đến sáng mùng 4 Tết, tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 115.155 người (tăng 8,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

Một ca tai nạn do pháo nổ điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức. Nguồn: hanoimoi.vn

Sau 5 ngày nghỉ Tết, tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu là 321.219 người (tăng 30,2% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023). Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 117.062 người (tăng 2,1% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

Tổng số ca phẫu thuật là 13.095 ca, trong đó 2.878 ca phẫu thuật cấp cứu (giảm 7,6% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

Cũng trong 5 ngày nghỉ Tết, tổng số ca đỡ đẻ, mổ đẻ là 13.023 ca (giảm 7,3% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

Về tình hình khám cấp cứu tai nạn, theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 5 ngày nghỉ Tết, tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 19.673 trường hợp (giảm 12,1% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

Trong đó, số lượt tai nạn nghi liên quan đến giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 8.032 trường hợp, giảm 2% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023. Chuyển tuyến trên điều trị là 2.284 trường hợp, giảm 1,8% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Ngoài ra, số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông là 105 ca, trong đó tử vong tại viện là 32 ca và tử vong trước viện là 73 ca (giảm 21,1% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

Về tai nạn do pháo nổ, chất nổ, có tổng số 583 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa (tăng hơn 52% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023), trong đó có 302 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng hơn 13% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Ngoài ra, tổng số khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế khác là 82 trường hợp, tăng 60 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023, trong đó có 5 trường hợp tử vong (tăng 3 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

Về ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, tính từ sáng 8-2 đến sáng 13/2 chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc nhưng vẫn ghi nhận một số ca ngộ độc lẻ tẻ tại một số cơ sở điều trị trên toàn quốc.

Cụ thể, sau 5 ngày nghỉ Tết có 491 ca khám, cấp cứu ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa (giảm 13,6% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023), trong đó có 290 ca nhập viện theo dõi điều trị (tăng 3,9% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

Vụ cây to bất ngờ ngã đổ đè trúng thiếu nữ bán hoa bên đường dịp Valentine: Nạn nhân đã tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin mới nhất vụ cây to bất ngờ ngã đổ đè trúng thiếu nữ bán hoa bên đường dịp Valentine ở TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk: Ngày 13/2 (mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024), thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) xác nhận, chị N.T.H.T (17 tuổi, ngụ phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột) đã tử vong, gia đình chị đang đưa về lo hậu sự.

Chị T là nạn nhân bị cây xanh gãy đổ, đè trúng người vào sáng cùng ngày trên đường Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi.

Trước đó khoảng 9h45 ngày 13/2, chị T đi bán hoa nhân dịp Lễ Tình nhân Valentine 14/2 tại số 104 đường Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột. Trong lúc đang bán, chị T bất ngờ bị một cây xanh đổ gãy đè trúng người.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã hỗ trợ, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương cột sống và nhiều vết thương ở tay, chân do bị cây đè. Sau đó, do diễn biến nặng, chị T được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị, nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cây to bất ngờ ngã đổ đè trúng thiếu nữ bán hoa bên đường dịp Valentine. Nguồn: NLĐO

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 13/2, một cây tùng hàng chục năm tuổi bên trong khuôn viên Tòa Giám mục Giáo phận Buôn Ma Thuột bất ngờ ngã đổ, đè lên người 1 thiếu nữ đang bán hoa tươi bên lề đường phục vụ nhu cầu mua sắm ngày Valentine 14/2.

Sau đó, thiếu nữ được người dân xung quanh gọi xe đưa đi Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu. Tiếp đó, UBND phường Thắng Lợi đã huy động lực lượng đến hiện trường thu dọn cây xanh ngã đổ, kết hợp kiểm tra hiện trạng một số cây tùng khác bên trong khuôn viên Tòa Giám mục nói trên để tránh xảy ra trường hợp tương tự.

Cây xanh có đường kính lớn bị đổ ngã. Nguồn: NLĐO

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, sáng 13/2, bệnh viện tiếp nhận nạn nhân N.T.H.T trong tình trạng đa chấn thương nặng, hôn mê.