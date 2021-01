Tin tức 24h qua: Lái xe bán tải livestream hơn 3 giờ, không chịu đo nồng độ cồn

Lái xe bán tải livestream hơn 3 giờ, không chịu đo nồng độ cồn

Vào khoảng 24h đêm 5/1, đường Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội, CSGT phát hiện xe bán tải 29C-304.7x chạy với tốc độ cao, có dấu hiệu không bình thường, nên đã tiến hành dừng xe, thông báo cho tài xế về kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn.

Nhưng ngay khi dừng xe, lập tức tài xế bật điện thoại livestream và không chấp hành yêu cầu của Tổ công tác.

Được yêu cầu đo nồng độ cồn, lái xe ô tô bán tải rút điện thoại livestream suốt hơn 3 giờ đồng hồ

Công an quận Hà Đông đang tiến hành giải thích, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế không chấp hành sự hướng dẫn kiểm tra nồng độ cồn. Nhưng vẫn dùng điện thoại livestream, đưa ra những đòi hỏi khá khó hiểu với tổ công tác. Sau hơn 3 giờ, tổ công tác phải mời tổ tự quản dân phố và người làm chứng đến để tiến hành niêm phong, cẩu ô tô bán tải về tạm giữ theo qui định.

Tại chốt kiểm tra, tài xế này không xuất trình được GPLX, giấy tờ xe, mà chỉ xuất trình căn cước công dân mang tên anh Đ. V. L. (SN 1981, ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Được biết, với vi phạm không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, không GPLX, không giấy tờ xe, tài xế xe bán tải sẽ bị áp dụng mức xử lý vi phạm cao nhất là trên 40 triệu đồng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày theo qui định.

Hà Nội hóa “thành phố mờ sương”

Nhiều ngày qua, chất lượng không khí quan trắc tại một số địa điểm ở Hà Nội đạt ngưỡng xấu, kèm theo hiện tượng trời mịt mù như sương bao phủ khắp nơi.

Clip: Không khí mịt mù đặc quánh tại Hà Nội ghi nhận lúc 7h sáng nay (6/1)

Hầu hết các quận trong khu vực nội thành Hà Nội không khí đều bị ô nhiễm nghiêm trọng với hiện tượng mù dày đặc. Theo các chuyên gia về môi trường, Hà Nội đang xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt, chất lượng không khí xấu đột ngột. Mức độ ô nhiễm không khí những ngày này có thể ảnh hưởng không tốt đối với sức khoẻ, đặc biệt các bệnh lý về hô hấp.

Theo khuyến cáo của Tổng cục Môi trường, những ngày ô nhiễm không khí như hiện nay, người dân nên hạn chế ra ngoài. Nếu ở bên ngoài, cần đeo khẩu trang đúng quy chuẩn để hạn chế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Nghệ An hỏa tốc tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 4/1, có 4 người Trung Quốc (chưa rõ danh tính), nhập cảnh trái phép qua biên giới Trung Quốc - Lạng Sơn, sau đó bắt taxi Hoa Phượng đi về TP Hải Phòng rồi bắt xe khách từ TP Hải Phòng đi tỉnh Quảng Bình.

Khi đến khu vực Nam Cấm thì 4 người này xuống xe và đi về hướng Cửa Lò, Nghệ An (chưa xác định đi bằng phương tiện gì).

Ngày 6/1, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An yêu cầu công an các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các lực lượng, biện pháp truy tìm… Rà soát các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà hàng, quán ăn bình dân, các doanh nghiệp có thể có người Trung Quốc làm việc… với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để khẩn trương phát hiện, tạm giữ số người trên.

Danh tính tài xế ô tô 16 chỗ nhấn ga đẩy CSGT đi lùi trên phố Hà Nội

Chiều 4/1, Tổ công tác CSGT Đội CSGT số 4 làm nhiệm vụ tại đây đã phát hiện tài xế ô tô 16 chỗ mang BKS 15B - 027.39 có lỗi vi phạm ban đầu không thắt dây an toàn khi tham gia giao thông. Do đó, tổ công tác đã ra tín hiệu để tài xế BKS 15B - 027.39 dừng xe kiểm tra.

Hình ảnh CSGT bị xe 16 chỗ đẩy lùi trên đường Nguyễn Khoái được camera ghi lại hình ảnh

Tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, cố tình nhấn ga cho xe chạy tiếp để đẩy lùi chiến sĩ CSGT một đoạn đường dài. Tuy nhiên, chiến sĩ CSGT vừa lùi trước đầu xe vừa liên tục ra hiệu lệnh nên tài xế đã phải chấp hành.

Tài xế lái xe 16 chỗ là Nguyễn Phú Thiện (SN 1988, trú tại Giao Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Tại chốt kiểm tra, CSGT thông báo với tài xế có hai lỗi vi phạm ban đầu là: Không thắt dây an toàn khi tham gia giao thông và không có danh sách hành khách.