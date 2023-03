Hình ảnh chiếc xe hơi của cảnh sát trưởng ở Mariupol, miền Nam Ukraine do Nga bổ nhiệm bị nổ tung. Ảnh Pravda.

Hãng tin TASS của Nga dẫn lời Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko do Nga bổ nhiệm cho biết, lực lượng phá hoại ở Mariupol đã tấn công thành phố vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của Moscow và làm nổ tung một chiếc ôtô của một trong những sĩ quan cảnh sát hàng đầu tại đây.

Theo Pravda, vụ nổ xảy ra vào khoảng 8h07 sáng 27/3 tại khu vực chợ Bakhchyvandzhy (quận Prymorsky, Đại lộ Budivelnikiv) của Mariupol.

Thông tin sơ bộ ban đầu cho biết, chiếc ôtô của một trong những chỉ huy của Nga đã phát nổ.

Sau đó, TASS cập nhật thông tin mới nhất về vụ nổ và đưa tin chiếc xe thuộc về ông Mikhail Moskvin, người đứng đầu sở cảnh sát thành phố.

Mặc dù chiếc xe bị nổ tung song ông Moskvin may mắn thoát nạn. Vị cảnh sát trưởng được cho là chỉ bị thương nhẹ. Ông sống sót nhờ không ở trong xe thời điểm nó phát nổ. Ông Moskvin được cho là đã đứng cách chiếc xe hơi chỉ vài mét khi nó phát nổ.

"Ông ấy vẫn còn sống, mọi thứ đều ổn", Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga tuyên bố.

Theo hãng tin Gazeta.ru của Nga, ông Moskvin được chẩn đoán bị chấn động nhẹ sau vụ tấn công.

Trong một diễn biến liên quan, một số vụ nổ cũng đã làm rung chuyển thành phố Melitopol do Nga kiểm soát ở tỉnh Zaporizhzhia vào sáng ngày 27/3. Một tòa nhà do quân Nga chiếm giữ, nơi có lực lượng an ninh của Nga đã bị hư hại. Một vụ nổ khác được ghi nhận là gần sân bay Melitopol.