Tỉnh Bình Định phạt Công ty Cổ phần xây dựng FLC FAROS 80 triệu đồng

Ngày 23/12, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng vừa ký quyết định số 4324 ngày 20/12, về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần xây dựng FLC FAROS (trụ sở tại số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), số tiền 80 triệu đồng.

Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty là ông Lê Tiến Dũng.

Theo lý do UBND tỉnh Bình Định đưa ra, Công ty Cổ phần xây dựng FLC FAROS đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: "Đưa hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy" tại công trình Khách sạn Novotel thuộc dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn - Công ty Cổ phần xây dựng FLC FAROS tại Khu đất DV1, DV4 thuộc khu đô thị - thương mại - dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (số 11A An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ).

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổ hợp thương mại, căn hộ, khách sạn FLC Sea Tower Quy Nhơn nằm ở khu đất đắc địa tại Quy Nhơn. Ảnh: DT.

Quyết định của UBND tỉnh Bình Định buộc doanh nghiệp thực hiện nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (biện pháp này được quy định tại điểm b khoản 6 Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP).



Cụ thể, Công ty Cổ phần xây dựng FLC FAROS buộc thực hiện nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình Khách sạn Novotel thuộc dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn - Công ty Cổ phần xây dựng FLC FAROS tại Khu đất DV1, DV4 thuộc khu đô thị - thương mại - dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 90 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty Cổ phần xây dựng FLC FAROS phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần xây dựng FLC FAROS không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần xây dựng FLC FAROS phải nộp tiền phạt tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Định trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.