Tỉnh Long An bứt phá hoàn thành 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm

Tỉnh Long An đang bức phá hoàn thành 3 công trình trọng điểm. Ảnh: T.Đ

Qua hơn nửa nhiệm kỳ, việc triển khai, thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của tỉnh Long An đang đi về đích tạo sự chuyển biến tích cực, nền tảng phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tỉnh Long An cung vốn cho 3 công trình trọng điểm về đích

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, tính đến cuối tháng 8/2023, tiến độ đầu tư 3 công trình trọng điểm của tỉnh tiến triển tốt, các công trình đang hoàn thiện.

Đối với đường vành đai thành phố Tân An. Đoạn từ QL1 đến Nguyễn Văn Quá đã thi công hoàn thành. Đoạn từ Quốc lộ 62 - đường Nguyễn Văn Quá và đoạn Quốc lộ 1- Đường tỉnh 827B (đường Nguyễn Thông). Kế hoạch năm 2023 bố trí 298,424 tỷ đồng, đã giải ngân 230,171 tỷ đồng, tỷ lệ 77,13% kế hoạch. Chủ đầu tư phối hợp với các nhà thầu thi công tập trung triển khai thi công, phấn đấu thông xe cuối năm 2023.

Riêng việc xây cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây đang thi công khối lượng 388 tỷ đồng/491 tỷ đồng, đạt 79,04% giá trị hợp đồng; đoạn mở rộng ĐT.833 và cầu Tổng Uẩn giá trị thực hiện 56 tỷ đồng/67 tỷ đồng, đạt 81,95% giá trị hợp đồng. Kế hoạch năm 2023 bố trí 139,664 tỷ đồng, đã giải ngân 189,664 tỷ đồng, đạt 71,14% kế hoạch.

Với đường tỉnh 830E, kế hoạch giải phóng mặt bằng ĐT.830E năm 2023 đã bố trí 1.026 tỷ đồng, đã giải ngân 984,692 tỷ đồng, đạt 95,97% kế hoạch. Hiện, UBND huyện Bến Lức đang tiếp tục chi trả giải phóng mặt bằng cho người dân.

Về Dự án xây dựng ĐT.830E, kế hoạch năm 2023 đã bố trí 106 tỷ đồng, giải ngân 79,621 tỷ đồng, đạt 75,11% kế hoạch. Mới thi công nên khối lượng chưa nhiều đoạn từ nút giao cao tốc đến QL1. Đoạn từ QL1 đến ĐT.830 thì tạm thời chưa thực hiện, sẽ thực hiện đồng thời với dự án Khu công nghiệp Phúc Long mở rộng.

Với đường tỉnh 827E, Thủ tướng Chính phủ chưa có văn bản đồng ý cho chuyển mục đích đất lúa sang đất phi nông nghiệp. UBND tỉnh Long An đã có Thông báo số 3251/TBUBND ngày 28/10/2022 giao cho các sở, ngành tỉnh rà soát lại các thủ tục đầu tư và thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích đất lúa.

Về phương án đầu tư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã thống nhất phương án đầu tư tại Công văn số 583-KL/TU ngày 19/4/2023, trước mắt vẫn giữ nguyên phạm vi giải phóng mặt bằng đã duyệt, sẽ ưu tiên đầu tư 3 cầu lớn trên tuyến và đường dẫn vào cầu.

Nhiều tuyến đường huyết mạch đang hoàn thành trên địa bàn tỉnh Long An. Ảnh: T.Đ

Tỉnh Long An uy động nguồn lực đẩy nhanh 3 chương trình đột phá

Cùng với bứt phá hoàn thành 3 công trình trọng điểm, tỉnh Long An còn đẩy mạnh xây dựng 3 chương trình đột phá. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp là 1 trong chương trình đột phá của NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình này nhằm xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao, thân thiện môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo 8 tháng đầu năm 2023 của UBND tỉnh Long An về triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm cho thấy,lũy kế đến nay, diện tích lúa ứng dụng công nghệ cao của tỉnh hơn 47.175ha; diện tích rau ứng dụng công nghệ cao hơn 1.982ha; diện tích thanh long ứng dụng công nghệ cao hơn 4.945ha; diện tích chanh ứng dụng công nghệ cao hơn 2.785ha; diện tích tôm ứng dụng công nghệ cao hơn45ha;…

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cần Giuộc Ngô Bảo Quốc cho biết, hàng năm, huyện đều có kế hoạch hỗ trợ người dân xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụn công nghệ cao. Trong đó, có vốn và thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp.

Đến nay, toàn huyện có 33 HTX, 102 tổ hợp tác, 8 trang trại chăn nuôi gia cầm và nuôi tôm. Trong đó, có 10 HTX và 1 tổ hợp tác rau được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, 1 tổ hợp tác đạt chứng nhận hữu cơ, 5 HTX đạt chuỗi giá trị an toàn thực phẩm. Diện tích gieo trồng rau luân phiên từ 1.400-1.750ha, tập trung tại các xã vùng thượng. Tổng sản lượng rau trung bình hàng năm khoảng 140.000 tấn.

UBND tỉnh Long An cho biết, thời gian qua tỉnh đã tập trưng đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, với trọng tâm là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; năng suất, giá trị các sản phẩm nông nghiệp ổn định, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao đã được triển khai thực hiện; công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại được tăng cường, việc giám sát chuỗi sản phẩm an toàn được thực hiện bước đầu có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa.

Tỉnh Long An đang thực hiện 3 chương trình đột phá. Ảnh: T.Đ

Bên cạnh đó, tỉnh Long An đang tập trung cho chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh gắn với đổi mới giáo dục nghề nghiệp, thực hiện hiệu quả chương trình. Tỉnh Long An đang tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 436 về thực hiện Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh; triển khai chính sách thu hút theo Quyết định số 53 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15của HĐND tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh; Quyết định số 9207 về Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Long An; Kế hoạch số 715/KH-UBND về việc bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức,viên chức; Kế hoạch số 1016/KH-UBND về việc triển khai Đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022.

Đồng thời, với chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị của vùng kinh tế trọng điểm, tỉnh Long An đang tích thực thực hiện từ nguồn vốn đầu tư công để đảm bảo tiến độ. Các công trình đang triển khai bao gồm:Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.824 đoạn từ Tua một đến cầu kênh Ranh;Dự án Nút giao Đường Hùng Vương - Quốc lộ 62 (thành phố Tân An). Các dự án còn lại phụ thuộc vào công tác lập quy hoạch và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nên tiến độ triển khai chưa đạt yêu cầu.