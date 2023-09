Sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây dài gần 2.500m, UBND tỉnh Long An công bố tình trạng khẩn cấp

Chiều 14/9, UBND tỉnh Long An công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đoạn sông Vàm Cỏ Tây đoạn qua thị xã Kiến Tường. Đồng thời, UBND tỉnh Long An yêu cầu chính quyền tại chỗ ổn định đời sống của các hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại tại "khu vực có nguy cơ cao sạt lở thường xuyên, chủ động theo dõi diễn biến sạt lở để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, di dời nhà cửa, tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn" .

Hộ dân cất ven sông Vàm Cỏ Tây phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: Thiên Long

Hiện trạng chiều dài sạt lở khoảng 2.449m. Cụ thể, đoạn bờ sông Vàm Cỏ Tây đi qua khu vực phường 1, phường 2 chiều dài 1.273m; vị trí thứ hai khu vực bờ Rạch Cá Rô thuộc phường 3 chiều dài được xác định 1.176m. Theo UBND thị xã Kiến Tường, cả hai vị trí này hàng năm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, có vị trí lấn sâu vào trong từ 3-5m.

Nguyên nhân sạt lở là khu vực này chịu ảnh hưởng bởi tác động của nước lũ hàng năm kết hợp với nền đất yếu nên khi lũ lên nhanh sẽ gây ra xói mòn đất và có nguy cơ xảy ra sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn.

Hiện nay hơn 500 hộ dân phường 1, 2, thị xã Kiến Tường chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các đợt triều cường dâng cao. Nhiều điểm sạt lở, sụp lún phía bờ sông, có đoạn rộng từ 17-20m tạo thành những hố sâu gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt dân địa phương làm ăn, sinh sống.

Ông Nguyễn Văn Chiến, ngụ phường 2 cho biết, do trời mưa lớn, triều cường dâng cao kết hợp dòng chảy mạnh nơi đây chịu ảnh hưởng rất lớn, mọi người phải tự gia cố bằng cừ tràm và gạch đá nhưng cũng chỉ là tạm thời. "Nếu muốn ổn định phải xây dựng bờ kè".

Trước đó dự án xây dựng kè thị xã Kiến Tường nằm ngoài tuyến đê bao chống lũ dọc Rạch Cá Rô - Sông Vàm Cỏ - Rạch Cửa Đông và khép kín với Quốc lộ 62 được đầu tư gần 300 tỷ đồng. Nếu hoàn thành đồng bộ sẽ góp phần chống sạt lở bờ sông, tránh ảnh hưởng đến các công trình công cộng đã xây dựng ven bờ.

UBND tỉnh Long An giao Sở NNPTNT tỉnh phối hợp UBND thị xã Kiến Tường rà soát, cập nhật vành đai sạt lở, phối hợp các đơn vị có liên quan theo dõi, khoanh vùng, thiết lập hành lang an toàn, bố trí lực lượng theo dõi diễn biến để có biện pháp xử lý kịp thời.