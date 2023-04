Tỉnh Quảng Nam nói gì về việc TP Hội An bắt buộc tất cả du khách phải mua vé?

Liên quan việc thành phố Hội An ban hành phương án buộc du khách mua vé khi vào tham quan phố cổ từ ngày 15/5 đang gây xôn xao dư luận, chiều 4/4, tại cuộc họp báo quý I của UBND tỉnh Quảng Nam, PV Dân Việt đã đặt câu hỏi về việc Hội An áp dụng việc bán vé này có được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép hay Hội An tự ban hành giá?.

Lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Nam trả lời câu hỏi của Báo Dân Việt. Ảnh: T.H

Quảng Nam: Yêu cầu Hội An áp dụng việc bán vé đúng như nghị quyết HĐND tỉnh

Trước câu hỏi trên, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính, tỉnh Quảng Nam cho biết, việc Hội An bán vé, giá vé là thuộc phẩm quyền của HĐND tỉnh.

Trước đó, trên cơ sở tham mưu của các cơ quan ban ngành của tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành giá vé tại Nghị quyết số 33 ngày 8/12/2016. Nghị quyết số 33 quy định cụ thể đối tượng được miễn, đối tượng nào thu, đối với du khách nước ngoài hay du khách trong nước như thế nào. Dựa trên cơ sở của Nghị quyết, thành phố Hội An sẽ thực hiện.

Yêu cầu Hội An áp dụng việc bán vé đúng như nghị quyết HĐND tỉnh. Ảnh: T.H

"Đối với việc Hội An mới có phương án thu vé toàn bộ, sở sẽ xem xét làm việc lại với địa phương rồi trả lời cụ thể hơn. Vì việc này báo chí mới phản ánh. Ngoài ra, Sở sẽ yêu cầu thành phố Hội An áp dụng việc bán vé trên cơ sở của nghị quyết đã ban hành.

Bên cạnh đó, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cơ quan ban ngành của tỉnh đang xem xét tình hình thực tế để báo cáo báo UBND tỉnh về việc giảm giá vé…", ông Tuấn cho biết.

HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bản tỉnh. Ảnh: T.H

Được biết, tại Điều 7, Nghị quyết 33 HĐND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bản tỉnh.

Theo đó, phạm vi áp dụng cho các công trình văn hóa, bảo tàng tại Đô thị cổ Hội An; tháp cổ Mỹ Sơn; tháp cổ Bằng An; tháp cổ Chiên Đàn; tháp cổ Khương Mỹ và Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Chămpa thuộc huyện Duy Xuyên. Đối tượng áp dụng là du khách đến tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng.



Đối tượng miễn, giảm là trẻ em; người thuộc hộ nghèo; nhà báo, nhà nghiên cứu và Hội viên Hội di sản Việt Nam; người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định của Nhà nước; giảm 50% mức phí đối với các trường hợp đối với nhân dân ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Nhà nước; người có công với cách mạng; người khuyết tật nặng theo quy định của Nhà nước; người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi; các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội; học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2, Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa.

Đối với người thuộc diện hưởng cả hai ưu đãi trở lên thì chỉ giảm 50% phí tham quan. Mức thu từ 20 đến 30.000 đồng/người/công trình cho đô thị cổ Hội An.

Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: T.H

Liên quan đến việc bán vé này, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An khẳng định, việc ban hành phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An không phải như một số trang mạng xã hội đưa thông tin địa phương chặn đầu để tận thu.

"Thành phố không 'ngăn sông cấm chợ'. Người dân Đà Nẵng hay Quảng Nam đến Hội An để ăn cao lầu, uống cà phê thì không cớ gì phải mua vé. Địa phương sẽ có cách làm để nhận biết. Tuy nhiên, những tour trong nước cũng như khách quốc tế khi đến Hội An phải mua vé để ủng hộ địa phương", ông Sơn nói.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Sơn, vé tham quan ở Hội An 100% dành cho các việc trùng tu, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tổ chức các hoạt động sự kiện lễ hội... nhằm phục vụ lại chính du khách. Ngoài ra, địa phương cũng dành khoản thu từ việc bán vé để nạo vét sông Hoài, trùng tu Chùa Cầu.

Phố cổ Hội An. Ảnh: T.H

Trước đó, UBND TP Hội An đã ban hành phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An.

UBND TP Hội An cho hay nhận thức về mục đích của việc bán vé tham quan của một vài cá nhân, đơn vị vẫn chưa đầy đủ, thiếu thông tin. Việc thực hiện quy chế tham quan chưa đảm bảo, vẫn còn tình trạng cá nhân, đơn vị không mua vé, không đưa chương trình tham quan Di sản văn hoá thế giới - Khu phố cổ Hội An vào trong chương trình và kinh phí tour để bán cho du khách.

Bắt đầu từ 15/5, tất cả du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé. Mức giá tham quan 120.000 đồng/vé (dành cho khách quốc tế) và 80.000 đồng/vé (dành cho khách nội địa).

Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ từ 7h30 đến 21h30 hàng ngày vào mùa hè, đến 21h vào mùa đông.

Chính quyền TP Hội An sẽ phân luồng lối đi tại các đường chính vào khu phố cổ. Có 2 lối đi, một dành cho người dân địa phương và một dành cho du khách.