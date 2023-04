"Yêu cầu tất cả du khách phải mua vé vào phố cổ Hội An là hành động tận thu, phản cảm"

Du khách, cộng đồng mạng bày tỏ thất vọng, phản đối việc mua vé vào phố cổ Hội An

Hình ảnh con phố Hội An bên dòng sông thu Bồn đầy thơ mộng trong những ngày nắng đẹp. Ảnh: Huy Hoàng

Vừa qua, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đã ban hành phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động Hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 15/5, không gian thực hiện toàn bộ khu vực I - khu phố cổ Hội An sẽ áp dụng yêu cầu bắt buộc mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ đối với tất cả du khách trong và ngoài nước.

Đối với khách trong nước sẽ áp dụng giá vé 80 nghìn đồng/vé và 120 nghìn đồng/vé đối với khách quốc tế. Thời gian hoạt động bán vé tham quan Khu phố cổ là từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, hàng ngày vào mùa hè, đến 21 giờ vào mùa đông.

Lực lượng chức năng sẽ phân luồng lối đi tại các đường chính vào Khu phố cổ. Theo đó, sẽ bố trí 2 lối đi riêng gồm một lối đi dành cho người dân địa phương và một lối đi dành cho du khách.

Sau khi thông tin này được công bố, rất nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng và du khách, doanh nghiệp lữ hành lên tiếng phản đối, bày tỏ thất vọng.

Theo đó, ông Hoàng Văn Thanh (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ với Dân Việt: "Tôi đọc báo biết thông tin về việc du khách đến phố cổ Hội An sẽ phải mua vé bắt đầu từ ngày 15/5 tới đây. Theo tôi, việc yêu cầu bắt tất cả các du khách mua vé khi vào các khu phố cổ này cần phải xem xét lại, bởi không phải ai đi vào phố cổ cũng có nhu cầu giống nhau, đều đến các địa điểm di tích, mà có thể họ vào uống cà phê, mua sắm quần áo, giầy dép… Vậy cũng thu tiền họ là sao?.

Tôi vừa đi du lịch Thái Lan, tôi rất thích cách họ phục vụ du khách, từ các hướng dẫn viên, tới nhà hàng, các điểm đến đều rất thân thiện, chào đón du khách nước ngoài. Họ không có những yêu cầu nào cho du khách nước ngoài. Tôi cũng không thấy họ thu tiền vé tại ở các khu phố hay điểm tham quan, họ khuyến khích du khách đến với họ, họ còn đưa ra các chương trình ưu đãi, khuyến mại để mời gọi du khách nước ngoài. Vậy tại sao chúng ta không học Thái Lan cách làm du lịch?, chúng ta lại cứ "đè ngửa" du khách phải đóng phí bảo tồn cho di sản phố cổ Hội An?".

Một lớp sinh viên Đà Nẵng đi thực tế, tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Huy Hoàng

Còn với bạn Ngô Thanh Hưng (trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) thì cho hay: "Chúng tôi đang dự định, mùa hè này sẽ vào Đà Nẵng, Hội An chơi 4 ngày. Trước thông tin Hội An sẽ yêu cầu khách mua vé mới được vào dạo chơi phố cổ, tôi và những người bạn bàn nhau sẽ không đi Hội An mà chỉ chơi ở Đà Nẵng.

Bởi phố cổ Hội An cũng không có gì nhiều để chúng tôi tham quan, ngoài việc chúng tôi đến đó ngồi tán gẫu cà phê. Cũng không có nhu cầu đi tham quan các điểm di tích, vì vậy với nhóm chúng tôi hơn 10 người, nếu bỏ tiền mua vé cũng là một khoản tiền mà chúng tôi có thể chi cho việc khác hiệu quả hơn là chỉ mua vé vào ngồi uống cà phê ở phố cổ Hội An.

Với những du khách đến chỉ để ăn uống, chi tiêu mà không đi tham quan, tức là những đối tượng du khách đó đến để tăng thêm thu nhập cho chính địa phương, vậy tại sao lại phải mất thêm tiền vé vào cửa? Hóa ra, một du khách khi đến phố cổ Hội An cũng phải mất thêm lần vé nữa là cõng thêm một lần thuế cho địa phương? Ngoài ra, những du khách là sinh viên, họ cũng đâu có nhiều tiền, vậy thì muốn thu gì thì cũng nên dựa vào thu nhập thực tế đời sống của người dân, không phải ai đi du lịch cũng khá giả".

Bên cạnh đó, trên cộng đồng mạng rất nhiều ý kiến cho rằng, du lịch chưa phục hồi hoàn toàn, nếu thu vé chẳng khác nào đuổi khách đi, phố cổ Hội An sẽ rất vắng khách.

"Thành phố Hội An yêu cầu mua vé vào phố cổ là hành động tận thu, phản cảm, mất đi hình ảnh đẹp"

Thảm rêu xanh rì, mắt mắt tại bờ kè bãi biển Cửa Đại. Ảnh: Huy Hoàng

Doanh nghiệp lữ hành thì cho rằng, việc bắt du khách mua vé vào khu vực I của khu phố cổ Hội An là rất dở, không nên.

"Trước đó, khi còn làm hướng dẫn viên du lịch, tôi đã từng chứng kiến một số du khách nước ngoài đang đi dạo trên khu phố cổ đã bị lực lượng chức năng đưa ra chỗ quầy vé và yêu cầu phải mua vé mới được đi tiếp. Tôi cho đó là hình ảnh rất phản cảm.

Theo tôi chỉ nên thu vé ở những điểm tham quan chính, những điểm di tích, chứ không phải thu toàn bộ cả khu phố. Tôi cho đó là hành động tận thu của chính quyền địa phương khiến cho du khách cảm thấy không thoái mái. Ở Hà Nội cũng có phố cổ nhưng cũng đâu có thu vé", vị doanh nghiệp lữ hành này cho hay.

Sơ đồ khu vực khoanh vùng, vùng I, vùng II, vùng III của khu phố cổ Hội An. Ảnh: Trung tâm quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An.

Chia sẻ thêm, theo đại diện doanh nghiệp lữ hành, việc thu vé sẽ khiến giá tour sẽ bị đội lên, chưa kể khi thấy việc bắt buộc phải mua vé mới được vào phố cổ thì sẽ khiến nhiều du khách ngại và không muốn đi vào phố cổ Hội An.

"Nhìn ở góc độ vĩ mô, việc tận thu thế này không phải ý kiến hay và mặt hại nhiều hơn là mặt lợi. Vì khi Thành phố quây cả khu phố, tức khu vực I của phố cổ Hội An, đồng nghĩa các điểm di tích và các hộ dân sinh sống, các hộ kinh doanh là nhà hàng ăn uống, dịch vụ… sẽ bị đánh đồng trở thành một phần trong các địa điểm di sản đó thì sẽ hạn chế đi rất nhiều cơ hội làm ăn của họ. Việc bán hàng của họ sẽ bị hạn chế, ít đi bởi sự thưa vắng du khách. Và lâu dần chắc chắn các hộ kinh doanh, người dân sống ở phố cổ đó sẽ phản đối, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới miếng cơm, manh áo của họ. Ngoài ra, chính khách du lịch cũng sẽ phản đối việc mua vé này.

Nên theo tôi, không nên áp đặt mua vé đánh đồng như vậy, chỉ nên tăng cường thêm các địa điểm tham quan. Ví dụ trước kia có 10 điểm tham quan thì bây giờ có thể tăng thêm số lượng điểm tham quan.

Bên cạnh đó, việc thu giá vé du khách nội địa là 80 nghìn đồng/vé, du khách nước ngoài là 120 nghìn đồng/vé thì đang có sự phân biệt, trong khi theo tôi thì đã thu vé nên thu đồng hạng không nên phân biệt giữa du khách nội và du khách ngoại", vị đại diện này cho biết.

Cánh đồng lúa Hội An vàng ruộm làm sáng bừng cả không gian thành phố Hội An. Ảnh: Huy Hoàng

Ông Nguyễn Văn Nhị - Trưởng phòng Maketing lữ hành Postum travel cho Dân Việt biết: "Công ty chúng tôi khi triển khai các tour vào Đà Nẵng, Hội An đều quán triệt tới các hướng dẫn viên là phải mua vé tham quan. Với Hội An, khi chúng tôi đưa đoàn khách xuống vẫn tuân thủ mua vé đến các địa điểm tham quan. Tuy nhiên việc Thành phố Hội An đưa ra phương án yêu cầu tất cả du khách, dù là du khách lẻ trong nước và nước ngoài đều phải mua vé khi vào phố cổ Hội An thì không nên. Bởi khách lẻ đi vào phố cổ với nhiều mục đích khác nhau và nếu du khách lẻ nào đi vào cũng kiểm tra, truy hỏi thì sẽ gây phản cảm cũng như là ảnh hưởng tới môi trường du lịch Hội An nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Hơn nữa việc khách lẻ đến phố cổ cũng khó để biết được họ vào với mục đích làm gì.

Những khách không ở Hội An, Quảng Nam muốn đến chơi, thăm người thân ở phố cổ Hội An thì Thành phố sẽ tính như thế nào, không lẽ cũng thu vé của họ? Hoặc những người ở nơi khác đến làm thuê, làm ăn thì sao? Tôi cho là đưa ra quy định bắt buộc mua vé với tất cả du khách khi vào phố cổ Hội An là điều bất cập gây nhức nhối cho chính những hộ dân ở trong khu phố cổ đó và cho du khách".

Hơn nữa, theo ông Nguyễn Văn Nhị, phố cổ Hội An là thành phố mở, với rất nhiều lối đi, con đường ra, vào thành phố. Vậy thì sẽ cần nhiều nhân lực kiểm soát, chốt chặn và như vậy chi phí sẽ đội lên, liệu rằng việc thu như vậy với việc chi phí có hiệu quả hơn không?

Ông Nguyễn Văn Nhị cho rằng, việc lấy nguồn thu từ việc bán vé tham quan phục vụ cho việc trùng tu di sản, cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ, hãy tìm giải pháp là tăng thêm thuế thu nhập từ chính các hộ kinh doanh. Bởi chính những hộ kinh doanh này đã đang hưởng lợi, có thu nhập từ nguồn của du khách, vậy họ phải có trách nhiệm nộp thuế để bảo tồn, tôn tạo tích, chứ không nên áp đặt vào du khách.