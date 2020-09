Tình tin đồn của Nhật Kim Anh đen đủi, vừa xô xát với kẻ cướp xong lại gặp tai nạn xe hơi trong 1 ngày

Mới đây, TiTi (cựu thành viên nhóm HKT) gây xôn xao khi đăng bài kể lại chuyện gặp cướp. Theo đó, vào ngày 26/9, TiTi nhận lời tham gia một buổi khai trương được tổ chức trên đường 3/2 (TP.HCM). Nam ca sĩ di chuyển bằng xế hộp mới mua đến sự kiện.

Kẻ xấu đã lợi dụng sơ hở, bẻ kính xe của anh. May mắn, TiTi kịp thời phát hiện, chạy ra bắt. TiTi xảy ra xô xát với kẻ bẻ kính xế hộp. Sự việc này thu hút sự chú ý của người dân có mặt tại đó. Mặc dù TiTi đã hô to nhưng do tình trạng giao thông hỗn loạn, không ai dám sang giúp đỡ.

TiTi gây xôn xao khi kể lại chuyện gặp cướp.

Trên trang cá nhân, TiTi gửi lời cảnh cáo đến kẻ xấu: "Lần này chỉ ăn ba đá thôi nhé. Biết xe tao rồi thì tránh xa ra. Định cướp xe tao thêm lần nữa thì xác định tao không tha như lần này đâu. Sài Gòn nhiều cướp lộng hành quá. Cướp cả ban ngày. Các bạn nên cẩn thận nhé!".

Tối cùng ngày, người yêu tin đồn Nhật Kim Anh tiếp tục xảy ra va chạm với một chiếc xe hơi khác. Hậu quả của vụ va chạm là phần đuôi xe của anh bị móp. Biết tin, đồng nghiệp, bạn bè và fan hâm mộ không khỏi lo lắng cho TiTi. Họ cùng nhau gửi lời hỏi thăm.

Có ý kiến cho rằng ngày hôm đó là một ngày tồi tệ của TiTi. Mọi người nhắc nhở nam ca sĩ nhớ đề cao cảnh giác, chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Một người bạn của TiTi động viên, cho rằng phía bảo hiểm sẽ hỗ trợ anh một phần hậu quả của vụ va chạm.

TiTi cảnh cáo tên cướp kính xe.

Hình ảnh vụ TiTi va chạm xe trên đường.

Thời gian qua, TiTi thu hút sự chú ý của công chúng khi vướng phải tin đồn tình ái với Nhật Kim Anh. Tin đồn bắt nguồn từ livestream của Hồ Gia Hùng (cựu thành viên nhóm HKT) hồi cuối tháng 7/2020. Trong livestream, Hồ Gia Hùng phanh phui chuyện tình cảm của TiTi và Nhật Kim Anh. Nam ca sĩ cho rằng TiTi trở nên giàu có nhờ có mối quan hệ tình ái với Nhật Kim Anh.

Trước phát ngôn của Hồ Gia Hùng, Nhật Kim Anh lên tiếng phủ nhận. Nhưng một thời gian sau, dân mạng lại soi ra một số chi tiết cho rằng Nhật Kim Anh và TiTi đang hẹn hò như lộ ảnh du lịch chung, tặng nhẫn, tặng hoa kèm lời yêu thương…