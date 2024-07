Tỉnh ủy Quảng Ngãi triệu tập hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Tối 30/7, trao đổi với PV Dân Việt, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Minh Thảo xác nhận, Tỉnh ủy đã phát thông báo triệu tập hội nghị để công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, vào sáng mai, ngày 31/7.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Minh Thảo. Ảnh: C.H

Theo đó thành phần tham dự cùng với Đoàn công tác của T.Ư, còn có Thường trực Tỉnh ủy và Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX.

Liên quan quan đến công tác cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi, hiện tỉnh này đang khuyết chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó vào tháng 3/2024, do vướng vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao trước đó, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam, để điều tra về tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

Đến tháng 5/2024, sau khi Ban Bí thư T.Ư Đảng ra quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đặng Văn Minh.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong một lần thực hiện hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: C.H

Người được giao phụ trách và điều hành chính quyền Quảng Ngãi là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn.