Đi du lịch “giá rẻ”, 1.300 nguyên cán bộ Tỉnh ủy, sở ngành và người thân ở Long An bị lừa tiền tỷ

Sáng nay (17/7), TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Nữa (50 tuổi, ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hỉnh thức tổ chức du lịch giá rẻ cho cán bộ hưu trí nguyên là cán bộ tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể Long An.

Nhiều cán bộ hưu trí, nguyên lãnh đạo bị lừa tiền tỷ

Đầu tháng 3/2021, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nữa (50 tuổi, ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hành vi tổ chức đường dây tổ chức du lịch giá rẻ cho cán bộ hưu trí (CBHT) trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 và 2018. Tuy nhiên, phiên tòa sau đó phải tạm hoãn để chỉ định luật sư bào chữa cho Nữa, triệu tập thêm bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Nguyễn Văn Nữa (50 tuổi, ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hành vi tổ chức du lịch giá rẻ cho cán bộ hưu trí (CBHT) trên địa bàn tỉnh Long An trong năm 2017 và 2018. Ảnh: Thiên Long

Điều đáng nói, mặc dù bị cáo Nguyễn Văn Nữa không có nghề nghiệp ổn định nhưng vẫn có thể đứng ra tổ chức các chuyến du lịch trong và ngoài nước. Có đến trên 1.300 CBHT và người thân đăng ký tham gia các tour do Nữa tổ chức.

Theo hồ sơ, khoảng năm 2006, Nữa thường xuyên đứng ra tổ chức các chuyến du lịch cho người dân trên địa bàn huyện Cần Giuộc nên được nhiều người biết đến. Đến năm 2016, Nữa đến huyện Châu Thành bắt đầu tổ chức các chuyến du lịch giá rẻ cho CBHT tại huyện này. Sau nhiều chuyến du lịch trong nước với giá chỉ bằng 50% so với giá thị trường mà chất lượng không đổi đã thu hút rất nhiều CBHT và người thân đăng ký tham gia. Nữa được giới thiệu đến Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh để tổ chức các tour tương tự.

Để tạo sự tin tưởng, Nữa khẳng định bản thân mình quen biết với một Việt kiều Úc là Trần Văn Tư (không rõ địa chỉ) tài trợ 50% giá trị chuyến du lịch nên mới có giá rẻ mà vẫn bảo đảm chất lượng. Trước những ưu đãi lớn, ngay đợt đầu tiên, đã có 44 CBHT trên địa bàn TP.Tân An đăng ký tham gia tour du lịch 4 tỉnh Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng - Đà Lạt với giá chỉ 1,5 triệu đồng/người. Việc tổ chức thành công với giá quá rẻ vô tình giúp Nữa có thêm lòng tin của rất nhiều cán bộ hưu trí.

Bà Nguyễn Thị Bé (nguyên Phó ban tổ chức tỉnh ủy Long An), người bị hại cho biết, sau chuyến đi đầu tiên, có thêm nhiều người đăng ký tham gia. Địa điểm tổ chức tham quan, du lịch cũng đa dạng hơn với những chuyến đi dài ngày ra các tỉnh phía Bắc và cả những chuyến du lịch nước ngoài".

Thực tế, sau khi nhận tiền của CBHT và người thân, Nữa đã đứng ra tổ chức thêm nhiều chuyến du lịch với 536 người được đi du lịch. Tất cả những chuyến du lịch giá rẻ do Nữa đứng ra tổ chức chỉ là màn kịch có chủ đích, đối tượng chuẩn bị công phu cho một vụ lừa đảo lớn nhắm vào những người hưu trí nguyên là lãnh đạo nhiều ngành, đoàn thể của tỉnh muốn đi du lịch "giá bèo" mà sang. Số tiền đóng cho Nữa để tham gia du lịch sau đó cũng lớn hơn với những chuyến đi nước ngoài, như Nhật Bản, Đài Loan và các nước châu Âu.

Tiếp nối những thành công và sự tin tưởng sau mỗi chuyến đi, số lượng người đăng ký tham gia du lịch ngày lên vài trăm người và ai cũng vui mừng khi tham gia vào đoàn du lịch này, có vị đi 3 - 4 chuyến.

Nguyên Phó ban Dân vận, Phó giám đốc sở NNPTNT Long An… thu tiền chuyển cho Nguyễn Văn Nữa

Bị hại Trần Thị Ngởi (nguyên Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Long An) đã thu tiền của 271 người với số tiền gần 3,5 tỷ đồng; bị hại Trần Thị Kim Đính (nguyên Phó giám đốc sở NNPTNT Long An) thu của 48 người đăng ký với số tiền hơn 640 triệu đồng; bị hại Nguyễn Thị Bé thu của 926 người đăng ký với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng; bị hại Phạm Thị Lan thu của 59 người đăng ký với số tiền 572 triệu đồng và bị hại Hồng Tý thu của 29 người đăng ký với số tiền gần 390 triệu đồng. Toàn bộ số tiền các bị hại thu của người đăng ký du lịch đều được chuyển cho Nguyễn Văn Nữa và được Nữa xác nhận. Trừ các chuyến du lịch thực tế Nữa đã đứng ra tổ chức, phần còn lại đối tượng lừa chiếm đoạt của các bị hại lên đến gần 10 tỷ đồng.

Để đạt mục đích chiếm đoạt tài sản cá nhân hưu trí, đối tượng Nữa liên tiếp đứng ra tổ chức các chuyến du lịch thành công với giá rất rẻ. Chính vì mức giá rẻ, chất lượng tốt đã đánh vào tâm lý những người muốn được đi du lịch giá rẻ, rồi người này giới thiệu cho người kia cùng tham gia.

Theo bà Lê Thị Luận - một trong những nạn nhân của vụ việc, ngoài yếu tố giá rẻ thì Nữa còn tạo được niềm tin cho những người đi du lịch mà đa số là CBHT và người thân là việc Nữa mượn danh nghĩa phối hợp các câu lạc bộ hưu trí để đứng ra tổ chức. Tấm bình phong từ câu lạc bộ hưu trí khiến nhiều người tin tưởng có người đứng ra làm "từ thiện" cho du lịch. Trong số nạn nhân bị mất tiền hoặc đi du lịch giá rẻ có cán bộ công an tỉnh, nguyên phó giám đốc, trưởng phòng…