Tố My lên tiếng khi bị coi là "ca sĩ bolero có nhiều antifan nhất Việt Nam"

Trong tin nhắn, người này cho biết ban đầu rất ghét và nằm trong nhóm antifan Tố My, không nghe nhạc và bỏ qua tất cả những video có Tố My trên YouTube. Tuy nhiên, sau khi xem MV "Mắt chị" và chương trình "Ngôi sao đương thời" có sự xuất hiện của Tố My, người này mới hiểu và thương cô hơn, thậm chí tự nhận mình là fan và còn xem hết các tập "Friday with bolero" của cô.



Chia sẻ về tin nhắn của "antifan" này, Tố My cho biết: "Hạnh phúc tột cùng khi những người chưa thương mình đã trở nên hiểu và ủng hộ những gì mình đã cống hiến, nỗ lực trong suốt thời gian qua. Đó là điều hạnh phúc nhất của người nghệ sĩ, trân trọng những lời góp ý của các bạn rất nhiều đã giúp My hoàn thiện hơn qua mỗi ngày".

"Ngọc nữ bolero" nói thêm, từ khi làm nghề, có người thương cũng có kẻ ghét, đó là điều không tránh khỏi. Thậm chí cô còn tự nhận mình là "ca sĩ bolero có lượng antifan đông nhất Việt Nam". Tuy nhiên theo thời gian và đặc biệt là với những cống hiến không ngừng nghỉ, Tố My dần chinh phục được khán giả, khiến không ít antifan trở thành fan thậm chí còn là "fan ruột" của mình.

Tố My tâm sự: "Vài năm trước, mình còn trẻ con. Gặp antifan, có khi mình sẽ muốn đối chất, nhưng bây giờ thì không. Mình cứ cố gắng tập trung vào công việc, làm thế nào tốt nhất để những người không thích mình người ta nhìn vào những nỗ lực của mình, người ta ghi nhận và từ đó thay đổi suy nghĩ. My không muốn giải thích nữa mà My chỉ muốn làm thôi. Còn nếu không thương, không thích nữa thì cũng đành chịu".

"Ngọc nữ bolero" cũng tiết lộ có những bình luận nói rằng trước đây không thích cô nhưng qua series "Friday with bolero" và đặc biệt là MV "Mắt chị" lần này, rất nhiều antifan đã chuyển thành fan của cô đến bây giờ.

Tố My chinh phục những khán giả từng là antifan của mình.

Hiện MV "Mắt chị" của Tố My đã cán mốc hơn 1 triệu lượt xem, một con số đáng nể với một sản phẩm bolero. Nữ ca sĩ cũng phát động cuộc thi cover ca khúc với giải thưởng vô cùng hấp dẫn là một chiếc iPhone 12. Cũng bởi thế mà hiện có khá nhiều bản cover ca khúc "Mắt chị" trên YouTube, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của ca khúc đến khán giả.

Được biết sau MV "Mắt chị", Tố My sẽ tiếp tục tung ra MV tiếp theo mang tên "Ốc đắng buồn ai" kết hợp với ca sĩ Đan Trường, hứa hẹn sẽ lại là một "bom tấn" tiếp theo của "Ngọc nữ bolero". MV nằm trong album "Cửu Long Tình" gồm 9 ca khúc phần lớn đều mang âm hưởng dân ca Nam bộ - album định dạng vật lý đầu tiên của nữ ca sĩ, dự kiến lên kệ vào cuối năm 2020.