Tố My và Nhật Kim Anh vướng vào "tình chị duyên em" trong MV mới?

Nhật Kim Anh và Tố My đóng vai chị em trong MV Mắt chị.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Tố My dành nhiều thời gian cho các hoạt động từ thiện, ít ra sản phẩm. Trong lần trở lại này, cô quyết định chọn "Mắt chị" - một ca khúc dân ca Nam bộ để thực hiện MV. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc mở đầu cho dự án mang tên "Cửu Long tình", album gồm các ca khúc mang âm hưởng dân ca.



Tố My hóa thân thành tiểu thư trong MV Mắt chị.

Ca khúc "Mắt chị" được Tố My và nhạc sĩ Phạm Hồng Biển lấy cảm hứng một phần từ câu chuyện cụ bà hơn 90 tuổi ở Đồng Tháp 30 năm đi bán vé số. Cụ bà này đã hết lòng chăm sóc cho chị gái khiếm thị từng được lan truyền trên mạng xã hội khiến không ít người xúc động. Từng lời ca câu hát đều chứa chan cảm xúc khiến Tố My nhiều lần nghẹn ngào trong phòng thu.

Nữ ca sĩ cho biết cũng chính vì dành nhiều tình cảm cho bài hát này, cô quyết định thực hiện MV "Mắt chị" lấy bối cảnh Nam bộ thời xưa. Trong MV, "ngọc nữ bolero" hóa thân thành cô Ba con nhà quyền quý, đi du học bên Pháp trở về và là em gái của nữ diễn viên Nhật Kim Anh.

Có thể nói, Nhật Kim Anh là một khách mời rất đặc biệt trong MV "Mắt chị" vì đây là lần đầu tiên cô nhận lời đóng MV cho một ca sĩ khác. Nguyên nhân được Nhật Kim Anh hé lộ là vì cô rất quý hai chị em Tố My - Tố Ny. Đồng thời, nữ diễn viên cũng đã nghe qua ca khúc "Mắt chị" cũng như rất thích kịch bản MV này.

Là một trong những ca sĩ bolero không ngừng sáng tạo và chịu khó đầu tư cho các sản phẩm của mình, Tố My cho biết MV lần này là một sản phẩm vô cùng tâm huyết của cô và ê-kíp. Nữ ca sĩ mong muốn mang đến cho khán giả những khúc hát bolero đi vào lòng người không chỉ với giai điệu đẹp mà còn đọng lại ở nội dung có chiều sâu.



Nhật Kim Anh lần đầu đóng MV ca nhạc cho ca sĩ khác.

MV "Mắt chị" sẽ chính thức phát hành trên kênh YouTube Tố My vào 19 giờ ngày 14/11 tới đây. Sau sự thành công của chuỗi dự án "Friday with Bolero" hồi năm ngoái, album "Cửu Long tình" và mở đầu là MV "Mắt chị" hứa hẹn tiếp tục là một dự án được đầu tư hoành tráng nhất của Tố My trong năm 2020.