Toà tuyên án 19 siêu trộm tôm ở Cà Mau, người cao nhất lãnh 11 năm 6 tháng tù

Theo đó, Đỗ Huệ Tánh (người cầm đầu) 11 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên cụ thể như sau: Võ Văn Thạnh 9 năm 6 tháng tù, Lê Văn An Được 8 năm 6 tháng tù, Phạm Ngọc Hận 9 năm tù, Huỳnh Minh Quang 8 năm tù, Phan Thành Minh 4 năm tù, Trần Chí Linh 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Khải 5 năm 6 tháng tù, Trần Đồng Tâm 5 năm 6 tháng tù, Dương Thanh Tuấn 7 năm tù, Nguyễn Hoàng Vũ 3 năm tù, Phan Tuấn Cường 7 năm tù, Nguyễn Văn Lộc Em 4 năm tù, Nguyễn Minh Thông 4 năm tù, Huỳnh Nhật Trường 1 năm 10 tháng tù, Võ Văn Thì 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Chí Thới 1 năm 6 tháng tù, Trần A Qui 1 năm 3 tháng tù, Huỳnh Văn Tới 9 tháng tù.



Các bị cáo trong vụ án siêu trộm tôm ở Cà Mau nghe tuyên án.

TAND huyện Đầm Dơi còn buộc các bị cáo phải bồi thường cho anh Lê Duy Châu (xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) số tiền đã trộm cắp là 341,9 triệu đồng. Trong đó, bị cáo Tánh phải bồi thường hơn 300 triệu đồng, số tiền còn lại là các bị cáo khác bồi thường.

Trước đó, anh Châu trình báo và gửi clip quay lại cảnh thương lái do Đỗ Huệ Tánh cầm đầu mua tôm của mình và dàn cảnh trộm tôm đến cơ quan chức năng.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh thương lái trộm tôm tại nhà ông Châu ở xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Theo trình bày của anh Châu, ngày 7/5, gia đình anh tiến hành thu hoạch tôm. Vào thời điểm này, một camera an ninh gắn trên các trụ điện gần đầm tôm ghi lại được cảnh thương lái kéo tôm. Khi xem lại các camera, anh cho rằng các thương lái đã thực hiện hành vi trộm tôm với số lượng lớn.

Họ dùng vật dụng như thùng phuy, giỏ đựng tôm và thân người chặn tầm nhìn của chủ, rồi kéo tôm trộm dưới ao. Số tôm nhanh chóng được trộn vào số tôm đã cân mua và chuyển ra xe.

Nghi ngờ bị trộm tôm, anh Châu đã trình báo với công an xã. Sau khi ghi nhận vụ việc, công an xã đã báo vụ việc lên công an huyện. Sau đó, Công an huyện Đầm Dơi khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 19 người liên quan.