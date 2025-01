Toàn cảnh bất động sản Việt Nam 2024: Giá nhà leo thang, nhiều cơ hội đầu tư từ dòng vốn FDI,...

Sự thâm nhập mạnh mẽ của dòng vốn ngoại vào lĩnh vực bất động sản chứng tỏ sức bền và dư địa phát triển của thị trường còn rất lớn. Những thay đổi về "khẩu vị" đầu tư trong quý cuối của năm 2024, dù là với mục đích phát triển, thuê hay mua bất động sản, phản ánh các xu hướng và triển vọng của một số thị trường, phân khúc, và sản phẩm bất động sản trong thời gian tới. Ông David Jackson, Tổng Giám đốc, Avison Young Việt Nam nhận định

Ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam cho biết: Lãi suất toàn cầu hạ nhiệt khuyến khích các nhà đầu tư đẩy nhanh tìm kiếm các cơ hội đầu tư bất động sản, tận dụng nền tảng kinh tế vững chắc của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại Việt Nam, dòng vốn FDI vào bất động sản tăng mạnh trong năm 2024, tập trung vào các tài sản chiến lược như đất phát triển dự án, bất động sản công nghiệp và hậu cần, nhà ở và văn phòng.

Phân khúc chung cư dẫn dắt thị trường bất động sản 2024

Theo Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam của Avison Young Việt Nam, trong quý 4/2024, nguồn cung căn hộ trung và cao cấp tiếp tục tăng ở thành phố lớn, hạ tầng giao thông đẩy nhanh xu hướng phát triển ngoại vi.

Tại TP. HCM, phân khúc cao cấp tăng giá mạnh nhất trong năm 2024; một số dự án như Lancaster Legacy, The Metropole, The River Thu Thiem có giá sơ cấp đạt trên 8.000 USD/m2. Dù nguồn cung được cải thiện, giá bán cao thúc đẩy nhu cầu hướng về Bình Dương, Đồng Nai, Long An, nơi hạ tầng đang phát triển và mức giá hợp lý (trung bình 1.100 - 1.500 USD/m2 như tại Thuận An và Dĩ An, Bình Dương). Năm 2025, TP. HCM dự kiến ra mắt 50.000 căn hộ từ 17 dự án.

Nguồn cung căn hộ trung và cao cấp tiếp tục tăng ở thành phố lớn, hạ tầng giao thông đẩy nhanh xu hướng phát triển ngoại vi. Ảnh: T.N

Tại TP. Hà Nội, giá sơ cấp tăng 5% so với quý trước, đạt trung bình 2.600 - 3.600 USD/m2. Sau giai đoạn tăng nóng ở nửa đầu 2024, thời gian tới mức tăng giá được kỳ vọng ổn định hơn. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt 80 - 85%, cao hơn TP. HCM (70 - 75%). Năm 2025, Hà Nội sẽ có 10 dự án mới với hơn 13.500 căn.

Các chi phí đầu vào tăng (thuế đất, chi phí xây dựng, thiết kế) và định vị sản phẩm sẽ đẩy giá bán căn hộ trung bình tiếp tục tăng ở các thành phố lớn. Xu hướng phát triển ngoại vi sẽ tiếp tục rõ nét nhờ các tuyến đường sắt đô thị được đẩy mạnh đầu tư, hình thành các trung tâm đô thị vệ tinh với nhiều dự án chung cư. Mới đây, TP. HCM đề xuất đường trên cao 4 làn xe trên QL13 qua TP. Thủ Đức, thúc đẩy phát triển ra Bình Dương.

Đồng quan điểm với Avison Young Việt Nam, trong báo cáo mới nhất của OneHousing, đơn vị nghiên cứu thị trường này cũng nhận định, phân khúc chung cư cao cấp và hạng sang sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản tại Hà Nội và TP. HCM về cả nguồn cung và mặt bằng giá.

Phân khúc bất động sản công nghiệp cũng ghi nhận những bước chuyển mình đột phá trong năm 2024. Ảnh: H.P

Không chỉ có phân khúc bất động sản căn hộ, phân khúc bất động sản công nghiệp ghi nhận những bước chuyển mình đột phá.

Ở phía Nam, Bình Dương và Long An dẫn đầu về số lượng giao dịch bất động sản công nghiệp trong năm 2024. Hai địa phương này chiếm gần 40% khu công nghiệp đang hoạt động ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tại khu vực phía Bắc, Bắc Ninh và Quảng Ninh là hai điểm sáng, với các giao dịch đáng chú ý, bao gồm thương vụ của Weifang Goer Group mua lại dự án Goertek tại Bắc Ninh và tập đoàn Coremax mua lô đất tại khu công nghiệp DeepC ở Quảng Ninh.

Hoạt động M&A bất động sản công nghiệp tiếp diễn trong năm 2024 với sự tham gia tích cực của nhà đầu tư ngoại. Phân khúc này chiếm đến 78% tổng số giao dịch bất động sản tại Việt Nam, tập trung vào các thương vụ mua bán đất để phát triển dự án công nghiệp hoặc mua bán tài sản.

Sự phát triển của thương mại điện tử và dòng vốn FDI vào ngành công nghiệp chế biến càng thúc đẩy nhu cầu đối với nhà xưởng và nhà kho xây sẵn.

Tòa nhà văn phòng OfficeHaus sát bên đại siêu thị Aeon Tân Phú tại quận Tân Phú là một trong những nguồn cung văn phòng cho thuê mới nhất ở TP. HCM. Ảnh: M.C

Việc ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ đẩy nhanh quá trình dịch chuyển sản xuất sang quốc gia khác mà Việt Nam tiếp tục được xem là điểm đến chiến lược nhờ nhiều lợi thế. Vì vậy, còn nhiều cơ hội cho các chủ đầu tư và đơn vị phát triển bất động sản công nghiệp. Loại hình nhà kho, nhà xưởng xây sẵn dự báo được phát triển dồi dào và đa dạng hơn nữa khi nhu cầu thị trường ngày càng tăng lên. Ông Vũ Minh Chí, Quản lý cấp cao, Dịch vụ Công nghiệp tại Avison Young Việt Nam nhận định

Ngoài ra, về phân khúc văn phòng cho thuê ghi nhận duy trì ổn định, giá thuê và tỷ lệ lấp đầy giữ mức tích cực. Nguồn cung mới năm 2024 ít hơn năm trước và hoạt động thị trường cho thấy xu hướng tối ưu hóa không gian làm việc và chi phí thuê biểu hiện rõ nét.

Về mặt bằng bán lẻ trong trung tâm thương mại tại 2 thị trường này trong quý vừa qua đều ghi nhận gia tăng về chất lượng lẫn số lượng. Theo Avison Young Việt Nam, phân khúc bất động sản bán lẻ dự báo tiếp tục sôi động và cạnh tranh hơn để thu hút nhãn hàng trong những năm tới.