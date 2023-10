Toàn cảnh chiến thuật đánh lừa tinh vi, ngoạn mục của Hamas khiến Israel 'chết đứng'

Lập kế hoạch lừa dối tinh vi suốt 2 năm

Người Palestine vẫy quốc kỳ và ăn mừng bên một chiếc xe tăng Israel bị phá hủy tại hàng rào Dải Gaza phía đông Khan Younis vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. (Ảnh AP)

Cuộc tấn công hôm thứ Bảy 7/10 của Hamas được xem là vụ vi phạm tồi tệ nhất hệ thống phòng thủ của Israel kể từ năm 1973. Vụ tấn công được cho là đã được ấp ủ, lên kế hoạch và tìm cách lừa dối suốt hai năm khi Hamas vờ khuất phục để thuyết phục Israel rằng họ không muốn chiến đấu nhằm giữ kín các kế hoạch quân sự của mình, theo Reuters.

Một nguồn tin thân cận với Hamas cho biết, trong khi Israel bị lừa, dẫn đến tin rằng họ đang kiềm chế thành công một Hamas mệt mỏi vì chiến tranh bằng cách cung cấp các ưu đãi kinh tế cho công nhân Gaza thì các chiến binh của nhóm này vẫn đang được huấn luyện để chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn, một nguồn tin thân cận với Hamas cho biết.

Nguồn này đã cung cấp nhiều chi tiết về cuộc tấn công và sự tích tụ của nó sau đó, được Reuters ghép lại. Ba nguồn trong cơ quan an ninh của Israel yêu cầu giấu tên, cũng đóng góp vào bài viết của Reuters.

Nguồn tin thân cận với Hamas cho biết: “Hamas đã tạo cho Israel ấn tượng rằng họ chưa sẵn sàng chiến đấu”, đồng thời mô tả kế hoạch tấn công đáng kinh ngạc nhất kể từ cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ tư 50 năm trước (còn gọi là Chiến tranh Yom Kippur khi Ai Cập và Syria tấn công bất ngờ Israel trong ngày lễ Yom Kippur, ngày lễ thiêng liêng của người Do Thái).

“Hamas đã sử dụng một chiến thuật tình báo chưa từng có để đánh lừa Israel trong những tháng qua, bằng cách gây ấn tượng với công chúng rằng họ không sẵn sàng tham gia chiến đấu hoặc đối đầu với Israel trong khi chuẩn bị cho chiến dịch quy mô lớn này”, nguồn tin thân cận với Hamas cho biết.

Israel thừa nhận họ đã mất cảnh giác trước một cuộc tấn công trùng vào ngày Shabbat của người Do Thái. Các chiến binh Hamas đã xông vào các thị trấn của Israel, giết chết ít nhất 700 người Israel và bắt cóc hàng chục người. Ngoài ra trong số người thiệt mạng còn có công dân các nước Brazil, Pháp, Mexico, Nepal, Thái Lan, Ukraine, Anh và Mỹ, hoặc công dân song tịch.

Hamas còn tuyên bố bắt cóc hơn 100 người làm con tin, trong đó có cả các sĩ quan cao cấp. Một số người Mỹ cũng bị bắt cóc.

Các cuộc trả đũa của Israel vào Dải Gaza đã làm chết ít nhất hơn 560 người Palestine.



Thiếu tá Nir Dinar, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết: “Đây là vụ 11/9 của chúng tôi. Họ đã lừa được chúng tôi. Họ làm chúng tôi ngạc nhiên và họ lao tới rất nhanh từ nhiều nơi - cả từ trên không, trên mặt đất và trên biển".



Osama Hamdan, đại diện của Hamas tại Lebanon nói với Reuters rằng cuộc tấn công cho thấy người Palestine có ý chí đạt được mục tiêu của mình "bất chấp sức mạnh và khả năng quân sự của Israel".

Một trong những yếu tố nổi bật nhất trong quá trình chuẩn bị là Hamas đã xây dựng một khu định cư mô phỏng của Israel ở Gaza, nơi họ thực hành đổ bộ quân sự và huấn luyện để tấn công khu vực đó, nguồn tin thân cận với Hamas cho biết và nói thêm rằng họ thậm chí còn quay video về các cuộc diễn tập.



Nguồn tin còn cho biết: “Israel chắc chắn đã nhìn thấy Hamas luyện tập nhưng tin rằng lực lượng vũ trang này sẽ không muốn tham gia vào một cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn".

Trong khi đó, Hamas tìm cách thuyết phục Israel rằng họ quan tâm nhiều hơn đến việc đảm bảo rằng người lao động ở Gaza, dải đất hẹp với hơn hai triệu cư dân, có khả năng tiếp cận công việc xuyên biên giới và không quan tâm đến việc bắt đầu một cuộc chiến mới.

“Hamas đã có thể xây dựng một hình ảnh đáng tin cậy rằng họ chưa sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu quân sự chống lại Israel”, nguồn tin cho biết thêm.

Kể từ cuộc chiến năm 2021 với Hamas, Israel đã tìm cách mang lại mức độ ổn định kinh tế cơ bản ở Gaza bằng cách đưa ra các ưu đãi bao gồm hàng nghìn giấy phép để người dân Gaza có thể làm việc ở Israel hoặc Bờ Tây, nơi mức lương trong các công việc xây dựng, nông nghiệp hoặc dịch vụ có thể gấp đôi mức lương ở Gaza.

Một phát ngôn viên khác của quân đội Israel cho biết: “Chúng tôi tin rằng việc họ đến làm việc và mang tiền từ Israel về Gaza sẽ tạo ra một mức độ bình tĩnh nhất định. Chúng tôi đã sai lầm”.

Một nguồn tin an ninh Israel thừa nhận cơ quan an ninh Israel đã bị Hamas đánh lừa. “Họ khiến chúng tôi nghĩ rằng họ chỉ muốn tiền. Và họ đã luôn tham gia vào các cuộc diễn tập cho đến khi nổi loạn", nguồn tin an ninh Israel cho biết.

Là một phần của kế hoạch đánh lừa trong hai năm qua, Hamas đã kiềm chế các hoạt động quân sự chống lại Israel, ngay cả khi một nhóm vũ trang Hồi giáo khác có trụ sở tại Gaza được gọi là Nhóm Thánh chiến Hồi giáo phát động một loạt các cuộc tấn công hoặc pháo kích vào Israel.

Nguồn tin cho biết, sự kiềm chế mà Hamas thể hiện đã dấy lên sự chỉ trích công khai từ một số người ủng hộ họ. Điều đó càng tạo ấn tượng rằng Hamas quan tâm đến kinh tế hơn là một cuộc chiến mới.

Ở Bờ Tây, do Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và nhóm vũ trang Fatah mà ông kiểm soát, có những người đã chế nhạo Hamas vì đã im hơi lặng tiếng.

Một tuyên bố của Fatah được công bố vào tháng 6/2022 cáo buộc các nhà lãnh đạo Hamas đã chạy trốn đến thủ đô Ả Rập để sống trong "những khách sạn và biệt thự sang trọng" trong khi người dân của họ rơi vào cảnh nghèo đói ở Gaza.

Nguồn tin an ninh thứ hai của Israel cho biết đã có giai đoạn Israel tin rằng thủ lĩnh phong trào Hamas ở Gaza, Yahya Al-Sinwar, đang bận tâm đến việc quản lý Gaza "hơn là tiêu diệt người Do Thái". Đồng thời, Israel chuyển trọng tâm khỏi Hamas khi nước này thúc đẩy một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Saudi, nguồn tin nói thêm.

Nhiều thủ lĩnh Hamas thậm chí không biết về kế hoạch tấn công

Israel từ lâu đã tự hào về khả năng thâm nhập và giám sát các nhóm Hồi giáo. Do đó, nguồn tin thân cận với Hamas cho biết, một phần quan trọng của kế hoạch tấn công là tránh rò rỉ thông tin.

Nguồn tin cho biết thêm rằng, nhiều thủ lĩnh Hamas thậm chí không biết về kế hoạch tấn công này và trong khi huấn luyện, 1.000 chiến binh được triển khai trong cuộc tấn công không hề biết mục đích chính xác của cuộc tập trận.

Nguồn tin của Hamas cho biết, khi đến ngày, chiến dịch được chia thành bốn phần và mô tả các yếu tố khác nhau.

Nguồn tin cho biết, động thái đầu tiên là một loạt 3.000 quả tên lửa được bắn từ Gaza trùng với các cuộc xâm nhập của các chiến binh bay dù lượn qua biên giới. Israel trước đó cho biết ban đầu chỉ có 2.500 quả rocket được bắn.

Khi các chiến binh Hamas ở trên mặt đất, họ bảo vệ địa hình để một đơn vị đặc công tinh nhuệ có thể xông vào bức tường xi măng và điện tử kiên cố ngăn cách Gaza với các khu định cư vốn do Israel xây dựng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập.

Các chiến binh đã sử dụng chất nổ để vượt qua các rào chắn rồi phóng xe máy vượt qua biên giới. Máy ủi đã mở rộng khoảng trống cho nhiều chiến binh tiến vào, các nhân chứng mô tả lại.

Một đơn vị biệt kích của Hamas đã tấn công trụ sở phía nam Gaza của quân đội Israel và gây nhiễu liên lạc của lực lượng này, ngăn cản các nhân viên gọi điện cho chỉ huy hoặc lẫn nhau.



Nguồn tin thân cận với Hamas cho biết phần cuối cùng liên quan đến việc di chuyển các con tin đến Gaza, mà gần như họ đã hoàn thành ngay từ đầu cuộc tấn công.

Nguồn tin an ninh Israel cho biết quân đội Israel ở phía nam gần Gaza gần đây không đạt được sức mạnh tối đa vì một số đơn vị đã được tái triển khai đến Bờ Tây để bảo vệ những người định cư Israel sau làn sóng bạo lực giữa họ và phiến quân Palestine.

“Họ (Hamas) đã lợi dụng điều đó”, nguồn tin cho hay.

Tướng đã nghỉ hưu Yakov Amidror, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, thừa nhận với các phóng viên hôm Chủ nhật 8/10 rằng vụ tấn công của Hamas đã phản ánh “một thất bại lớn của hệ thống tình báo và bộ máy quân sự của Israel ở miền nam”.