Toàn cảnh vụ cựu đại tá Phùng Anh Lê bị cáo buộc nhận hối lộ

Khởi tố 1 tội, truy tố 1 tội

Như Dân Việt đã đưa tin, cựu đại tá Phùng Anh Lê sắp hầu tòa phúc thẩm. Ông Phùng Anh Lê bị xét xử sơ thẩm về tội "Nhận hối lộ" trong vụ án có liên quan đến việc không xử lý nhóm cướp ở quận Tây Hồ vào năm 2016.

Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP.Hà Nội ngày 14/8/2022 đã tuyên phạt ông Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù. Sau đó, ông Lê kháng cáo, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm, xét kháng cáo này vào ngày 20/4/2023 tới đây.

Trở lại diễn biến phiên tòa sơ thẩm, vụ án này đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận từ lúc truy tố đến lúc xét xử. Theo đó, ông Phùng Anh Lê bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra quyết định khởi tố bị can ngày 20/9/2021 về tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù". Lệnh bắt ông Lê cũng được đơn vị này ra quyết định cùng ngày 20/9/2021.

1 ngày sau, Vụ 6 -Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn lệnh bắt Phùng Anh Lê để tạm giam để điều tra liên quan sự việc cách đó khoảng 6 năm.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn lệnh bắt Phùng Anh Lê bị bắt vào ngày 21/9/2021. Ảnh: Bách Thuận

Ở bản kết luận điều tra số 19, được Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành ngày 8/10/2021, ông Phùng Anh Lê cùng các cựu thuộc cấp ở Công an quận Tây Hồ đều bị đề nghị truy tố tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù".

Tuy nhiên, sau đó cáo trạng do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành đã bị đổi tội danh truy tố ông Lê và các bị can. Cụ thể, ngày 15/3/2022 Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát đổi tội danh của ông Lê sang tội "Nhận hối lộ" với khung hình phạt cao hơn.

Về vụ án khiến ông Lê vướng vòng lao lý, cáo trạng thể hiện, tháng 9/2016, Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, Phúc Xá, Ba Đình, TP.Hà Nội) đầu thú hành vi cùng đồng phạm bắt, đánh một người nợ tiền mình. Tài bị ra lệnh tạm giữ 4 ngày nhưng người thân của anh ta lo sợ nên tìm gặp ông Phùng Văn Bảy (chú họ của Lê), nhờ "giúp đỡ".

Ông Bảy đặt vấn đề và được ông Lê đồng ý thả Tài với điều kiện đưa mình 110 triệu đồng. Tối 22/9/2016, ông Bảy tới phòng làm việc của cháu mình, giao tiền và nói: "Cháu xem giúp hòa giải cho nó về".

Nhận tiền xong, ông Lê chỉ đạo Nguyễn Đức Châu, nguyên Đội trưởng Hình sự, chỉ đạo Lê Đình Trung, nguyên Phó đội thi hành án hình sự, giao Tài cho Vũ Công Ngọc, Phó đội hình sự. Tài được thả sau chưa đầy một ngày bị tạm giữ.

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê vướng lao lý vì không xử lý hình sự nhóm cướp trên địa bàn năm 2016. Ảnh là các đối tượng trong vụ cướp năm 2016 bị xét xử ngày 29/4/2021. Ảnh: BT

Tài và nạn nhân bị anh ta bắt giữ sau đó được gọi lên Công an quận Tây Hồ để "hòa giải". Năm 2021, Công an TP.Hà Nội phát hiện hành vi phạm tội của Tài chưa bị xử lý nên đã khởi tố; tòa án sau đó phạt Tài 24 tháng tù.

Cựu đại tá công an thề độc giữa tòa, liên tục nói bị oan

Ngày 12/8/2022, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Phùng Anh Lê và các cựu thuộc cấp. Bước vào phiên xét xử, trước khi thẩm vấn các bị cáo khác, Hội đồng xét xử cách ly Phùng Anh Lê khỏi phòng xử án. Một cựu thuộc cấp khai, người này từng bị ông Lê chửi giữa phòng làm việc khi trao đổi về việc tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tài.

Khi được vào phòng xét xử, Phùng Anh Lê đã hỏi thẳng một cựu cấp dưới liệu có mâu thuẫn với mình không. Theo đó, ông Lê đã hỏi ông Phạm Quý Hải (thời điểm 2016 là Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ) tại tòa.

Ông Phùng Anh Lê nêu câu hỏi trong suốt quá trình từ năm 2012 đến trước khi bị cáo Lê chuyển khỏi Công an quận Tây Hồ, ông Hải có mâu thuẫn gì với mình không? "Tôi không mâu thuẫn gì với anh cả" - ông Phạm Quý Hải đáp ngắn gọn.

Cựu thuộc cấp của Phùng Anh Lê ở Công an quận Tây Hồ là Vũ Công Ngọc khai từng bị ông Lê chửi ở phòng làm việc. Ảnh: NH

Bị cáo Lê tiếp tục hỏi, từ khi Công an TP.Hà Nội xuống làm việc đến quá trình khởi tố vụ án đến nay, ông Hải đã bao nhiêu lần khai không trung thực, có khai không trung thực không? "Tôi không trả lời" – ông Hải đáp. Lê cũng cho rằng 1 cựu thuộc cấp khác cũng có hiềm khích với mình, tuy nhiên tại tòa người đó cũng bác bỏ thông tin.

Chiều ngày 13/8/2022, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã luận tội, đề nghị mức án với bị cáo Phùng Anh Lê và 3 cựu thuộc cấp. Phía Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Phùng Anh Lê 9 đến 10 năm tù về tội "Nhận hối lộ", theo quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù).

Tự bào chữa, Phùng Anh Lê cho rằng suốt quá trình điều tra, cơ quan điều tra miệt mài chứng minh ông Lê phạm tội, kết tội Phùng Anh Lê bằng lời khai. "Viện Kiểm sát đề nghị tôi 1 năm, 10 năm là như nhau bởi tôi không có tội" – bị cáo Phùng Anh Lê nói trước tòa sơ thẩm.

Phùng Anh Lê nói sẽ kêu oan đến lúc chết. Ảnh: NH

Theo ông Lê, nếu tòa tuyên có tội thì bị cáo này sẽ chống án, kêu oan đến lúc nào không làm được nữa, thậm chí đến lúc chết. "Trước khi chết tôi sẽ di chúc cho vợ tôi, các con tôi kêu oan bằng được, bởi đây là danh dự của cả dòng họ nhà tôi" – ông Phùng Anh Lê trình bày.

Ông Lê khẳng định không nhận 110 triệu đồng từ chú họ, thậm chí còn thề độc. Trong lời tự bào chữa của mình, Phùng Anh Lê đã bị chủ tọa phiên tòa nhắc nhở, rằng không được đem chuyện thề ra trình bày bởi pháp luật không có thề.

Trước khi bị tuyên án, nói lời sau cùng, ông Lê nói gia đình có bố làm công an, bản thân mình làm công an, em gái làm công an, con làm công an, cháu làm công an, tức là mấy đời đều là công an nên "không bao giờ đánh đổi những thứ to lớn, vô cùng để lấy số tiền 110 triệu đồng".

"Nếu tôi từ giã cõi đời này có ân hận không, có day dứt không, điều đấy tôi để cho lương tâm những người đang giữ quyền công tố tại phiên tòa hôm nay mà đề nghị cho tôi từ 9 đến 10 năm tù giam" – ông Phùng Anh Lê nói trước tòa tối muộn ngày 13/8/2022.

Ngày 14/8, Hội đồng xét xử kết luận, sự việc xảy ra với Nguyễn Hữu Tài đã từ lâu, trừ bị cáo Phùng Anh Lê, các bị cáo đều khai phù hợp nội dung, phù hợp kết quả điều tra vụ án. Hội đồng xét xử đủ căn cứ khẳng định, tối ngày 22/9/2016, tại phòng làm việc của Phùng Anh Lê tại Công an quận Tây Hồ, thông qua ông Phùng Văn Bảy, Lê đã nhận 110 triệu đồng của người thân Tài, sau đó chỉ đạo cấp dưới thả Tài không theo quy trình, thủ tục.

Phùng Anh Lê bị nhận định phạm tội với động cơ mục đích không trong sáng, vụ lợi. Quá trình điều tra và tại tòa, Phùng Anh Lê cho rằng quy kết bị cáo như vậy là oan sai; các bị cáo khác thì đều nhận thức được vi phạm. Hội đồng xét xử thấy cần xử phạt nghiêm với Phùng Anh Lê. Cuối cùng, Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù.