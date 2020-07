Tội danh ông Trần Vĩnh Tuyến vừa bị khởi tố có mức phạt lên tới 20 năm tù

Như đã thông tin, hôm qua (11/7), Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú do "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với 5 người là ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Trần Trọng Tuấn, sinh năm 1969 - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng); Phan Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc; Trần Quốc Đạt - Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng và Lê Tấn Hòa - chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng.



Ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố ngày hôm qua (11/7).

Tất cả đều liên quan sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (SAGRI).

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, với tội danh theo quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra, ông Trần Vĩnh Tuyến và các bị can khác có thể phải đối mặt với khung hình cao nhất là 20 năm tù.

Vị luật sư phân tích, để có căn cứ buộc tội các bị can đã bị khởi tố nêu trên, cơ quan điều tra phải thu thập các tài liệu, chứng cứ để chứng minh các bị can này là những người có chức vụ quyền hạn, được giao quản lý tài sản của nhà nước nhưng vì động cơ cá nhân, vì vụ lợi hoặc vì lý do khác mà đã không tuân thủ chế độ quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí từ 100.000.000 đồng trở lên.

Nếu tài sản bị thất thoát lãng phí từ 1.000.000.000 đồng trở lên, các bị can, trong đó có ông Trần Vĩnh Tuyến sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất của tội danh này là từ 10 năm đến 20 năm tù.

Với những người chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực, hưởng lợi lớn, gây lãng phí lớn sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Những người với vai trò thứ yếu giúp sức, xúi giục, không được hưởng lợi thì sẽ chịu mức hình phạt thấp hơn.

Ông Tuyến và nhiều cán bộ khác bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Việc chứng minh tội phạm thuộc về nghĩa vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát phải thu thập các tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội, chứng minh hậu quả của hành vi gây ra để có cơ sở cho Tòa án xem xét giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, luật sư Cường còn thông tin, theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, bị can bị khởi tố về các tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, khung hình phạt từ 15 năm tù trở lên sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam, trừ trường hợp người phạm tội là người già, phụ nữ nuôi con nhỏ, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị can áp dụng biện pháp đặt tiền để đảm bảo theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 là có biện pháp “Đặt tiền để đảm bảo” cho biện pháp ngăn chặn. Bởi vậy, cũng có thể các bị can trong vụ án này thuộc trường hợp bị tạm giam nhưng do đã đặt một khoản tiền để đảm bảo áp dụng biện pháp ngăn chặn nên đã không bị tạm giam.

Nói thêm về vấn đề này, vị luật sư thông tin, thời hạn đặt tiền không quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy định tại Bộ luật này. Thời hạn đặt tiền đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt tù. Bị can, bị cáo chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ đã cam đoan thì Viện kiểm sát, Tòa án có trách nhiệm trả lại cho họ số tiền đã đặt.

Thủ tục đặt tiền để đảm bảo phải đúng quy định của pháp luật, số tiền đó phải nộp vào Cơ quan thi hành án. Thủ tục này có sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan tiến hành tố tụng, tài sản được đặt này có thể bị xử lý thu hồi nếu như bị can bị cáo vi phạm các điều khoản mà pháp luật đã quy định.