Trước ông Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Thoa, những ai đã bị khởi tố vì khu đất vàng 2-4-6?

Như đã thông tin, ngày 10/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng, từng là Bộ trưởng Bộ Công Thương, để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM).



Khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng khiến cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương bị khởi tố.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, để điều tra về cùng tội danh. Ông Hoàng và bà Thoa cùng được cho tại ngoại.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, trước ông Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Thoa thì năm 2018, ông Nguyễn Hữu Tín – cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng một loạt cán bộ cũng đã bị khởi tố vì liên quan đến khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Cụ thể, chiều tối ngày 10/11/2018, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã khởi tố đối với các bị can Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TNMT TP.HCM), Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở TNMT TP.HCM), Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM).

Các bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (tại điều 219 bộ luật Hình sự 2015), bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo C01, 5 bị can bị khởi tố do sai phạm liên quan đến khu đất vàng số 2-4-6 Hai Bà Trưng của Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Ông Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ngoài Trương Văn Út mới bị khởi tố trong vụ án này, 4 bị can còn lại đã từng bị khởi tố trước đó về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", trong vụ án khác do sai phạm trong các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Đối với sai phạm xảy ra tại Sabeco mà C01 khởi tố, bị can Nguyễn Hữu Tín lúc đó đang đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, được giao quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước, đã ký quyết định trái quy định, cho Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl (Sabeco Pearl) thuê đất 50 năm trả tiền một lần với giá do cơ quan chức năng thẩm định mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Theo cơ quan điều tra, việc ký quyết định nói trên là sai phạm.

Năm 2008, Sabeco được UBND TP.HCM quyết định giao khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng để triển khai dự án tổ hợp căn hộ, thương mại, văn phòng có tên Sài Gòn Mê Linh Tower với tổng mức đầu tư hơn 2.423 tỉ đồng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà dự án này nằm trên giấy trong một thời gian dài.

Năm 2015, Sabeco góp vốn thành lập Sabeco Pearl (Sabeco góp 26%) cùng 3 nhà đầu tư khác nhằm thực hiện dự án Sài Gòn Mê Linh Tower. Đến năm 2016, Sabeco tuyên bố thoái toàn bộ vốn tại Sabeco Pearl.

Trước đó, Sabeco đã được Bộ Tài chính cho phép sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng để xây dựng trụ sở văn phòng tổng công ty và trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng.

Tuy nhiên, khi Sabeco Pearl được thành lập, ông Nguyễn Hữu Tín ký quyết định cho công ty này làm chủ đầu tư dự án tại lô đất vàng kể trên. Ông Nguyễn Hữu Tín cũng ký quyết định chỉ định cho Sabeco Pearl thuê đất 50 năm trả tiền một lần mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Quyết định này sai với phương án xử lý nhà, đất của Bộ Tài chính cho lô đất này trước đó.

Ông Trương Văn Út, lúc đó là Phó phòng quản lý đất đai của Sở TNMT TP.HCM, đã đảm nhiệm việc phụ trách xử lý hồ sơ, lập tờ trình cho Sabeco Pearl thuê đất để Giám đốc Sở là ông Đào Anh Kiệt xem xét, ký tờ trình này.

Sau đó, tờ trình này được trình lên UBND TP.HCM. Khi tờ trình lên UBND TP.HCM, bị can Nguyễn Thanh Chương, lúc này là Trưởng phòng đô thị Văn phòng UBND TP.HCM, thẩm tra tờ trình và trình lên bị can Lê Văn Thanh, lúc đó là Phó Chánh văn phòng UBND TP.HCM, phụ trách đô thị, thẩm tra tờ trình và trình lên bị can Nguyễn Hữu Tín để ký quyết định cho Sabeco Pearl thuê đất 50 năm.