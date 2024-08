Sáng 17/8, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quận 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hoa. Cùng đi có Thượng tướng Lương Tam Quang , Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Trung ương, Bộ Công an;

Về phía TP.HCM có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM..

Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tượng đài Bác Hồ tại TP.HCM. Ảnh: X.H.

Báo công trước Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thành phố, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp; sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân…

Lực lượng Công an Thành phố đã nỗ lực không ngừng nghỉ lập nên những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, mang tính tiêu biểu, điển hình; góp phần tô thắm thêm vào trang lịch sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân thành phố; xứng đáng là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" và phong trào "Thi đua yêu nước"; ra sức phấn đấu, không ngại hy sinh, gian khổ, bảo vệ sự bình yên, ổn định góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM phát huy vai trò là đầu tàu kinh tế trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam đạt mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

"Trước anh linh của Người, với tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an Thành phố xin nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng, học tập và làm theo 06 lời dạy của Bác đối với lực lượng CAND, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại, thành phố anh hùng", Trung tướng Lê Hồng Nam bày tỏ.

Sau lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự chương trình kỷ niệm 55 năm Công an nhân dân thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024); 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2024); trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TPHCM.