Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Hà Nội giành thắng lợi lớn, toàn diện trong năm mới Nhâm Dần 2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng.

Thủ đô Hà Nội nỗ lực vượt khó trong năm 2021

Thay mặt lãnh đạo TP.Hà Nội báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô năm 2021, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, nhìn lại năm 2021, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Thủ đô Hà Nội phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trong bối cảnh đó, bám sát sự chỉ đạo của T.Ư, đặc biệt là Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ, chính quyền TP.Hà Nội đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nỗ lực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid 19 và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Bí thư Thành ủy Hà Nội báo cáo với Tổng Bí thư và đoàn Trung ương đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội trong tối 31/1 (29 Tết). Ảnh: Phạm Hùng.

TP.Hà Nội đã nghiêm túc tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy và các quy định mới của T.Ư, của Thành ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với diễn biễn dịch bệnh.

Trong đó, Hà Nội cũng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,16%, thuộc nhóm các địa phương cao nhất cả nước, đã bầu đủ số lượng đại biểu và kiện toàn đủ, đúng quy định các chức danh theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô có nhiều điểm sáng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 2,92%, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước (2,58%); cân đối thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố được bảo đảm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố vượt trên 12,3% so với dự toán Trung ương giao, vượt trên 5,3% dự toán HĐND giao.

Ngoài ra, lạm phát được kiểm soát, chỉ số CPI bình quân cả năm 2021 của Hà Nội tăng 1,77%, thấp hơn mức tăng chung của cả nước là 1,84%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng an ninh được bảo đảm...

"T.Ư luôn kề vai, sát cánh và có trách nhiệm với Thủ đô"

Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, năm 2021 là một năm đầy ắp các sự kiện, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... trong bối cảnh đại dịch Covid-19 rất khó khăn. Tất cả đều ảnh hưởng đến mọi hoạt động của Thủ đô và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, các lĩnh vực của đất nước vẫn có bước phát triển tiến bộ; vị thế, uy tín của đất nước ngày lớn mạnh, đúng như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Tổng Bí thư bày tỏ niềm vui khi mỗi năm đến thăm, chúc Tết lại cảm nhận rõ sự phát triển, đời sống nhân dân ngày càng đi lên của Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022. Ảnh: Phạm Hùng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu, thành tích của Thủ đô trong năm 2021. Ông nhấn mạnh, đây là thành công chung có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, sự hưởng ứng của của MTTQ, các đoàn thể và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Trong lời phát biểu chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh vị thế của Thủ đô: Hà Nội không chỉ là thành phố, mà còn là "Thành phố Vì hòa bình", "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người", "nơi lắng hồn núi sông ngàn năm", "Thủ đô nghìn năm văn hiến anh hùng", "linh thiêng và hào hoa"... Hà Nội còn là địa phương có dân số đông nhất cả nước, là đảng bộ lớn nhất cả nước với 48 vạn đảng viên...



Từ đó, Tổng Bí thư mong muốn, trong năm mới 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải phấn đấu làm sao cho xứng đáng với vai trò, vị trí đó, xứng đáng với vai trò là Thủ đô - "đô thị đứng đầu".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, mừng tuổi cụ cao niên và em bé Hà Nội trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022. Ảnh: Phạm Hùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, cần phải nhìn lại thực tiễn công tác năm 2021 để rút ra những bài học kinh nghiệm làm hành trang cho năm mới. Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, Hà Nội phải có tầm nhìn dài hạn, đến năm 2025, năm 2030 và năm 2045; lấy những mốc kỷ niệm lớn của TP để xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.



Tổng Bí thư khẳng định, T.Ư luôn kề vai, sát cánh và có trách nhiệm với Thủ đô, vì nhận thức rất rõ vai trò, vị trí của của Thủ đô, chuyện gì xảy ra với Hà Nội thì cũng xảy ra với cả nước.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư cho biết, sắp tới Bộ Chính trị sẽ nghe Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020", trên cơ sở đó, cần thiết sẽ ban hành nghị quyết mới với tinh thần là tạo mọi điều kiện cho Hà Nội phát triển.

Tổng Bí thư tin tưởng, trong năm mới Nhâm Dần 2022, với bề dày truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ vươn lên mạnh mẽ, chiến đấu và giành thắng lợi lớn hơn năm Tân Sửu 2021...