Tông thẳng xe máy vào tổ công tác khiến 1 đại úy công an bị thương Tông thẳng xe máy vào tổ công tác khiến 1 đại úy công an bị thương

Ngày 31/12/2023, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phan Hải Quân (sinh năm 2004) và Lò Văn Quý (sinh năm 2005, ở cùng xã Phúc Than, huyện Than Uyên) về hành vi chống người thi hành công vụ.